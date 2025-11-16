Μίλιτσιτς: «Γινόμαστε καλύτεροι, θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε»

Ο Άρης Betsson έπαθε μπλακ άουτ στο τέλος του παιχνιδιού και μοιραία ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 82-77. O Iγκόρ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, αναφέρθηκε στα ριμπάουντ που πλήγωσαν την ομάδα του, ενώ τόνισε πως οι «κίτρινοι» βελτιώνονται και σιγά-σιγά θα φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν.

«Θα γίνουμε καλύτεροι και αυτό φαίνεται. Αυτό γίνεται γιατί οι παίκτες ακολουθούν το πλάνο μου. Σύντομα θα είμαστε διαφορετική ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μίλιτσιτς:

«Το θέμα ήταν τα αμυντικά ριμπάουντ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν σιγουρέψαμε τα αμυντικά ριμπάουντ. Μόνο στην τρίτη περίοδο είχαν 11, είναι πολλά. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό χωρίς να παίρνεις ριμπάουντ κάτω από την μπασκέτα σου.

Προπονούμαστε αρκετά, βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε αλλά θα φτάσουμε. Θα γίνουμε καλύτεροι και αυτό φαίνεται. Αυτό γίνεται γιατί οι παίκτες ακολουθούν το πλάνο μου. Σύντομα θα είμαστε διαφορετική ομάδα.

Το ροτέισον είναι από τα βασικά μας στοιχεία. Ο κάθε παίκτης συνεισφέρει. Δεν είναι σημαντικό για εμένα στο σκορ, πρέπει να είναι ομαδική προσπάθεια στην άμυνα.

Σήμερα δεν πήραμε ριμπάουντ, σε άλλα κομμάτια ήμασταν καλοί και βελτιωνόμαστε. Θέλω κάθε παίκτης να νιώθει ότι είναι μέρος της ομάδας και να νιώθει υπεύθυνος για το αποτέλεσμα. Μόνο έτσι θα βελτιωθούμε».