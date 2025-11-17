Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
17.11.2025
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Γιατί όσοι επιλέγουν την ελαιοκανθάλη έχουν περισσότερη ενέργεια κάθε πρωί
Γιατί όσοι επιλέγουν την ελαιοκανθάλη έχουν περισσότερη ενέργεια κάθε πρωί

Πρόκειται για μια φυσική ουσία που εντοπίζεται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι, το πώς νιώθουμε όταν ξυπνάμε το πρωί είναι ένας καθοριστικό δείκτης της ενέργειάς μας, που καθορίζει την ημέρα μας; Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν το πρωί κουρασμένοι ακόμη και μετά από 8 ώρες ύπνου. Κάποιοι μάλιστα συνηθίζουν να το θεωρούν φυσιολογικό και πιστεύουν πως για την κούραση τους ευθύνεται η έλλειψη καφεΐνης και τρέχουν στην καφετιέρα για τον πρώτο καφέ της ημέρας. Κι όμως, η πρωινή ενέργεια, η ζωτικότητα και το ξεκίνημα της ημέρας με αισθητή διαφορά στην απόδοση μπορούν να γίνουν η δική σας πραγματικότητα.

Όλο και περισσότερες μελέτες και επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μια φυσική πολυφαινόλη του ελαιόλαδου, η ελαιοκανθάλη, αν καταναλωθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες καθημερινά, μπορεί να βελτιώσει άμεσα τα επίπεδα της ενέργειας και της αντοχής μας.

Η ελαιοκανθάλη, προέρχεται από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,  που παράγεται από ελιές πρώιμης συγκομιδής (άγουρες ελιές) και δημιουργείται τη στιγμή ακριβώς που συνθλίβεται η ελιά στο ελαιοτριβείο για να μας δώσει το πολύτιμο φρέσκο ελαιόλαδο. Η διατήρηση υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινολών και ειδικά ελαιοκανθάλης στο ελαιόλαδο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ακόμη κι αν καταναλώνει κανείς ελαιόλαδο καθημερινά, ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα πάρει την κατάλληλη ποσότητα ελαιοκανθάλης που θα του δώσει την ώθηση και την ενέργεια για την καινούργια μέρα.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε γιατί και πώς η ελαιοκανθάλη μπορεί να ενισχύσει την ενέργειά μας ώστε να διατηρήσουμε την ευεξία και τη ζωτικότητά μας καθόλη της διάρκεια της ημέρας , ποιες μελέτες επιβεβαιώνουν τα ευεργετικά οφέλη της για τον οργανισμό και πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα λαμβάνουμε την κατάλληλη δόση ελαιοκανθάλης στην καθημερινότητά μας.

Τι είναι η ελαιοκανθάλη;

Η ελαιοκανθάλη είναι μια φυσική ουσία που εντοπίζεται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO – Extra Virtuous Olive Oil). Από άποψη γευσιγνωσίας αναγνωρίζουμε την ελαιοκανθάλη από το «κάψιμο» που προκαλεί στο λαιμό όταν καταναλώνουμε φρέσκο,  υψηλής ποιότητας, ελαιόλαδο. Αυτό ακριβώς το «κάψιμο» συνδέεται σύμφωνα με μελέτες, με την αντιφλεγμονώδη δράση της ελαιοκανθάλης η οποία συσχετίζεται με τη δράση της ιβουπροφαίνης. Για το λόγο αυτό η ελαιοκανθάλη στους επιστημονικούς κύκλους είναι γνωστή και ως «φυσική ιβουπροφαίνη». Όπως λοιπόν αποδεικνύεται από τις μελέτες, η ελαιοκανθάλη δρα ως φυσικός αναστολέας των ενζύμων COX-1 και COX-2 όπως ακριβώς και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, με τη διαφορά ότι είναι ένα φυσικό συστατικό.

Ποιο είναι το μυστικό που κάνει την ελαιοκανθάλη πολύτιμη

Γιατί λοιπόν έχει σημασία η αντιφλεγμονώδης δράση της ελαιοκανθάλης; Έχει σημασία γιατί πίσω από τις πιο σοβαρές και χρόνιες ασθένειες κρύβεται ο παράγοντας που λέγεται φλεγμονή. Γι΄ αυτό και η ελαιοκανθάλη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων ππυ μελετούν τη δράση της σε παθήσεις όπως, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Alzheimer, Μεταβολικό Σύνδρομο κ.α.

Τα συμπεράσματα αυτών των μελετών είναι άκρως εντυπωσιακά καθώς φαίνεται ότι η ελαιοκανθάλη έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε μια σειρά από χρόνιες παθήσεις που ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης.

