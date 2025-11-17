Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Πολεοδομίες

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Με δύο ταχύτητες στα εκτός σχεδίου

• Πώς εξηγείται το φαινόμενο διαφορετικής αντιμετώπισής τους ανά περιοχή

• Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση

• Ποιοι μπορούν να χτίσουν με τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας

• Πότε θα μπει τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ

===========

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου

Ενα πανό θυμάται…

Τα όνειρα και οι προσδοκίες της γενιάς του Πολυτεχνείου δικαιώθηκαν ή ακόμη περιμένουν; Κάποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν. Αλλοι τα ξέχασαν. Μα υπάρχουν κι εκείνοι που τα θυμούνται. Σήμερα η μεγάλη πορεία μνήμης

===========

Θωράκιση

Στα Κύθηρα θα μπει το πρώτο πλωτό ραντάρ

• Ενώ ετοιμάζονται άλλα έξι σε όλο το Αιγαίο • Γιατί ξαναπάει στις ΗΠΑ ο Δένδιας

===========

Επίσκεψη Ζελένσκι

Δύο συμφωνίες για τη στήριξη της Ουκρανίας

• Μία ενεργειακή και μία κατασκευαστική

• Τι συζητήθηκε για εξοπλιστική βοήθεια

===========

Προσφυγικό

Σκληρά μέτρα υπό την απειλή Φάρατζ

===========

Λεωφορεία

Χάθηκαν 500.000 δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας

===========

Υπερτουρισμός

Αγιον Ορος όπως… Σαντορίνη

• Εξετάζονται μέτρα περιορισμού των προσκυνητών και των αυτοκινήτων

===========

Κινηματογράφος

Γιατί «γυρίζεται» ένα γουέστερν εν έτει 2025

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

3-2 τη Σκωτία

Επίθεση – φωτιά και σωτήρας Βλαχοδήμος για την Εθνική

Τεττέη στα «Νέα»:

«Η φανέλα αξίζει στη μητέρα μου»

Μουζακίτης

Ο μικρός πρίγκιπας του Ολυμπιακού που έγινε Golden Boy (web) της Ευρώπης

Η Ιρλανδία στα πλέι οφ

Τα «χρυσά γκολ» του Πάροτ

Ξέσπασαν Βεζένκοφ και Αταμάν

Νίκες στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό και ΠΑΟ