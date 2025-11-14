MEGA News Επικαιρότητα: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
Από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή στις 22:00 έρχεται το MEGA News Επικαιρότητα με τον Γιάννη Μούτσιο.
- Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 44 που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές
- Η γρίπη των πτηνών αποδεκατίζει τους θαλάσσιους ελέφαντες της Ανταρκτικής
- Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
- Πότε εμφανίστηκαν οι πρώτες ράτσες σκύλου; Μελέτη πηγαίνει πίσω μέχρι την Εποχή του Λίθου
Ένα νέο, δυναμικό δελτίο ειδήσεων έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το καθημερινό πρόγραμμα του MEGA News, φέρνοντας βαθύτερη ανάλυση, ουσιαστική ενημέρωση και τεκμηριωμένη άποψη.
Από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και κάθε βράδυ (Δευτέρα – Παρασκευή) στις 22:00, o Γιάννης Μούτσιος καταγράφει και παρουσιάζει όλη τη… «MEGA News Επικαιρότητα», αξιόπιστα και υπεύθυνα, με τη σφραγίδα του MEGA.
Ενημέρωση χωρίς θόρυβο, αλλά με ουσία. Σχόλιο που ανοίγει τον διάλογο.
Μέσα από έρευνα, ρεπορτάζ σε βάθος και ουσιαστικές τοποθετήσεις, η «MEGA News Επικαιρότητα» φωτίζει όλα όσα καθορίζουν την ημερήσια ατζέντα.
Ένα δίωρο δελτίο ειδήσεων με ανάλυση και συζήτηση. Οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων παίρνουν θέση και μιλούν έξω από τις γραμμές για τα πιο κρίσιμα θέματα, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές και αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα.
Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.
Ακολουθήστε το MEGA News στα Instagram | TikTok | Facebook | X
#MegaNews
- Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
- Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
- Μπαμ και μπουμ
- Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
- Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
- Γερμανία: Μελέτη δείχνει ότι οι εταιρείες στη χώρα είναι ανυπεράσπιστες απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις – Γιατί;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις