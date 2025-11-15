Μια πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνιας κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ το Λος Αντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε περιοχές που χτυπήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από abc.net.au/Jordan Cantelo).

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τουλάχιστον ότι οι βροχές μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς

The Pack Fire in Mono County, California, sent plumes of smoke billowing into the sky as it burned over 3,400 acres of land and at least 15 structures on Thursday. pic.twitter.com/4TN9NiFrjT — AccuWeather (@accuweather) November 14, 2025

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας ή Cal Fire.

Εχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

With more rain in the forecast, Cal OES is monitoring the heightened risk of mudslides and debris flows statewide, especially in recent burn scar areas. Learn more: https://t.co/rO77Hr5jaR pic.twitter.com/WtMBORqzW5 — California Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) November 14, 2025

Κίνδυνος κατολισθήσεων

Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε χθες Παρασκευή την περιοχή του Λος Αντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σήμερα σφοδρές βροχοπτώσεις.

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