Αλλάζει στρατηγική η Airbnb – Στρέφεται σε διαφορετικές αγορές

Στην ισπανική ενδοχώρα, στα χωριά και στον αγροτουρισμό θα επενδύσει τα επόμενα τρία χρόνια η Airbnb, επιδιώκοντας να αντισταθμίσει τις απώλειες από τις μεγάλες πόλεις που περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό, που βουλιάζει την πόλη.

Πόλεις όπως η Βαρκελώνη σχεδιάζουν να απαγορεύσουν όλες τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις έως το 2028, ενώ προορισμοί όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η Μαδρίτη έχουν ζητήσει από τις πλατφόρμες να μειώσουν τις καταχωρήσεις σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.

Η Airbnb ανακοίνωσε ότι αλλάζει την τοπική της στρατηγική και σχεδιάζει να επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση των ισπανικών χωριών και την επέκταση των επιλογών ενοικίασης εκεί.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει επίσης ξεκινήσει μια εκστρατεία για την προώθηση των αγροτικών προορισμών, με στόχο να πείσει τα 94 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες που συνέρρευσαν στις παραλίες και στις μεγάλες πόλεις το 2024 να επισκεφθούν και άλλες περιοχές της χώρας. Προς το παρόν, η τάση αυτή υποστηρίζεται κυρίως από εγχώριους ταξιδιώτες που αναζητούν φθηνότερες διακοπές στην ενδοχώρα.

Η Airbnb ανακοίνωσε ότι οι αγροτικοί προορισμοί στην Ισπανία προσέλκυσαν λιγότερους επισκέπτες από ό,τι στη Γαλλία και στη Βρετανία, και μόνο τους μισούς από ό,τι στην Ιταλία. Ωστόσο, η πλατφόρμα αναμένει αύξηση του ενδιαφέροντος ενόψει της ηλιακής έκλειψης του 2026, η οποία θα είναι ορατή από αρκετές αγροτικές περιοχές της Ισπανίας.

Σχεδόν το ένα τρίτο των τουριστών που επισκέπτονται την Ισπανία επιλέγουν να μείνουν σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Ο αριθμός των κατοικιών που διατίθενται για ενοικίαση για διακοπές τον Μάιο μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, φτάνοντας τις 1,43 εκατομμύρια, μετά την αυστηροποίηση των κανονισμών για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγασης, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής.

Μεγάλη εκστρατεία κατά του Airbnb στην Ισπανία

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για την αντιμετώπιση της άλωσης των πόλεων από τα Airbnb, η οποία έχει καταστήσει τη χώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη.

Τον Μάιο η κυβέρνηση έδωσε έντονη να αφαιρεθούν περισσότερες από 65.000 καταχωρίσεις ενοικιάσεων τύπου Airbnb σε όλη τη χώρα που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Το ισπανικό υπουργείο Δικαιωμάτων των Καταναλωτών ανέφερε διάφορες παραβιάσεις, όπως την απουσία αριθμών άδειας, τη μη διευκρίνιση του αν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και τις ασυμφωνίες μεταξύ των καταχωρισμένων πληροφοριών και των επίσημων αρχείων.

Η Βαρκελώνη έχει ήδη λάβει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανακοινώνοντας σχέδια για την κατάργηση και των 10.000 αδειοδοτημένων διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έως το 2028, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη στέγαση για μόνιμους κατοίκους.

Πηγή: ot.gr