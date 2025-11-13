HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένας διαφορετικός VIP

Ο Χάρι ομολογεί στην Ελβίρα πως είναι ο εκτελεστής του σχεδίου της Raptor στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η επικείμενη άφιξη μιας πάμπλουτης πελάτισσας στο ξενοδοχείο φέρνει αναστάτωση στην ομάδα του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Πώς θα αντιδράσουν όμως οι ήρωες της κωμικής σειράς όταν ανακαλύψουν πως η υψηλή προσκεκλημένη είναι… τετράποδη;

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 16 – «V.I.P.» (1)

Ο Χάρι ομολογεί στην Ελβίρα ότι είναι ο εκτελεστής του σχεδίου της Raptor, και εκείνη τού ζητάει να φύγει από το ξενοδοχείο το συντομότερο. Η παράξενη συμπεριφορά του Φίλιππου ανησυχεί την Ντίνα, η οποία κάνει διάρρηξη στο σπίτι του και ανακαλύπτει την κρυφή του ζωή.

Ο Γιάννης εξασφαλίζει αποκλειστική διαμονή από μια πάμπλουτη πελάτισσα και επιστρατεύει τον Θεμιστοκλή για να κάνει χλιδάτες παρεμβάσεις στο ξενοδοχείο παρά τη θέληση της Ελβίρας. Ο Θεμιστοκλής όμως, έχει αναλάβει να βρει και το χαμένο αδέσποτο που περιμάζεψε η Νούλη, αποκτώντας έτσι ένα κοινό με τον Ηλία, ο οποίος αναζητά την επτάψυχη γάτα του, Τζίτζι, πριν της τελειώσουν οι ζωές.

Την ώρα που η Λαμπρινή κάνει προσωπικό της στοίχημα την προστασία του Παντελή από τα αλλεργιογόνα τετράποδα εν μέσω καλλιστείων γάτας, η υψηλή προσκεκλημένη καταφτάνει στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, όμως δεν είναι αυτή που περίμεναν αλλά… το σκυλάκι της, η Χλόη.

Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη (στον ρόλο της Τζόαν)

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

