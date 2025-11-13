HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένας διαφορετικός VIP
Όλα όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA. Στις 21.00, στο MEGA.
Ο Χάρι ομολογεί στην Ελβίρα πως είναι ο εκτελεστής του σχεδίου της Raptor στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Η επικείμενη άφιξη μιας πάμπλουτης πελάτισσας στο ξενοδοχείο φέρνει αναστάτωση στην ομάδα του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Πώς θα αντιδράσουν όμως οι ήρωες της κωμικής σειράς όταν ανακαλύψουν πως η υψηλή προσκεκλημένη είναι… τετράποδη;
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;
Επεισόδιο 16 – «V.I.P.» (1)
Ο Χάρι ομολογεί στην Ελβίρα ότι είναι ο εκτελεστής του σχεδίου της Raptor, και εκείνη τού ζητάει να φύγει από το ξενοδοχείο το συντομότερο. Η παράξενη συμπεριφορά του Φίλιππου ανησυχεί την Ντίνα, η οποία κάνει διάρρηξη στο σπίτι του και ανακαλύπτει την κρυφή του ζωή.
Ο Γιάννης εξασφαλίζει αποκλειστική διαμονή από μια πάμπλουτη πελάτισσα και επιστρατεύει τον Θεμιστοκλή για να κάνει χλιδάτες παρεμβάσεις στο ξενοδοχείο παρά τη θέληση της Ελβίρας. Ο Θεμιστοκλής όμως, έχει αναλάβει να βρει και το χαμένο αδέσποτο που περιμάζεψε η Νούλη, αποκτώντας έτσι ένα κοινό με τον Ηλία, ο οποίος αναζητά την επτάψυχη γάτα του, Τζίτζι, πριν της τελειώσουν οι ζωές.
Την ώρα που η Λαμπρινή κάνει προσωπικό της στοίχημα την προστασία του Παντελή από τα αλλεργιογόνα τετράποδα εν μέσω καλλιστείων γάτας, η υψηλή προσκεκλημένη καταφτάνει στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, όμως δεν είναι αυτή που περίμεναν αλλά… το σκυλάκι της, η Χλόη.
Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη (στον ρόλο της Τζόαν)
Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
HOTΕΛ ΕΛVIRA
ΣΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:00
#Hotελ