Πώς η ελαιοκανθάλη «χτίζει» περισσότερη ενέργεια

Πώς ακριβώς ένα φυσικό συστατικό που συνδέεται με το ελαιόλαδο μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερη ενέργεια κάθε πρωί; Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί μηχανισμοί:

  1. Αντιφλεγμονώδης δράση

Το μεγάλο πρόβλημα στο οποίο η ελαιοκανθάλη έρχεται να δώσει απάντηση είναι ότι η  χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή στο σώμα μειώνει την ενέργεια, επηρεάζει τον μεταβολισμό, την ανακατασκευή των ιστών, τη μυϊκή κόπωση, ακόμη και τη διάθεση.

Η ελαιοκανθάλη έχει αποδειχθεί σε μελέτες ότι παρεμβαίνει στη φλεγμονή μέσω της αναστολής των ενζύμων COX-1 και COX-2, καθώς και μέσω της μείωσης φλεγμονωδών κυτοκινών.

Όταν περιορίζεται η φλεγμονή το σώμα χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να «αυτο-επισκευαστεί» κι έτσι η ενέργεια που εξοικονομείται είναι αυτή που μεταφράζεται σε αίσθηση ζωντάνιας κι ευεξίας το πρωί.

  1. Αντιοξειδωτική προστασία & μειωμένο οξειδωτικό στρες

Όλο και περισσότερο στις μέρες μας γίνεται λόγος για το «οξειδωτικό στρες» και την ανάγκη αντιοξειδωτικής θωράκισης του οργανισμού μας. Κι όμως παρά την πληθώρα των ερεθισμάτων σχετικά με το θέμα αυτό, μεγάλο μέρος του πληθυσμού ίσως να μην ταυτίζεται με αυτή την αναγκαιότητα, καθώς η δράση αυτή δεν είναι αντιληπτή από τις αισθήσεις μας.

Δεν το βλέπουμε και δεν το νιώθουμε το οξειδωτικό στρες και τη ζημιά που κάνει στα αγγεία μας, στη ζωτικότητά μας, στην λάμψη μας, ακόμη και στη διάθεσή μας. Ούτε φυσικά βλέπουμε τις ελεύθερες ρίζες και πως ακριβώς δρουν στην γήρανση των κυττάρων μας και στη νεότητά μας. Ο οργανισμός μας όμως,  από νωρίς, πριν εκδηλωθούν ασθένειες που οφείλονται στο οξειδωτικό στρες,  μας «μιλάει» ξεκάθαρα,  μέσω της μειωμένης ενέργειας, της κόπωσης, της «θαμπάδας» στο δέρμα, της ευερεθιστότητας και άλλων πρώιμων σινιάλων. Και σε αυτό το πεδίο λοιπόν, της αντιοξειδωτικής θωράκισης του οργανισμού, η ελαιοκανθάλη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων,  οι οποίοι μελετώντας την σε πληθώρα ερευνών διαπίστωσαν τις πολύ σημαντικές αντιοξειδωτικές της ιδιότητες.

  1. Καρδιαγγειακή & μεταβολική υποστήριξη

Γιατί μας ενδιαφέρει η προστασία των αγγείων μας; Μπορεί να ακούμε τους ειδικούς να μας μιλούν για τη σημασία της μείωσης της οξειδωμένης LDL χοληστερίνης αλλά και πάλι συνήθως το βλέπουμε το πρόβλημα σαν μια υποχρεωτικότητα, σαν μια τιμή, έναν αριθμό στις εξετάσεις που πρέπει να αλλάξει και όχι στην πραγματική του διάσταση, στο τι δηλαδή σημαίνει για το σώμα μας. Η αυξημένη τιμή της οξειδωμένης LDL χοληστερίνης σημαίνει πρακτικά, ότι το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά που μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στους ιστούς, βρίσκουν «εμπόδια» στην λεγόμενη αθηρωματική πλάκα που σχηματίζεται στο εσωτερικό των αγγείων,  κι έτσι ο οργανισμός μας δεν ωφελείται όσο θα έπρεπε από αυτά τα συστατικά.  Τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όμως αποτελούν πηγή ενέργειας και βοηθούν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Η ελαιοκανθάλη, σύμφωνα με μελέτες,  δρα ενάντια στην οξειδωμένη LDL, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερόλη, και βοηθά στην καλή λειτουργία των αγγείων και τη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης. Έτσι, όταν η κυκλοφορία του αίματος και η μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών προς τους ιστούς είναι βελτιωμένη, η φυσική ενέργεια που νιώθουμε και η αίσθηση της ετοιμότητας για δράση, βελτιώνεται.

