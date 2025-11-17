Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δύο μέτρα και δύο σταθμά
Πολεοδομίες - Με δύο ταχύτητες στα εκτός σχεδίου
- Greenpeace: Υπάρχει εντατικοποίηση εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας εν μέσω του πολέμου
- Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός
- Νέο μοντέλο στο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει και πώς λειτουργεί
- Νέα 24ωρη απεργία στα τρένα – Ποια δρομολόγια επηρεάζονται
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Πολεοδομίες
Δύο μέτρα και δύο σταθμά
Με δύο ταχύτητες στα εκτός σχεδίου
• Πώς εξηγείται το φαινόμενο διαφορετικής αντιμετώπισής τους ανά περιοχή
• Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση
• Ποιοι μπορούν να χτίσουν με τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας
• Πότε θα μπει τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ
===========
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ενα πανό θυμάται…
Τα όνειρα και οι προσδοκίες της γενιάς του Πολυτεχνείου δικαιώθηκαν ή ακόμη περιμένουν; Κάποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν. Αλλοι τα ξέχασαν. Μα υπάρχουν κι εκείνοι που τα θυμούνται. Σήμερα η μεγάλη πορεία μνήμης
===========
Θωράκιση
Στα Κύθηρα θα μπει το πρώτο πλωτό ραντάρ
• Ενώ ετοιμάζονται άλλα έξι σε όλο το Αιγαίο • Γιατί ξαναπάει στις ΗΠΑ ο Δένδιας
===========
Επίσκεψη Ζελένσκι
Δύο συμφωνίες για τη στήριξη της Ουκρανίας
• Μία ενεργειακή και μία κατασκευαστική
• Τι συζητήθηκε για εξοπλιστική βοήθεια
===========
Προσφυγικό
Σκληρά μέτρα υπό την απειλή Φάρατζ
===========
Λεωφορεία
Χάθηκαν 500.000 δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας
===========
Υπερτουρισμός
Αγιον Ορος όπως… Σαντορίνη
• Εξετάζονται μέτρα περιορισμού των προσκυνητών και των αυτοκινήτων
===========
Κινηματογράφος
Γιατί «γυρίζεται» ένα γουέστερν εν έτει 2025
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
3-2 τη Σκωτία
Επίθεση – φωτιά και σωτήρας Βλαχοδήμος για την Εθνική
Τεττέη στα «Νέα»:
«Η φανέλα αξίζει στη μητέρα μου»
Μουζακίτης
Ο μικρός πρίγκιπας του Ολυμπιακού που έγινε Golden Boy (web) της Ευρώπης
Η Ιρλανδία στα πλέι οφ
Τα «χρυσά γκολ» του Πάροτ
Ξέσπασαν Βεζένκοφ και Αταμάν
Νίκες στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό και ΠΑΟ
- Λίβανος: Νέα φονική επιδρομή του Ισραήλ – Σκότωσε τον διευθυντή σχολείου
- Γάζα: Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ
- Τα όπλα και ο ηθικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης – Τα κενά της ΕΛ.ΑΣ. για τα Βορίζια
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 17.11.2025]
- Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)
