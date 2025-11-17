Στεφανία Γουλιώτη: Μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στα γυρίσματα του «Maestrο»
Η Στεφανία Γουλιώτη δείχνει ενθουσιασμένη με τα γυρίσματα του Maestro - Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- «Λουκέτο» σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA «Maestro» προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και το βλέπουμε από αναρτήσεις που ξεκίνησαν να κάνουν οι συντελεστές.
Γυρίσματα στους Παξούς
Η Στεφανία Γουλιώτη θέλησε να κάνει τη δική της ανάρτηση και να στείλει ένα δικό της μήνυμα.
Στη λεζάντα της εικόνας γράφει:«Επέστρεψε», προμηνύοντας την επιστροφή της στα νέα επεισόδια. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρεμιέρα του νέου κύκλου του Maestro, θα γίνει στα τέλη του 2026.
Χρίστοφορος Παπακαλιάτης: Τι έχει πει για τον ρόλο της
«Στο πρώτο επεισόδιο, το Mother, ήξερα ότι θα έγραφα για την μητέρα. Η μεγάλη δυσκολία που είχα σε αυτό το επεισόδιο ήταν όταν έπρεπε να γράψω τις σκηνές της ψυχοθεραπείας που κάνει η Στεφανία Γουλιώτη έγκυος, ήταν το πρώτο πρώτο πράγμα που έγραψα. Το έγραψα πάνω από 15-20 φορές γιατί, από ένα σημείο και μετά έπρεπε να κάνει ερωτήσεις η ψυχοθεραπεύτρια, οπότε έπρεπε να γράψω μια συνεδρία ψυχοθεραπείας».
«Δυσκολεύτηκα πολύ. Πήγαινα, καθόμουν με έναν ψυχοθεραπευτή, του διάβαζα τι έχω γράψει, έκανα τις ερωτήσεις, μετά τις προσάρμοζα, έπρεπε να μην φεύγω από την πλοκή. Ήταν περίπλοκο και μου πήρε πολύ καιρό» είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
Ο τρίτος κύκλος του Maestro
Για το Maestro, είχε μιλήσει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega Stories, και είχε αναφέρει:
«Στόχος μου ήταν να κάνω μια σειρά που θα παιχτεί σε πλατφόρμα και αν είναι δυνατόν παγκόσμια. Τελικά ήταν το Netflix. Ανοίγει ένα παράθυρο, η δουλειά μου παίζεται σε 180 χώρες. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου, έχει προστεθεί μεγαλύτερο άγχος γιατί ξέρω ότι φτιάχνω κάτι που θα το δουν εκατομμύρια άνθρωποι».
- Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
- «Σπίτι μου 2»: Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για δάνειο από το πρόγραμμα
- Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
- Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας
- Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
- Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις