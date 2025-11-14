science
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Ήταν το όπιο το ναρκωτικό του Ξέρξη και του Τουταγχαμών;
Επιστήμες 14 Νοεμβρίου 2025 | 18:16

Ήταν το όπιο το ναρκωτικό του Ξέρξη και του Τουταγχαμών;

Ουσίες που συνδέονται με το όπιο βρέθηκαν σε αλαβάστρινο βάζο της Πρώτης Περσικής Αυτοκρατορίας. Παρόμοια αγγεία είχαν βρεθεί στον τάφο του Τουταγχαμών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Το όπιο ήταν πιθανότατα διαδεδομένο στην αρχαία Αίγυπτο και την Πρώτη Περσική Αυτοκρατορία, υποδεικνύουν χημικές αναλύσεις σε ένα αρχαίο αλαβάστρινο βάζο.

Το εν λόγω αγγείο, το οποίο φυλάσσεται σε μουσείο του Πανεπιστημίου του Γέιλ, χρονολογείται την εποχή του Ξέρξη Α’, βασιλιά της Περσίας και φαραώ της Αιγύπτου από το 486 έως το 465 π.Χ.

Αρκετά παρόμοια βάζα, φτιαγμένα από καλσίτη που προερχόταν από το ίδιο ορυχείο στην Αίγυπτο, είχαν βρεθεί και στον τάφο του Τουταγχαμών, κάτι που υποδεικνύει ότι η χρήση οπίου ήταν διαδεδομένη στην Αίγυπτο την περίοδο της βασιλείας του, από το 1333 έως το 1323 π.Χ.

«Σε συνδυασμό με προηγούμενες έρευνες, τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η χρήση οπίου δεν ήταν σποραδική στους αρχαίους αιγυπτιακούς πολιτισμούς και τις γύρω περιοχές, αλλά αποτελούσε, ως ένα βαθμό, στοιχείο της καθημερινής ζωής» δήλωσε ο Άντριου Κοχ του Γέιλ, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Journal of Eastern Mediterranean Archaeology.

«Θεωρούμε πιθανό ότι τα αλαβάστρινα βάζα στον τάφο του Τουταγχαμών περιείχαν όπιο στο πλαίσιο μιας αρχαίας παράδοσης χρήσης οπίου την οποία μόλις τώρα αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε» είπε.

Το αγγείο της μελέτης φέρει γραμμένο το όνομα Ξέρξης και τη φράση «μεγάλος βασιλιάς» γραμμένη σε τέσσερις γλώσσες, τα ακκαδικά, ελαμιτικά, περσικά και αιγυπτιακά. Την εποχή του Ξέρξη Α’, η Πρώτη Περσική Αυτοκρατορία, γνωστή και ως Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία περιλάμβανε την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την Ανατολία και τμήματα της Αραβίας και της Κεντρικής Ασίας.

Το αλαβάστρινο αγγείο που εξετάζει η μελέτη έχει ύψος 22 εκατοστά και χωρητικότητα 1,2 λίτρων (Andrew J. Koh et al. 2025)

Το αλαβάστρινο αγγείο που εξετάζει η μελέτη έχει ύψος 22 εκατοστά και χωρητικότητα 1,2 λίτρων (Andrew J. Koh et al. 2025)

Μια δεύτερη επιγραφή στο βάζο, γραμμένο στην απλοποιημένη δημώδη αιγυπτιακή γραφή, αναφέρει ότι το αγγείο των 22 εκατοστών είχε χωρητικότητα 1,2 λίτρων.

Λιγότερα από δέκα τέτοια αλαβάστρινα βάζα με υπογραφές έχουν βρεθεί άθικτα μέχρι σήμερα. Αν και η προέλευσή τους παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις άγνωστη, τα αγγεία πιστεύεται ότι καλύπτουν μια περίοδο από το 550 έως το 425 π.Χ, κατά την οποία βασίλεψαν στην Περσία ο Δαρίος, ο Ξέρξης Α’ και ο Αρταξέρξης.

Πολύ αρχαιότερα είναι τα αλαβάστρινα βάζα από τον τάφο του Τουταγχαμών, τα οποία εξετάστηκαν το 1933 από τον χημικό Άλφρεντ Λούκας και βρέθηκαν να περιέχουν κολλώδεις, καφετί οργανικές ουσίες. Ο Λούκας δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τη σύστασή τους, διατύπωσε όμως υποψίες ότι τα αγγεία δεν χρησιμοποιούνταν για αρώματα ή καλλυντικές κρέμες.

Καμία χημική ανάλυση δεν έχει πραγματοποιηθεί έκτοτε στα βάζα του Τουταγχαμών.

Η νέα μελέτη οποία ανιχνεύει στο αγγείο του Ξέρξη ίχνη νοσκαπίνης, υδροκοταρνόνης, μορφίνης, θηβαΐνης και παπαβερόνης, ουσίες που θεωρούνται βιοδείκτες του οπίου.

Η ανακάλυψη, επισημαίνουν οι ερευνητές, έρχεται να προστεθεί στα ίχνη οπίου που είχαν ανιχνευθεί σε ένα αγγείο κυπριακής προέλευσης που βρέθηκε σε έναν απλό τάφο έξω από το Κάιρο, ο οποίος χρονολογείται στο Νέο Βασίλειο της αρχαίας Αιγύπτου, από τον 16ο έως τον 11ο αιώνα π.Χ.

Σύμφωνα με τον Κοχ, η χρήση οπίου στην αρχαία Μεσόγειο δεν περιοριζόταν στην ιατρική αλλά επεκτεινόταν σε πνευματικές τελετές. Στη διάρκεια του βασιλείου του Τουταγχαμών, για παράδειγμα, οι Κρήτες λάτρευαν τη «Θεά της Παπαρούνας».

Το όπιο παράγεται από την υπνοφόρο παπαρούνα (Papaver somniferum), η οποία προέρχεται από την Ανατολική Μεσόγειο και αναφέρεται στα έργα του Ιπποκράτη, του Διόσκουρου και του Γαληνού.

«Έχουμε πλέον εντοπίσει χημικές υπογραφές οπιοειδών σε αιγυπτιακά αλαβάστρινα αγγεία που συνδέονται με τις κοινωνικές ελίτ της Μεσοποταμίας ή χρησιμοποιούνταν στην πολιτισμική καθημερινότητα της αρχαίας Αιγύπτου» είπε ο Κοχ,

«Η ανάλυση του περιεχομένου των βάζων από τον τάφο του Τουταγχαμών θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του οπίου στις αρχαίες κοινωνίες».=

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Σύνταξη
Stream science
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
«Τρομερό παιδί» 07.11.25

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει για την αναδόμηση της ομάδας, όμως αρνήθηκε ο Ράτκλιφ «που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα».

Βάιος Μπαλάφας
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων, νίκησε 3-0 τη Γεωργία κι έκανε το 4/4, ενόψει του Euro 2027 U21 – Τζίμας (44′, πέν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ. Έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί (75′).

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)
Στίβος 14.11.25

Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)

Σχεδόν αγνώριστη είναι η κάποτε ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο Μάριον Τζόουνς, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών. Σήμερα αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, λόγω ενός αυτοάνοσου από το οποίο πάσχει.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Ελλάδα 14.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 14.11.25

Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο

Ο 40χρονος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στα Μέγαρα και εγκατέλειψε το σημείο - Το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί άλλες 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης

Σύνταξη
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

