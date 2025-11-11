Εκανε τελετές μαγείας για να φέρει τον πρώην σύζυγό της πίσω – «Με ήθελε σκλάβο της»

Μια απίστευτη υπόθεση που μοιάζει να έχει βγει από ταινία τρόμου καταγγέλλει ένας άνδρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του επιχείρησε να του κάνει μάγια, προκειμένου να τον «δέσει».

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο MEGA, ο ίδιος ενημερώθηκε από μια άγνωστη γυναίκα ότι η πρώην του πλήρωσε 350 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί τελετή «βουντού» εναντίον του.

Ο άνδρας έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία τα σχετικά βίντεο σύμφωνα με τα οποία η πρώην σύζυγός του διαβάζει ξόρκια και μάγια.

Στα βίντεο που του εστάλησαν, από τη γυναίκα που ισχυρίζεται ότι του έκανε τα «μάγια» ακούγεται να προφέρει φράσεις όπως:

«Η Μεγάλη Πτολεμαΐδα, …, με αγαπάει», ενώ κάθε φορά κάρφωνε ένα καρφί σε ένα κατακόκκινο μήλο, λέγοντας: «Ας μην πάει, ας μην φάει ούτε να πιει, μέχρι να έρθει σε μένα».

Η τελετή, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, περιελάμβανε κεριά, φωτογραφίες, μήλα και καρφιά, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή.

Το χρονικό

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβρη του 2014, έκαναν δύο παιδιά και ο γάμος τους έμοιαζε επιτυχημένος αλλά δεν ήταν. Είχε υπέρμετρες απαιτήσεις λέει ο σύζυγος για την σύζυγο και τελικά οι προσβολές και οι δυσκολίες έφεραν το διαζύγιο.

Όπως αναφέρει ο ίδιος «είχε υπέρμετρες απαιτήσεις που δεν μπορούσα να καλύψω οικονομικά, καθώς και ότι είμαι ανάξιος πατέρας και σύζυγος».

Ο άντρας είδε στα βίντεο την γυναίκα του να κάνει βουντού. Τον ενημέρωσε, όπως λέει, μία άγνωστη ότι η πρώην σύζυγός του, της έδωσε 350€ για να τον κάνει σκλάβο της.

«Μου έδωσε 350 ευρώ η πρώην σου να σε κάνει σκλάβο της και να σου κάνει και κακό, σου στέλνω βίντεο με την πρώην σύζυγό σου να διαβάζει ξόρκια και μάγια για σένα και ένα μήλο στο οποίο τοποθετεί καρφίτσες, σου στέλνω και άλλο βίντεο με μία φωτογραφία σας με κεριά».

Ο άντρας θα πει πως φοβάται πού μπορεί να φτάσει η σύζυγός του. Το πρώην ζεύγος είναι στα δικαστήρια για τα αδικήματα της εξυβρίσεως, απειλής, δυσφημίσεως και συκοφαντικής δυσφήμισης.