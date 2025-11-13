newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Σε ποιες συναλλαγές επιβάλλεται ψηφιακό τέλος – Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Νοεμβρίου 2025

Σε ποιες συναλλαγές επιβάλλεται ψηφιακό τέλος – Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Τι αλλάζει στις πληρωμές με το ψηφιακό τέλος συναλλαγής

Το χαρτόσημο έφυγε το ψηφιακό τέλος συναλλαγής ήρθε.

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρουσιάζει τις τις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες επιβάλλεται το Ψηφιακό Τέλος καθώς και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του Δημοσίου.

Το ψηφιακό τέλος συναλλαγής

Το Ψηφιακό Τέλος, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συναλλαγές ανεξάρτητα από τον τόπο κατάρτισής τους, εφόσον ένας τουλάχιστον από τους συμβαλλόμενους έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Δεν επιβάλλεται τέλος στις μισθώσεις κατοικίας

Μεταξύ αυτών των συναλλαγών περιλαμβάνονται οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική δραστηριότητα, δάνεια,  τραπεζικές επιταγές και άλλα.

Αναλυτικότερα:

1. Επιβάλλεται τέλος με συντελεστή 3,60% στις μισθώσεις ακινήτων εφόσον αυτά προορίζονται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και εφόσον δεν έχει επιλεγεί η υπαγωγή της μίσθωσης σε ΦΠΑ, συμπεριλαμβανόμενης της μεμονωμένης μίσθωσης της αποθήκης ή θέσης στάθμευσης για επαγγελματικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση όπου ένα μέρος της κατοικίας καλύπτει επαγγελματικές στεγαστικές ανάγκες του μισθωτή, επιβάλλεται Τέλος στην αναλογία του μισθώματος που αυτό αφορά στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης κατοικίας, η πρώτη μίσθωση εξετάζεται αυτοτελώς για την υπαγωγή της ή μη σε Τέλος. Επιβάλλεται τέλος στις επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Δημόσιο ή φορέας Γενικής Κυβέρνησης.

2. Δεν επιβάλλεται τέλος στις μισθώσεις κατοικίας, καθώς και στη μίσθωση αποθήκης ή θέσης στάθμευσης εφόσον αποτελούν ενιαία μίσθωση με την κατοικία. Η απαλλαγή των μισθώσεων κατοικίας καταλαμβάνει και την περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση μισθώνει κατοικία και την παραχωρεί σε υπαλλήλους της για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπαλλήλων της. Η μεμονωμένη μίσθωση αποθήκης ή θέσης στάθμευσης από ιδιώτη δεν υπάγεται σε Τέλος

3. Απαλλάσσονται από το τέλος οι μεταβιβάσεις ακινήτων αφού οι πράξεις αυτές υπάγονται σε άλλους φόρους όπως είναι ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων.

4. Στις συναλλαγές που διενεργούνται σε κτηματολογικά γραφεία επιβάλλεται Τέλος:

α) με συντελεστή 1,20% κατά τη μεταγραφή της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου διάρκειας άνω των 9 ετών στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο και υπολογίζεται στο σύνολο των μισθωμάτων της σύμβασης

β) με συντελεστή 3,60% στην πράξη εγγραφής υποθήκης ή τροπής προσημείωσης σε υποθήκη ακινήτου βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ανεξάρτητα από την προέλευση της οφειλής την οποία εξασφαλίζει η εγγραφή υποθήκης.

5. Δεν επιβάλλεται τέλος σε υποθήκες για εξασφάλιση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, υποθήκες υπέρ πρακτόρων Εθνικού Λαχείου για το αντίτιμο γραμματίων, υποθήκες/τροπές για εξασφάλιση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ομολογιακού δανείου .

6. Σε δάνειο μεταξύ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι η χορήγηση αφορά αποκλειστικά σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα επιβάλλεται ψηφιακό τέλος με συντελεστή 2,40% ,σε δάνειο με τουλάχιστον έναν από τους συναλλασσόμενους να είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή επιβάλλεται τέλος 2,40%, σε δάνειο με το Δημόσιο ή φορέα της γενικής κυβέρνησης με κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή 2,40%.

Επιβάλλεται ψηφιακό τέλος στους δανειακούς τρεχούμενους αλληλόχρεους δοσοληπτικούς λογαριασμούς.

Επίσης σε δάνειο μεταξύ ιδιωτών 3,60%, σε δάνειο μεταξύ ΝΠΔΔ ή μεταξύ Δημοσίου και ΝΠΔΔ 3,60% ,δάνειο ιδιώτη με ΝΠΔΔ 3,60% σε δάνειο αστικής μη κερδοσκοπικής με ιδιώτη ή με άλλη αστική μη κερδοσκοπική 3,60%, σε δάνειο μεταξύ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και η χορήγηση δεν σχετίζεται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα 3,60%.

7. Επιβάλλεται ψηφιακό τέλος συναλλαγής στις καταθέσεις και αναλήψεις που πραγματοποιούνται από και προς νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες όταν οι κινήσεις γίνονται από εταίρους, μετόχους ή άλλα πρόσωπα, εκτός πλαισίου ειδικής σύμβασης και όχι ως απολήψεις έναντι κερδών εντός της διαχειριστικής περιόδου. Αν, μέσα στο φορολογικό έτος, αναλήψεις μετόχων, εταίρων υπερβαίνουν τα αναλογούντα κέρδη, η διαφορά υπάγεται σε τέλος. Δεν επιβάλλεται τέλος σε καταθέσεις σε ή αναλήψεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε αλλοδαπές τράπεζες .

8. Επιβάλλεται ψηφιακό τέλος στους δανειακούς τρεχούμενους αλληλόχρεους δοσοληπτικούς λογαριασμούς. Δεν καταλαμβάνονται λογαριασμοί όταν ένα μέρος είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αλλοδαπή τράπεζα. Το τέλος υπολογίζεται ανά φορολογικό έτος επί του μεγαλύτερου χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου της χρήσης, χωρίς μεταφερόμενο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης και χωρίς τόκους. Προβλέπεται συντελεστής 2,40% όταν όλοι είναι επιχειρηματίες και ο λογαριασμός εξυπηρετεί αποκλειστικά τη δραστηριότητά τους ή όταν ένα μέρος είναι εταιρεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται συντελεστής 3,60%.

9. Επιβάλλεται τέλος στα πινάκια στα οποία υποχρεωτικά καταγράφονται οι επιταγές, που προσκομίζονται σε εγκατεστημένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη, με συντελεστή 3‰ και υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των καταρτιζόμενων στο οικείο πινάκιο επιταγών. Υποκείμενος στο Τέλος είναι ο κομιστής της επιταγής, ενώ υπόχρεος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του τέλους είναι το πιστωτικό ίδρυμα.

Πηγή: ΟΤ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
