Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, σε ένα περιστατικό που η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ χαρακτήρισε ως σοβαρή παραβίαση.

Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν τραυματίες μεταξύ των δυνάμεων του ΟΗΕ.

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον δύο υπόπτων στην περιοχή Ελ Χαμάμες κοντά στα ισραηλινά σύνορα, και μόνο αργότερα συνειδητοποίησαν ότι επρόκειτο για ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, σύμφωνα με δήλωση του στρατού.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις αναγνωρίστηκαν εσφαλμένα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση, ανέφερε.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ από ένα άρμα Merkava που βρισκόταν εντός του λιβανικού εδάφους προς τις ειρηνευτικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν πεζές.

«Σοβαρή παραβίαση» της κατάπαυσης πυρός

Βαριά πυροβολισμοί από πολυβόλα έπεσαν πέντε μέτρα μακριά από τις ειρηνευτικές δυνάμεις, οι οποίες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, ανέφερε.

Το ισραηλινό άρμα μάχης αποσύρθηκε μετά την επικοινωνία των ειρηνευτικών δυνάμεων με τον ισραηλινό στρατό μέσω επίσημων διαύλων, ανέφερε η UNIFIL.

Η UNIFIL χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία, μεταξύ άλλων διατάξεων, ορίζει ότι καμία ένοπλη δύναμη δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στο νότιο Λίβανο, εκτός από τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και τον λιβανικό στρατό.

Ο λιβανικός στρατός δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι ισραηλινές παραβιάσεις της κυριαρχίας του προκάλεσαν αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας και εμπόδισαν τις δικές του δυνάμεις να αναπτυχθούν στο νότο.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει πέντε θέσεις στο Λίβανο και πραγματοποιεί συχνά αεροπορικές επιδρομές στο νότο της χώρας, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν πέρυσι σε κατάπαυση του πυρός, η οποία απαιτούσε από τη λιβανική μαχητική ομάδα να μην διαθέτει όπλα στο νότο και από τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν πλήρως από το Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία, καθώς δεν αποσύρεται και συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές.