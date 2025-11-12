newspaper
12.11.2025 | 11:40
Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο
Κικίλιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υφυπουργό Edoardo Rixi στο Κάιρο – Διευρύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 12 Νοεμβρίου 2025 | 09:24

Κικίλιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υφυπουργό Edoardo Rixi στο Κάιρο – Διευρύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία

Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντηση του με τον ιταλό υφυπουργό, τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία - «Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Ιταλίας, Edoardo Rixi, αρμόδιο για τις θαλάσσιες μεταφορές, είχε στο Κάιρο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «TransMEA 2025″.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι Ελλάδα και Ιταλία αποτελούν μεσογειακές χώρες που εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου και διαθέτουν πολύ σημαντικά λιμάνια. Ως εκ τούτου, έχουν κοινή συναντίληψη, ιδιαίτερα σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, καθώς «η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό τους στους διεθνείς οργανισμούς και στα ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο την προώθηση κοινών θέσεων για την ενίσχυση της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου.

Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε διάφορες ελεγχόμενες πράξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «αισθάνεται δικαιωμένος από την Εξεταστική» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση - «κυρίως την αξιωματική» για προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις

Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για την πετυχημένη εκδήλωση στην Κρήτη και για το ότι ο Ανδρουλάκης συμμετείχε στο αγροτικό συλλαλητήριο. Η κοινή εμφάνιση Δούκα - Διαμαντοπούλου και η σύγκρουση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια.

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο, κάνω αυτοκριτική αλλά και κριτική τονίζει ο Τσίπρας. «Εγώ γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και ότι θα φάω ξύλο» λέει. Η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης, «όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω».

Δημοσκόπηση: Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ – «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι πιο εμφανής από ποτέ - «Πρασίνισαν» 4 περιφέρειες της χώρας - Πρώτος ο «Κανένας»

Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

«Δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά [...], αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη συγγραφή του βιβλίου Ιθάκη με το δραματικό 2015 να είναι από τα πιο δύσκολα και επώδυνα κεφάλαια. Ο κρίσιμος ρόλος των συνεργατών του.

Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες
ΣΥΡΙΖΑ 11.11.25

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ
Όσα συζήτησαν 11.11.25

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καρίμ Μπανταουί επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική 11.11.25

Το παρασκήνιο της απόφασης για τη στάση του Μαξίμου απέναντι στην τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος. Τα σενάρια ανασχηματισμού που κυκλοφορούν εκ νέου έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Έλεγχος γνησιότητας 11.11.25

Προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»,

Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
Κόσμος 12.11.25

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε διάφορες ελεγχόμενες πράξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «αισθάνεται δικαιωμένος από την Εξεταστική» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση - «κυρίως την αξιωματική» για προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις

Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Ο Όσκαρ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο γυμναστήριο και οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στην καρδιά του Βραζιλιάνου άσου της Σάο Πάολο, το οποίο «απειλεί» να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Σύμπαν: Αποκαλύφθηκε «εργοστάσιο αστεριών» που ίσως εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη των πρώτων γαλαξιών
Γαλαξίας Y1 12.11.25

Οι αστρονόμοι μέτρησαν τη θερμοκρασία του γαλαξία Y1 που λάμπει έντονα σε υπερθερμασμένη κοσμική σκόνη και είδαν ότι παράγει άστρα 180 φορές ταχύτερα από τον δικό μας - Τι δείχνει για το πρώιμο Σύμπαν

Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών
Κόσμος 12.11.25

Η Κίνα επιδιώκει να βρει τρόπους που θα μπορέσουν να μειώσουν δραστικά το άγχος των μαθητών, περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την έκθεσή τους σε οθόνες

ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε
All’s Fair 12.11.25

«Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει η Κιμ Καρντάσιαν προειδοποιώντας του θαυμαστές της να μην ακούν τις προβλέψεις των μέντιουμ

Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
Αναβρασμός 12.11.25

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»
Πόλο 12.11.25

Την τρίτη του νίκη στο Champions League πόλο των ανδρών σε ισάριθμα ματς, θα ψάξει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται το βράδυ της Τετάρτης από τη Ραντνίτσκι (12/11, 21:30) για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

