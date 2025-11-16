Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μακροζωία: Πέντε εντολές για την επιβράδυνση της γήρανσης – Τι προτείνουν οι ειδικοί
Υγεία 16 Νοεμβρίου 2025 | 13:44

Μακροζωία: Πέντε εντολές για την επιβράδυνση της γήρανσης – Τι προτείνουν οι ειδικοί

Οι καθημερινές επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιολογική ηλικία του σώματος, τη συνολική υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Τι λέει η επιστήμη για τις συνήθειες που προάγουν τη μακροζωία;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Spotlight

Ο τρόπος ζωής είναι ο κύριος ρυθμιστής της βιολογικής ηλικίας, επηρεάζοντας ουσιαστικά  την μακροζωία και την ευημερία.

Απλές, συνεπείς και καλά δομημένες συνήθειες μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς που συμβουλεύτηκε η εφημερίδα  Infobae, ο τρόπος ζωής είναι ο κύριος ρυθμιστής της βιολογικής ηλικίας.

«Στη βιολογία της γήρανσης, ο πρωταγωνιστής είναι η «βιολογική ηλικία»: η ταχύτητα με την οποία φθείρονται τα κύτταρα, οι ιστοί και τα συστήματα», ξεκίνησε η Marianela Aguirre Ackermann, ιατρική ειδικός στην Παθολογία και τη Διατροφή, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον διαβήτη και μέλος της Ομάδας Παχυσαρκίας της Αργεντινής Εταιρείας Διατροφής (SAN).

Σύμφωνα με την ειδικό, αυτή η ηλικία μπορεί να εκτιμηθεί μέσω επιγενετικών ρολογιών, «και προβλέπει τη μελλοντική υγεία καλύτερα από τη χρονολογική ηλικία».

«Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε«, ανέφερε η ίδια, ότι δύο άτομα της ίδιας ηλικίας μπορούν να έχουν ένα σημαντικά νεότερο ή γερασμένο σώμα, κυρίως λόγω των καθημερινών τους συνηθειών.

Οι 5 εντολές της μακροζωίας για να καθυστερήσετε τη γήρανση

1. Θα γυμνάζεστε τακτικά

Η επίδραση της άσκησης στην κυτταρική υγεία και τη μακροζωία είναι ένας από τους πιο διερευνημένους τομείς της επιστήμης. «Η σωματική άσκηση δρα άμεσα σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες που σχετίζονται με τη γήρανση», εξήγησε η Claudia Lescano, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με πτυχίο στα Αθλήματα Υψηλών Επιδόσεων και εξειδίκευση στην Ιατρική και την Υγεία της Άσκησης.

Πρόσθεσε ότι η κατάλληλη σωματική δραστηριότητα προστατεύει τα τελομερή, τα άκρα των χρωμοσωμάτων που ρυθμίζουν τον ρυθμό της συρρίκνωσης που σχετίζεται με την ηλικία. «Η άσκηση, ειδικά η αερόβια και η άσκηση υψηλής έντασης, μπορεί να προστατεύσει το μήκος των τελομερών, να επιβραδύνει τη συρρίκνωσή τους και να ενεργοποιήσει την τελομεράση», εξήγησε η  Lescano.

Ο επαγγελματίας τόνισε ότι η προπόνηση δύναμης και η μέτρια αερόβια δραστηριότητα διατηρούν τη μυϊκή μάζα και επηρεάζουν θετικά τη μιτοχονδριακή βιολογία και την επιδιόρθωση του DNA. Η Lescano προειδοποίησε επίσης ότι «η υπερβολική προπόνηση προκαλεί χρόνια βλάβη και μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, καθώς αυξάνει την αποικοδόμηση του κολλαγόνου και της ελαστίνης, προάγοντας έτσι τη γήρανση του δέρματος».

Η διατήρηση μιας ποικίλης ρουτίνας που εναλλάσσει αερόβιες, αναερόβιες και ασκήσεις δύναμης βοηθά στη διατήρηση των μηχανισμών που προάγουν τη μακροζωία.

2. Θα τρώτε θρεπτικά και θα αποφεύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Οι διατροφικές επιλογές έχουν άμεση επίδραση στην επιγενετική και τη βιολογική ηλικία. «Τα στοιχεία των τελευταίων ετών μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε στο πώς οι διατροφικές μας επιλογές τροποποιούν τη γήρανση», δήλωσε ο Aguirre Ackermann.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα διατροφικά πρότυπα μεσογειακού τύπου, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς, όσπρια, ψάρια και φυτικά έλαια, σχετίζονται με επιγενετικούς δείκτες που είναι ένα έως τρία χρόνια νεότεροι.

Η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών όπως οι πολυφαινόλες (που βρίσκονται στα σταφύλια, τα μούρα και το ελαιόλαδο), τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια), οι διαλυτές φυτικές ίνες (που βρίσκονται στα όσπρια και τη βρώμη), τα καροτενοειδή και η σουλφοραφάνη (που βρίσκεται σε πολύχρωμα λαχανικά και λάχανο) προάγει τη μείωση της φλεγμονής, τη βελτίωση της επιδιόρθωσης των κυττάρων και επιβραδύνει τη γήρανση του DNA.

Ο ειδικός τόνισε ότι «δεν έχει σημασία το «όνομα» της διατροφής, αλλά η μεταβολική και αντιφλεγμονώδης επίδρασή της».

