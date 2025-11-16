Ο Ματεράτσι αγοράζει το σινεμά των παιδικών αναμνήσεων της συζύγου του

Ο Μάρκο Ματεράτσι, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Ιταλούς ποδοσφαιριστές της τελευταίας 20ετίας, έκανε μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε αλλά όλοι χειροκρότησαν: μαζί με τη σύζυγό του, Ντανιέλα, αγόρασαν έναν ιστορικό κινηματογράφο της Περούτζια, τον παλιό cinema Lilli, έναν χώρο που είχε κλείσει τις πόρτες του πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Για πολλούς, ήταν ένα ακόμη ερειπωμένο κτίριο μέσα στον χρόνο· για τη Ντανιέλα, όμως, ήταν ο τόπος όπου έμαθε τι σημαίνει μαγεία του σινεμά. Εκεί όπου πήγαινε παιδί με τη μητέρα της για να δει τα πρώτα της καρτούν της Disney, εκεί όπου ένιωσε για πρώτη φορά την αθωότητα και τον ενθουσιασμό μιας σκοτεινής αίθουσας που φωτίζεται από εικόνες.

Ο Ματεράτσι αποκάλυψε ότι η ιδέα δεν ήταν δική του αλλά της γυναίκας του: «Συνήθως η Ντανιέλα στηρίζει τα δικά μου σχέδια. Αυτή τη φορά, εγώ ακολούθησα το δικό της όνειρο. Θα έλεγα πως η πρωτοβουλία ήταν 80% δική της». Έτσι, αποφάσισαν να δώσουν ξανά ζωή σε έναν χώρο που για την ίδια ήταν κομμάτι της ταυτότητάς της.

Αλλά και για τον ίδιο, η Περούτζια έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του: είναι η πόλη που τον «υιοθέτησε» στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας, πριν γίνει το όνομα που όλοι γνωρίζουν από την Ίντερ και την Εθνική Ιταλίας. «Ήθελα κάπως να ανταποδώσω στην πόλη που με βοήθησε να κάνω το άλμα», λέει ο ίδιος.

Το ενδιαφέρον της κίνησης βρίσκεται στο ότι το ζευγάρι δεν θέλει απλώς να ανακαινίσει έναν κινηματογράφο, ούτε να τον μετατρέψει σε κάποιο κερδοφόρο επιχειρηματικό project. Αντιθέτως, ο Ματεράτσι ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. «Δεν θα γίνει εμπορικό κέντρο. Στόχος μας είναι να γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού», δήλωσε. Φαντάζεται μια ανοιχτή, ζωντανή δομή αφιερωμένη σε κάθε μορφή τέχνης — θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, μικρές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένας χώρος που θα ξαναφέρει την κοινότητα κοντά και θα προσφέρει στην πόλη ό,τι της έλειψε για χρόνια.

Μάλιστα, ο ίδιος ονειρεύεται να δημιουργήσει και μια μικρή αίθουσα-μουσείο όπου θα εκθέτει προσωπικά του αναμνηστικά: φανέλες, μετάλλια, ιστορικές στιγμές από την καριέρα του, αλλά και κομμάτια από τις άλλες μεγάλες του αγάπες — τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Βαλεντίνο Ρόσι. Ένα μωσαϊκό από ιστορίες, επιτυχίες, πάθη και συλλεκτικά αντικείμενα που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αναγεννημένο κτίριο.

Το cinema Lilli, με τις 500 κόκκινες βελούδινες καρέκλες του, διατηρεί ήδη μια αύρα αλλοτινών εποχών. Ωστόσο, επειδή παραμένει κλειστό από το 2002, χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις για να γίνει ξανά λειτουργικό και ασφαλές. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για εργασίες ενίσχυσης, συντήρησης και ανακαίνισης, χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας του κτιρίου. Ο Ματεράτσι μάλιστα υπογραμμίζει πόσο «μαγικός» παραμένει ο χώρος, ακόμη και έτσι όπως είναι σήμερα: «Αν απλώς έβαφα τους τοίχους, οι κόκκινες πολυθρόνες θα έδιναν ξανά λάμψη».

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν άμεση. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση και ενθουσιασμό: πολίτες, καλλιτέχνες και φορείς εξέφρασαν τη στήριξή τους, ενώ ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν ήδη προγραμματίσει συνάντηση με το ζευγάρι. Όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από μια επένδυση. Είναι μια πράξη αγάπης, μια ιστορία μνήμης και μια προσπάθεια να επιστρέψει στον πολιτισμό της πόλης ένα κομμάτι που έλειψε.

Στην εποχή όπου πολλά ιστορικά σινεμά σβήνουν, ο Ματεράτσι επιλέγει να ξαναγράψει την ιστορία ενός από αυτά. Όχι για να κερδίσει — αλλά για να ξαναδώσει. Και αυτό, από μόνο του, είναι πιο πολύτιμο από κάθε τίτλο που κατέκτησε στα γήπεδα.