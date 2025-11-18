Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Πρόσεχε, γιαγιά, σε βλέπουν ραντάρ»
Οι απίστευτοι διάλογοι με τα θύματα - Αποκάλυψη: Η δικογραφία για το κύκλωμα των απατεώνων
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Είναι ή όχι νόμισμα το bitcoin; – Τι απαντά η ΤτΕ
- Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου
- Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Οι απίστευτοι διάλογοι με τα θύματα
«Πρόσεχε, γιαγιά, σε βλέπουν ραντάρ»
«Μην αφαιρείσαι. Θα σου βάλω πρόστιμο 42.000 ευρώ»
«Τι δηλώνουμε από λίρες; Ούτε μία; Θα το δει η τράπεζα από τον δορυφόρο»
«Πήγαινε βγάλε από την ντουλάπα τα κοσμήματα»
«Δεν παίζει ρόλο η αξία. Παίζουν ρόλο τα κομμάτια. Οσο περισσότερα τόσο παραπάνω λεφτά θα πάρεις»
Αποκάλυψη
Η δικογραφία για το κύκλωμα των απατεώνων
==========
Συνταξιούχοι
Τριπλό μπόνους ως τα Χριστούγεννα
• Ποιοι δικαιούνται επίδομα €250, ενίσχυση μέσω προσωπικής διαφοράς και ετήσια αύξηση 24%
==========
Υπόκλιση στον Γαβριήλ
Οι εύζωνες βρήκαν τον ήρωά τους
==========
Κίεβο – Παρίσι
Συμφωνία για αγορά 100 Rafale
• Ζελένσκι: «Θα φτιάξουμε μία από τις καλύτερες αεράμυνες στον κόσμο»
• «Προετοιμασία πολέμου» από τη Ρωσία βλέπει η Πολωνία
==========
Μαξίμου
Σενάρια για κάλπες, ανασχηματισμό και… σούβλες
==========
Για ένα βιβλίο
Η Κεντροαριστερά στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή
==========
Πολυτεχνείο
Μεγάλη η πορεία, πολλά τα μπλοκ, χωρίς επεισόδια
==========
Υποκλοπές
Ιστορίες βγαλμένες από ταινίες «Μποντ»
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Λευκορωσία – Ελλάδα
Ο Γιοβάνοβιτς σκέφτεται Τεττέη και Κωστούλα
Χάαλαντ
Το «Χόλιγουντ» και τα σπουδαία ρεκόρ του Νορβηγού
- Γάζα: Το ΣΑ του ΟΗΕ υπέρ του σχεδίου των ΗΠΑ – Ευχαριστεί ο Τραμπ – Απορρίπτει η Χαμάς
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο
- Υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε φρεγάτα στα νορβηγικά ύδατα της Αρκτικής
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
- Γαλλία: Προσεχώς διπλή φορολόγηση των fast food
