«Λουλούδια Τσακισμένα»: Μια παράσταση για την κακοποίηση που συγκίνησε το κοινό στο ΙΜΚ

Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη φως, αλήθεια και συγκίνηση παρουσίασαν η Τάνια Τρύπη και οι εργαζόμενοι -μεταξύ αυτών ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί- της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

«Λουλούδια Τσακισμένα»: Κανείς δεν πρέπει να μείνει σιωπηλός

Η κατάμεστη αίθουσα ταξίδεψε μέσα από λόγια, εικόνες και μουσικές σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει τη σιωπηλή κραυγή όσων έχουν βιώσει έμφυλη βία, κακοποίηση ή trafficking.

Με σκηνοθετική λιτότητα, ποιητικό λόγο και συγκλονιστικές ερμηνείες, το έργο φώτισε τον πόνο, αλλά και τη δύναμη της ψυχής που αναγεννάται μέσα από αυτόν.

Η δημιουργός και σκηνοθέτης Τάνια Τρύπη καθοδήγησε επί σκηνής ένα πολυπρόσωπο θίασο, υφαίνοντας τις μαρτυρίες και τις φωνές των γυναικών και των παιδιών σε ένα ενιαίο δραματουργικό σώμα, όπου ο λόγος συνδιαλέγεται με τη μουσική, το σώμα και το φως.

«Αυτή η παράσταση είναι μια υπόκλιση στη ζωή και στην αντοχή. Σε όσες και όσους δεν έμειναν σιωπηλοί», δήλωσε η Τάνια Τρύπη, καταχειροκροτούμενη στο φινάλε.

Μια καλλιτεχνική πράξη με κοινωνικό αντίκτυπο

Τα «Λουλούδια Τσακισμένα» δεν είναι απλώς μια θεατρική παράσταση.

Είναι μια καλλιτεχνική πράξη κοινωνικής αφύπνισης, που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Τάνιας Τρύπη με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ — έναν φορέα με πολυετή δράση στην ψυχική υγεία, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η ΙΑΣΙΣ σε συνεργασία με την Τάνια Τρύπη αξιοποιεί σταθερά την τέχνη ως γλώσσα επικοινωνίας και θεραπείας, συνδέοντας την επιστήμη με τον άνθρωπο, την κοινότητα και τον πολιτισμό.

Τα «Λουλούδια Τσακισμένα» αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας: ένα ζωντανό, εξελισσόμενο project που αποδεικνύει πώς η τέχνη μπορεί να γίνει γέφυρα για να μιλήσουμε για όσα πονάνε – αλλά χρειάζεται να ειπωθούν.

Συγκινημένο το κοινό χειροκρότησε την παράσταση

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έδωσαν το παρών προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού, όπως η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη, ο Τομεάρχης ΑμεΑ και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και Βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Μιχαήλ Παππάς, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος βιολονίστας Κώστας Καβάκος, οι ηθοποιοί Κώστας Καζάκος, Τζένη Καζάκου, Γιάννης Απέργης και ο συνθέτης Αντώνης Μιτζέλος, οι οποίοι συνεχάρησαν τη δημιουργό και τους συντελεστές για το καλλιτεχνικό και κοινωνικό αποτύπωμα της παράστασης.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφή – Σκηνοθεσία: Τάνια Τρύπη

Διδασκαλία – Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Τάνια Τρύπη

Παραγωγή: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Μουσική: Σταύρος Παργινός (τσέλο), Χρυσάνθη Τζοβάνη (έγχορδα – κρουστά)

Video: Αρτέμης Σαμοθράκης

Make Up Artist: Αναστασία Τσαντιρίδου

Graphic Design: Κατερίνα Βαλαβάνη

Τους ρόλους ερμήνευσαν αλφαβητικά οι:

Θεόφιλος Αγαπητός, Εβίτα Αγαπητού, Ιωάννα Αλπέρτη, Βασιλική Βιδάλη, Σοφία Γιαννίκου, Μάνος Δημητρίου, Σεραφείμ Δήμου, Δανάη Καμπάνη Μπαλτά,

Ορέστης Κοντόπουλος, Όλγα Κοτοπούλου, Άννα Λαμπροπούλου, Γεωργία Μανιατάκου, Νίκος Μπαλτάς, Αγγελική Ντούλα, Μαρία Παππά, Αθηνά Πηλιτζίδου,

Αγγελική Σπυροπούλου, Ελένα Σπυροπούλου, Χαρά Σπυροπούλου, Ηλέκτρα Σπύρου, Ιωάννα Στογιαννάρη, Διονυσία Ταχτίκη, Σοφία Τριβυζά, Σάββας Χρυσαφίνης, Εύα Φίλου, Μεταξία Χιωτέλη.