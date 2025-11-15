Πέκχαρτ: «Ο Άρης έχει εκφράσει ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες»

Πιθανή είναι η επιστροφή του Τόμας Πέκχαρτ στην Ελλάδα μετά από 8 χρόνια και τη θητεία του στην ΑΕΚ.

Ο 36χρονος επιθετικός, αλλά και διάφορα μέσα της Πολωνίας, αποκάλυψαν πως υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη για να τον φέρει πίσω στη χώρα μας, ενώ έχουν ήδη υπάρξει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον παίχτη να μην έχει αποφασίσει ακόμα.

Τα πολωνικά μέσα αναφέρουν για τον Πέκχαρτ:

«Πρόσφατα, εκπρόσωποι του Άρη Θεσσαλονίκης έχουν προσεγγίσει τον 26 φορές διεθνή Τσέχο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες συνομιλίες».

Σχετικά με την προσέγγιση από τον Άρη, ο ίδιος ο παίχτης δήλωσε: «Τις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανιστεί μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον οποίο συνεργάστηκα στην ΑΕΚ και στη Λας Πάλμας, έγινε προπονητής εκεί. Δεν έχω πάρει επίσημη απόφαση, αλλά από την άλλη πλευρά, κρατάω την πόρτα ανοιχτή. Αν έρθει μια ενδιαφέρουσα προσφορά, θα είμαι ανοιχτός σε αυτήν».

Ο Τσέχος βρίσκεται χωρίς ομάδα από την αρχή της σεζόν, όπου αποχώρησε από τη Λέγκια Βαρσοβίας.