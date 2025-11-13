newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Ρωσία: Όμιλος διαχείρισης λιμένων καταγγέλλει κυβερνοεπίθεση από ξένους χάκερ
Ο όμιλος Port Alliance διαχειρίζεται ένα δίκτυο θαλάσσιων τερματικών σταθμών φορτίου στη Ρωσία - Τι αναφέρει σχετικά με την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε

Ο ρωσικός όμιλος Port Alliance, που διαχειρίζεται ένα δίκτυο θαλάσσιων τερματικών σταθμών φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα συστήματά του υπέστησαν κυβερνοεπίθεση από ξένους χάκερ για τρεις ημέρες σε επίθεση τύπου DDoS (επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας) και μια απόπειρα hacking (ηλεκτρονικής παρείσφρησης).

Οι επιθέσεις τύπου DDoS υπερφορτώνονουν ιστοτόπους και εφαρμογές, ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμοι.

Σε ανακοίνωσή του, ο ρωσικός όμιλος τόνισε ότι κρίσιμης σημασίας τμήματα της ψηφιακής του υποδομής έγιναν στόχος επίθεσης που είχε στόχο τη διακοπή των εξαγωγών άνθρακα και ορυκτών λιπασμάτων στους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς του στις περιοχές της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας, της Άπω Ανατολής και της Αρκτικής.

Η κυβερνοεπίθεση αποκρούστηκε με επιτυχία και οι λειτουργίες παρέμειναν ανεπηρέαστες, ανακοίνωσε η Port Alliance.

Η επίθεση αποκρούστηκε με επιτυχία και οι λειτουργίες παρέμειναν ανεπηρέαστες, ανακοίνωσε η Port Alliance.

Οι ρωσικές αρχές και κρατικές εταιρείες έχουν αναφέρει τακτικά απόπειρες επιθέσεων DDoS και hacking από το εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανία και ορισμένες δυτικές χώρες έχουν με τη σειρά τους κατηγορήσει τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο όμιλος Port Alliance διαχειρίζεται τερματικούς σταθμούς φορτίου σε πέντε ρωσικά λιμάνια.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
