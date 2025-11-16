sports betsson
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Μίλιτσιτς: «Γινόμαστε καλύτεροι, θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε»
Μπάσκετ 16 Νοεμβρίου 2025 | 23:30

Μίλιτσιτς: «Γινόμαστε καλύτεροι, θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε»

O Iγκόρ Μίλιτσιτς ανέφερε πως χωρίς να πάρει η ομάδα του τα ριμπάουντ θα ήταν αδύνατο να νικήσει τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Άρης Betsson έπαθε μπλακ άουτ στο τέλος του παιχνιδιού και μοιραία ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 82-77. O Iγκόρ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, αναφέρθηκε στα ριμπάουντ που πλήγωσαν την ομάδα του, ενώ τόνισε πως οι «κίτρινοι» βελτιώνονται και σιγά-σιγά θα φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν.

«Θα γίνουμε καλύτεροι και αυτό φαίνεται. Αυτό γίνεται γιατί οι παίκτες ακολουθούν το πλάνο μου. Σύντομα θα είμαστε διαφορετική ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μίλιτσιτς:

«Το θέμα ήταν τα αμυντικά ριμπάουντ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν σιγουρέψαμε τα αμυντικά ριμπάουντ. Μόνο στην τρίτη περίοδο είχαν 11, είναι πολλά. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό χωρίς να παίρνεις ριμπάουντ κάτω από την μπασκέτα σου.

Προπονούμαστε αρκετά, βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε αλλά θα φτάσουμε. Θα γίνουμε καλύτεροι και αυτό φαίνεται. Αυτό γίνεται γιατί οι παίκτες ακολουθούν το πλάνο μου. Σύντομα θα είμαστε διαφορετική ομάδα.

Το ροτέισον είναι από τα βασικά μας στοιχεία. Ο κάθε παίκτης συνεισφέρει. Δεν είναι σημαντικό για εμένα στο σκορ, πρέπει να είναι ομαδική προσπάθεια στην άμυνα.

Σήμερα δεν πήραμε ριμπάουντ, σε άλλα κομμάτια ήμασταν καλοί και βελτιωνόμαστε. Θέλω κάθε παίκτης να νιώθει ότι είναι μέρος της ομάδας και να νιώθει υπεύθυνος για το αποτέλεσμα. Μόνο έτσι θα βελτιωθούμε».

Wall Street
Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν
Μπάσκετ 16.11.25

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο εξαιρετικός Άρης Betsson δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και έκανε ντέρμπι το ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο η κλάση του Ναν στο φινάλε «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»
Μπάσκετ 16.11.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο... μεταγραφικό σαφάρι των «ερυθρόλευκων» για έναν γκαρντ, τονίζοντας πως το έργο της ομάδας δεν είναι ευκολο.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Μπάσκετ 16.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 16.11.25

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα, όπου νίκησε τον Προμηθέα (64-88) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» οι Βεζένκοφ και Λι.

Σύνταξη
LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 16.11.25

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Προμηθέα Πάτρας – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 16.11.25

Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Αναντολού Εφές με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» το ματς

Σύνταξη
Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
Μπάσκετ 16.11.25

Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)

Οι διαιτητές του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… πήρε πάνω του.

Σύνταξη
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ
Αίτημα στην Αλγερία 17.11.25

Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Κοινή ανακοίνωση κυκλοφόρησαν οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Χαμάς ενάντια στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα - Τι ζητούν από την Αλγερία

Σύνταξη
Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)

Η Νορβηγία πήγε στην Ιταλία έχοντας ουσιαστικά προκριθεί στο Μουντιάλ με εξαίρεση ένα ακραίο σενάριο και τελικά πήρε και το «διπλό» με μεγάλη ανατροπή επί της «σκουάντρα ατζούρα».

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Πάνω και κάτω 16.11.25

Οι μεγάλοι «παίκτες» της ευρωπαϊκής οικονομίας και το «σπριντ» της Ελλάδας για να… μην χάσει το τρένο

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο
Νέα εστία κλιμάκωσης 16.11.25

Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας - Πώς θα αντιδράσουν Βόρεια Κορέα και Κίνα - Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

