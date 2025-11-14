Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Αναπάντεχες ιδέες στο ρεύμα, από την Ελλάδα στην Αυστραλία
Τα Νέα της Αγοράς 14 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Αναπάντεχες ιδέες στο ρεύμα, από την Ελλάδα στην Αυστραλία

Τι κοινό μπορεί να μοιράζονται δύο χώρες που τις χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα;

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Όσοι παρακολουθούν από κοντά την επικαιρότητα ίσως άκουσαν ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, προσφέροντας 3 ώρες δωρεάν ρεύμα στους κατοίκους της, κάθε ημέρα. Όπως έγινε γνωστό από τους αρμόδιους παράγοντες, η κυβέρνηση της μακρινής χώρας θέλει να αξιοποιήσει την επιπλέον ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές, κυρίως τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι ίδιοι παράγοντες διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θα ξεκινήσει να παρέχεται από την επόμενη χρονιά και σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Αν ήταν πρακτικά δυνατό, θα λέγαμε ότι, αν οι Αυστραλοί δεν θέλουν να περιμένουν μέχρι το 2026, θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα, όπου ήδη ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία!

Το ΗΡΩΝ Happy Hour κάνει σήμερα αυτό ακριβώς που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι στη μακρινή αυτή χώρα είναι πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο και δεν μας το βγάζετε από το μυαλό ότι κάποιος συμπατριώτης μας άκουσε τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του ΗΡΩΝΑ και τις μετέφερε στην κυβέρνηση! Και πολύ καλά έκανε, αν θέλετε τη γνώμη μας.

Το ΗΡΩΝ Happy Hour εκμεταλλεύεται δύο συνθήκες. Η πρώτη είναι η διαδικασία αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών ρεύματος – ξέρετε, αυτούς με τη ροδέλα – με έξυπνους ψηφιακούς μετρητές. Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας και η διαπίστωση ότι ένα μέρος της ενέργειας που παράγεται μένει αναξιοποίητο. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι συνήθως έντονη -ακόμα και τον χειμώνα- αλλά η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ΗΡΩΝ σχεδίασε το νέο πρόγραμμα ΗΡΩΝ Happy Hour, προσφέροντας 3 συνεχόμενες ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας στο ρεύμα κάθε ημέρα, τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις. Μέσα από την εφαρμογή Energy IQ για smartphones και το heron.gr, ο καταναλωτής ενημερώνεται κάθε απόγευμα για τις ώρες της μηδενικής χρέωσης και τις χρεώσεις της επόμενης ημέρας, ώστε να προγραμματίσει με άνεση τις εργασίες του.

Το ΗΡΩΝ Happy Hour προάγει τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας, ώστε να αξιοποιείται όσο δυνατόν περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας: με τη μεταφορά της κατανάλωσης στις μεσημβρινές ώρες, όπου λόγω και της εντονότερης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, οι τιμές ενέργειας είναι χαμηλότερες, ο καταναλωτής συμβάλει έμμεσα στη μείωση τιμών, καθώς μειώνεται η ζήτηση ενέργειας για το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας.  Δηλαδή, το ΗΡΩΝ Happy Hour, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του, συμβάλλει ουσιαστικά στην εξομάλυνση των τιμών ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες του να έχουν πρόσβαση σε οικονομικότερη ενέργεια κάθε μέρα.

Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