  1. Υποστήριξη νευρολογικής λειτουργίας

Ας δούμε τώρα τη σχέση που έχει η ενέργεια που νιώθουμε με τη νευρολογική μας λειτουργία και πώς η ελαιοκανθάλη επιδρά θετικά και σε αυτό το πεδίο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος καταναλώνει περίπου το 20% της συνολικής ενέργεια του σώματος.  Όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την ακόλουθη μελέτη, η ελαιοκανθάλη ενισχύει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων που είναι ο «κινητήρας» του κάθε κυττάρου. Έτσι όσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί ο κινητήρας τόσο περισσότερη ενέργεια παράγεται και τόσο λιγότερη κόπωση αισθανόμαστε.

Πώς θα λάβουμε την κατάλληλη δόση ελαιοκανθάλης που χρειαζόμαστε;

Με βάση τα παραπάνω εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Κάθε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει την κατάλληλη συγκέντρωση ελαιοκανθάλης που θα ευεργετήσει το σώμα μας;

Και η απάντηση είναι, όχι. Η περιεκτικότητα της ελαιοκανθάλης στο ελαιόλαδο ποικίλλει σημαντικά σε κάθε ελαιόλαδο, δεν είναι σταθερή και μάλιστα ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία ελιάς, τον τρόπο καλλιέργειας, τη συγκομιδή, τη διαδικασία έκθλιψης και βεβαίως τη μεταχείριση του λαδιού που παράγεται.  Είναι γεγονός ότι μεμονωμένα κάποιος, με αρκετή έρευνα και πολλή ενασχόληση θα μπορούσε να φροντίσει να εξασφαλίσει από δικό του παραγωγό ένα φρέσκο εξαιρετικό παρθένο αγουρέλαιο με υψηλή συγκέντρωση ελαιοκανθάλης. Αυτή η διαδικασία δεν είναι εφικτή για τους περισσότερους ανθρώπους με σύγχρονο τρόπο ζωής. Ακόμη κι αν ήταν όμως,  για να ωφεληθεί πραγματικά κάποιος θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 5 κουταλιές της σούπας καθημερινά, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους περισσότερους καθώς τόσο μεγάλη κατανάλωση λαδιού αποδεδειγμένα προθέτει βάρος κάτι που δεν είναι επιθυμητό,  παρά τα οφέλη.

Η απάντηση της επιστήμης

 Στα προβλήματα αυτά την απάντηση έρχεται να δώσει η επιστήμη. Μέσα από μια ελληνική καινοτομία η υπερτροφή αυτή που λέγεται ελαιοκανθάλη είναι πλέον προσβάσιμη σε όλους.

Έλληνες επιστήμονες, του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από 20 χρόνια έρευνας, ανακάλυψαν ένα καινοτόμο τρόπο εκχύλισης ώστε να απομονώσουν την ελαιοκανθάλη και άλλες πολύτιμες πολυφαινόλες από φρέσκο αγουρέλαιο και να δημιουργήσουν ένα συμπλήρωμα διατροφής  σε κάψουλες, δίνοντας σε όλους μας πρόσβαση σε αυτόν τον διατροφικό θησαυρό. Πρόκειται για το γνωστό και βραβευμένο πλέον Thousand Olives. Κάθε κάψουλα Thousand Olives περιέχει 5mg μείγματος πολυφαινολών, στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο και εγγυημένα την υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) ελαιοκανθάλης.

Η καθημερινή λήψη μιας κάψουλας συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματοςόπως της χοληστερίνης, από το οξειδωτικό στρες, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και την στένωση των αγγείων. Επιπλέον, προστατεύει τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες και ως απόρροια όλων αυτών έχουμε περισσότερη ενέργεια, ζωτικότητα και δύναμη για τη ζωή.

Σημαντική Σημείωση:

Κάθε συσκευασία Thousand Olives περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

*Η μέθοδος εκχύλισης προστατεύεται από εικοσαετές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕP3924081).

Περισσότερα: https://thousand-olives.com

*Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.
Συνιστάται πάντοτε, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος, να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών.

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Ουκρανία 17.11.25

Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Σύνταξη
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Υβριδικός πόλεμος 17.11.25

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17.11.25

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Ελλάδα 17.11.25

Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.11.25

Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία

Η Κομισιόν προτείνει 3 λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Ουκρανία. Προκρίνει είναι ένα δάνειο με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών
Πιάσαμε πάτο 17.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα
Κίνημα Δημοκρατίας 17.11.25

Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα

Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης - «Τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε», τόνισε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει
«Πυρά» 17.11.25

ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει

Σφοδρή είναι η ενόχληση που προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως έγραψε ήδη το in, οι «ανησυχίες» του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα, όπως εκφράστηκαν σε δημοσίευμα. Κάνει λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση μέσω διαρροών»

Σύνταξη
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
