Στεφανία Γουλιώτη: Μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στα γυρίσματα του «Maestrο»

Τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA «Maestro» προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και το βλέπουμε από αναρτήσεις που ξεκίνησαν να κάνουν οι συντελεστές.

Γυρίσματα στους Παξούς

Η Στεφανία Γουλιώτη θέλησε να κάνει τη δική της ανάρτηση και να στείλει ένα δικό της μήνυμα.

Στη λεζάντα της εικόνας γράφει:«Επέστρεψε», προμηνύοντας την επιστροφή της στα νέα επεισόδια. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρεμιέρα του νέου κύκλου του Maestro, θα γίνει στα τέλη του 2026.

Χρίστοφορος Παπακαλιάτης: Τι έχει πει για τον ρόλο της

«Στο πρώτο επεισόδιο, το Mother, ήξερα ότι θα έγραφα για την μητέρα. Η μεγάλη δυσκολία που είχα σε αυτό το επεισόδιο ήταν όταν έπρεπε να γράψω τις σκηνές της ψυχοθεραπείας που κάνει η Στεφανία Γουλιώτη έγκυος, ήταν το πρώτο πρώτο πράγμα που έγραψα. Το έγραψα πάνω από 15-20 φορές γιατί, από ένα σημείο και μετά έπρεπε να κάνει ερωτήσεις η ψυχοθεραπεύτρια, οπότε έπρεπε να γράψω μια συνεδρία ψυχοθεραπείας».

«Δυσκολεύτηκα πολύ. Πήγαινα, καθόμουν με έναν ψυχοθεραπευτή, του διάβαζα τι έχω γράψει, έκανα τις ερωτήσεις, μετά τις προσάρμοζα, έπρεπε να μην φεύγω από την πλοκή. Ήταν περίπλοκο και μου πήρε πολύ καιρό» είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Ο τρίτος κύκλος του Maestro

Για το Maestro, είχε μιλήσει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega Stories, και είχε αναφέρει:

«Στόχος μου ήταν να κάνω μια σειρά που θα παιχτεί σε πλατφόρμα και αν είναι δυνατόν παγκόσμια. Τελικά ήταν το Netflix. Ανοίγει ένα παράθυρο, η δουλειά μου παίζεται σε 180 χώρες. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου, έχει προστεθεί μεγαλύτερο άγχος γιατί ξέρω ότι φτιάχνω κάτι που θα το δουν εκατομμύρια άνθρωποι».