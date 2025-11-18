Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Πρόσεχε, γιαγιά, σε βλέπουν ραντάρ»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Οι απίστευτοι διάλογοι με τα θύματα

«Πρόσεχε, γιαγιά, σε βλέπουν ραντάρ»

«Μην αφαιρείσαι. Θα σου βάλω πρόστιμο 42.000 ευρώ»

«Τι δηλώνουμε από λίρες; Ούτε μία; Θα το δει η τράπεζα από τον δορυφόρο»

«Πήγαινε βγάλε από την ντουλάπα τα κοσμήματα»

«Δεν παίζει ρόλο η αξία. Παίζουν ρόλο τα κομμάτια. Οσο περισσότερα τόσο παραπάνω λεφτά θα πάρεις»

Αποκάλυψη

Η δικογραφία για το κύκλωμα των απατεώνων

Συνταξιούχοι

Τριπλό μπόνους ως τα Χριστούγεννα

• Ποιοι δικαιούνται επίδομα €250, ενίσχυση μέσω προσωπικής διαφοράς και ετήσια αύξηση 24%

Υπόκλιση στον Γαβριήλ

Οι εύζωνες βρήκαν τον ήρωά τους

Κίεβο – Παρίσι

Συμφωνία για αγορά 100 Rafale

• Ζελένσκι: «Θα φτιάξουμε μία από τις καλύτερες αεράμυνες στον κόσμο»

• «Προετοιμασία πολέμου» από τη Ρωσία βλέπει η Πολωνία

Μαξίμου

Σενάρια για κάλπες, ανασχηματισμό και… σούβλες

Για ένα βιβλίο

Η Κεντροαριστερά στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή

Πολυτεχνείο

Μεγάλη η πορεία, πολλά τα μπλοκ, χωρίς επεισόδια

Υποκλοπές

Ιστορίες βγαλμένες από ταινίες «Μποντ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Λευκορωσία – Ελλάδα

Ο Γιοβάνοβιτς σκέφτεται Τεττέη και Κωστούλα

Χάαλαντ

Το «Χόλιγουντ» και τα σπουδαία ρεκόρ του Νορβηγού