Αντίθετα, η υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων αυξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 10% για κάθε παρόμοια αύξηση της θερμιδικής πρόσληψης από αυτά τα τρόφιμα, σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται ο Aguirre Ackermann. Η υπερβολική κατανάλωση ελεύθερων σακχάρων, ραφιναρισμένων αλεύρων και ζαχαρούχων ποτών επιταχύνει το επιγενετικό ρολόι.

3. Θα κοιμάστε αρκετά και ξεκούραστα

Η νυχτερινή ξεκούραση παρουσιάζεται ως κρίσιμος πυλώνας για την αποκατάσταση και την υγιή γήρανση.

Ο πνευμονολόγος και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ύπνου στο Νοσοκομείο Κλινικών, Facundo Nogueira, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του κακού ύπνου: «Κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι τοξικές ουσίες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και επηρεάζουν την υγεία και τη λειτουργία των νευρώνων αποβάλλονται . Η βήτα-αμυλοειδής ουσία αποβάλλεται κυρίως κατά τη φάση του βαθύ ύπνου».

Η συσσώρευση αυτής της ουσίας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο ανεπαρκής ύπνος επηρεάζει αρνητικά τη γνωστική ικανότητα, τη μνήμη, την πνευματική απόδοση και την καρδιαγγειακή υγεία . «Ο πολύ λίγος ή κακός ύπνος, εκτός από τη μείωση του εύρους προσοχής και της ανταπόκρισης, ανεβάζει τα επίπεδα κορτιζόλης και αδρεναλίνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακής θνησιμότητας», δήλωσε ο Nogueira στο Infobae .

4. Όχι σε καπνό, αλκοόλ και άτμισμα

Επιστημονικά στοιχεία κατατάσσουν τις τοξίνες – τον καπνό, το αλκοόλ και τα προϊόντα ατμίσματος – ως τους κύριους επιταχυντές της βιολογικής γήρανσης.

Ο Ignacio Gutiérrez Magaldi , κλινικός ιατρός, επικεφαλής του Κλινικού Τμήματος Ενηλίκων και αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής Ανάπτυξης στην Κλινική Reina Fabiola του Καθολικού Πανεπιστημίου της Κόρδοβα, δήλωσε: « Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα αυξάνουν τους συστηματικούς δείκτες φλεγμονής και αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών, μεταβολικών και αναπνευστικών παθήσεων, καθώς και ορισμένων καρκίνων».

Ο ειδικός υποστήριξε ότι το άτμισμα προκαλεί επίσης φλεγμονώδεις διεργασίες στο σώμα και βλάβη στους πνεύμονες.

Το συνεχιζόμενο κάπνισμα επιταχύνει τη γήρανση των πνευμόνων κατά τέσσερα έως πέντε χρόνια και το αλκοόλ -ακόμα και σε μικρές ποσότητες- έχει συσχετιστεί με επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση σε πρόσφατες μελέτες. Ο Gutiérrez Magaldi επεσήμανε ότι «καμία «προστατευτική» επίδραση που παρατηρείται σε ελάχιστες ποσότητες αλκοόλ δεν δικαιολογεί την έναρξη ή τη συνέχιση της κατανάλωσης».

5. Καλές δεξιότητες διαχείρισης άγχους

Το χρόνιο στρες, η απομόνωση και τα αντίξοα περιβάλλοντα επιταχύνουν τη γήρανση των σωματικών συστημάτων μέσω επιγενετικών και ορμονικών μηχανισμών.

Ο Aguirre Ackermann εξήγησε ότι «το χρόνιο στρες συνδέεται με τη βράχυνση των τελομερών και τις επιγενετικές αλλαγές που προάγουν τη γήρανση».

Μελέτες έχουν προσθέσει ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση αυξάνουν τη συστηματική φλεγμονή και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Η συναισθηματική διαχείριση, η ανθεκτικότητα και η κοινωνική υποστήριξη λειτουργούν ως εμπόδια που μετριάζουν αυτές τις συνέπειες.

Ορισμένες έρευνες διαπιστώνουν ότι παρεμβάσεις όπως η ενσυνειδητότητα επηρεάζουν τους μοριακούς δείκτες που σχετίζονται με τη γήρανση , αν και τα αποτελέσματα απαιτούν επικύρωση σε μεγαλύτερα δείγματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Επικαιρότητα
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Υγεία
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Συνέδριο 11.11.25

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;
Δίκοπο μαχαίρι 07.11.25

«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Εννέα φορείς παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα, ζητούν ξεχωριστή αξιολόγηση των προϊόντων ενόψει νομοθεσίας για περιορισμό των επικίνδυνων χημικών ενώσεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.
Λιγότερες ανισότητες 01.11.25

Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.

30 χρόνια κοινής έγκρισης φαρμάκων στην Ευρώπη από τον ΕΜΑ. Οι θεραπείες που άλλαξαν την πορεία σοβαρών νόσων, όπως ο καρκίνος, η ηπατίτιδα C, ο διαβήτης, η κυστική ίνωση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιματική αλλαγή: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις – Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν
Έρευνα 16.11.25

Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις απέναντι στην κλιματική απειλή - Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν

Σχεδόν το ένα πέμπτο των 54 πόλεων που αναλύθηκαν κατά την έρευνα Eurocities Pulse Mayors παραμένουν απροετοίμαστες για τους μελλοντικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 16.11.25

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Προμηθέα Πάτρας – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 16.11.25

Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Αναντολού Εφές με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» το ματς

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο