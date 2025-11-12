Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
12.11.2025
Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο
Η Betsson “μπαίνει στο ρινγκ” ως Μεγάλος Χορηγός του No Limits
Τα Νέα της Αγοράς 12 Νοεμβρίου 2025

Η Betsson ανακοινώνει με υπερηφάνεια πως θα είναι Μεγάλος Χορηγός του κορυφαίου μαχητικού θεσμού “No Limits

Spotlight

Το Ξεκαθάρισμα powered by Betsson”, που επιστρέφει δυναμικά για τη 35η διοργάνωσή του το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στο εντυπωσιακό PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη.

Το No Limits powered by Betsson, το μακροβιότερο fight show στην Ελλάδα, που ίδρυσαν τα αδέρφια Γεωργία και Σταμάτης Μπιτάκου, υπόσχεται μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη δράση, ένταση και πάθος, με την πιο πολυαναμενόμενη αναμέτρηση στα 84 kg ανάμεσα στον Χαρίλη “The Saint” Μαλιχούδη και τον Νίκο “Grexican” Αβραμίδη, αλλά και δυνατά fights τίτλου στο K-1.

Η Betsson, στηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητισμό και τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, ενώνει τις δυνάμεις της με τη διοργάνωση για να προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία, πάθος και σεβασμό.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική, performances και εκπλήξεις, ενώ το μήνυμα κατά της βίας μέσα από την καμπάνια «Στην Αγάπη δεν χωράει Βία» θα δώσει ξεχωριστό νόημα στη διοργάνωση. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας της Betsson κατά του bullying, που περιλαμβάνει ενημερωτικά σεμινάρια, videos από τις ομάδες που στηρίζει, καθώς και διαδραστικά activations και fanzone events σε όλη την Ελλάδα.

Μια μαχητική βραδιά που θα γράψει ιστορία με την υπογραφή της Betsson.

Πολιτική
Τα Νέα της Αγοράς
Το θέατρο πιο κοντά
Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»
Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μιλά στο in.gr για το πως η ιδιωτική ασφάλιση θωρακίζει υγεία, περιουσία και επιχειρήσεις, καθώς και για τον ρόλο του κλάδου ως αναπτυξιακού μοχλού της ελληνικής οικονομίας.

Σύνταξη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του '80
Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες
Ο Αλέξης Χαρίτσης αμφισβητεί ότι η απόφαση απόρριψης της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών για τις συνεργασίες εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ
Η κλιματική κρίση αυξάνει τη βία κατά των γυναικών. Νέα έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι κάθε 1°C ανόδου συνδέεται με έκρηξη ενδοοικογενειακής κακοποίησης και γυναικοκτονιών

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
