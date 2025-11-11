sports
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11 Νοεμβρίου 2025 | 18:45

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Spotlight

Οι χρόνοι φόρτισης των ηλεκτροκίνητων αλλά και η αναζήτηση σημείου φόρτισης αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν αυτονόητα τη λήψη απόφασης σε σχέση με την ιδιοκτησία ενός αντίστοιχης τεχνολογίας οχήματος.

Αν και η τεχνολογία σε ό,τι αφορά την ταχεία φόρτιση προοδεύει με εξίσου… ταχείς ρυθμούς, υποσχόμενη ολοένα και μειωμένους χρόνους, τα κόστη, ο συνήθης διαχωρισμός ανάμεσα σε premium και mainstream προϊόντα όσο και τα τεχνολογικά στεγανά μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα φόρτισης αλλά και οι συνήθεις αγκυλώσεις όταν πρόκειται για δημιουργία υποδομής, δεν επιτρέπουν τον «εκδημοκρατισμό» της με όρους μαζικής παραγωγής ώστε να είναι προσβάσιμη σε περισσότερους.

Κάπως έτσι τα ερωτήματα για το πόση ώρα χρειάζεται ένα ηλεκτροκίνητο όχημα για την αναπλήρωση της ενέργειας των μπαταριών του, αλλά και το πού θα φορτίζει, ταλανίζουν πολλούς και κρίνουν, εν μέρει, την απόφασή τους να ενστερνιστούν ή όχι τα EV.

Να σημειωθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση του πιο εξελιγμένου ηλεκτροκίνητου οχήματος σε όρους κυκλώματος φόρτισης, συνδεδεμένου με τον ταχύτερο υπερταχυφορτιστή, ο ελάχιστος χρόνος αναμονής προκειμένου οι μπαταρίες να αναπληρώσουν την ενέργειά τους διαμορφώνεται σε περίπου 25-30 λεπτά κατά μέσο όρο με διάφορες παραλλαγές, ανάλογα με την εταιρεία και το αυτοκίνητο.

Με αυτό δεδομένο οι κατασκευαστές έχουν κατά καιρούς επιδιώξει πολλαπλές λύσεις προκειμένου να μειώσουν τον συγκεκριμένο χρόνο. Μια ήδη εφαρμοσμένη τεχνολογία η οποία δείχνει τουλάχιστον να τα έχει «καταφέρει» είναι το σύστημα «φόρτισης» το οποίο  πρωτολάνσαρε σε Κίνα αλλά και Ευρώπη η κινεζική Nio και το οποίο έγκειται ουσιαστικά στην παροχή της δυνατότητας αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της συνήθους διαδικασίας φόρτισης.

Μια πρακτική ιδέα

Η ιδέα δεν είναι καινούρια, μιας και πολλοί κατασκευαστές έχουν κατά καιρούς φλερτάρει και ορισμένοι δημιουργήσει που θα υποστηρίζουν και την αντικατάσταση μπαταριών, παρουσιάζοντας αντίστοιχες πρωτότυπες κατασκευές, ωστόσο η Νio το εφαρμόζει ήδη από το 2021, έχοντας ήδη εγκαταστήσει έως το περασμένο καλοκαίρι πάνω από 3.445 σταθμούς Power Swap, όπως ονομάζονται, στην Κίνα αλλά και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε Νορβηγία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Oλλανδία.

Για την ιστορία, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ανακοινωθεί η κινεζική φίρμα, επιθυμεί έως το τέλος του 2025 να έχει εγκαταστήσει έως και 4.000 σταθμούς αντικατάστασης μπαταριών, εκ των οποίων οι 1.000 θα βρίσκονται εκτός Κίνας.

Με δεδομένους τους παραπάνω αριθμούς είναι σαφές ότι πρόκειται για «δοκιμασμένη» τεχνολογία, η οποία σύμφωνα με τις συστάσεις μειώνει τον χρόνο αναπλήρωσης ενέργειας σε διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών για τους πρώτης γενιάς σταθμούς Power Swap, και σε μόλις  τρία λεπτά για τους νέας γενιάς που η Nio λανσάρισε το 2021 και όπου η είσοδος του αυτοκινήτου στον σταθμό πραγματοποιείται με τη συνδρομή του συστήματος αυτόνομης οδήγησης και πραγματοποιείται αυτόματα. Κάθε σταθμός νέας γενιάς (PSS Generation 3.0), συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στην Ευρώπη μπορεί να φιλοξενήσει και να επαναφορτίσει έως και  21 μπαταρίες αλλά κυρίως να αλλάξει έως και 408 μπαταρίες ημερησίως.

Να σημειωθεί ότι έως τις αρχές του 2025 οι σταθμοί της Nio είχαν κάνει 67 εκατομμύρια αντικαταστάσεις μπαταριών παγκοσμίως.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η Nio προσφέρει στους ιδιοκτήτες-χρήστες μοντέλων της ως υπηρεσία, μαζί με το βασικό πακέτο συνδρομής, ύψους μεταξύ 169 και 289 ευρώ, ανάλογα την χωρητικότητα της μπαταρίας, την πλήρη αντικατάσταση μπαταριών έως δύο φορές τον μήνα. Φυσικά, αν ο οδηγός δεν επιθυμεί αντικατάσταση της μπαταρίας μπορεί να επιλέξει τη συμβατική φόρτισή της στα hub σε ταχυφορτιστές DC για έως και 200 kWh ή στο σπίτι του.  Αν τώρα επιθυμεί επιπλέον αντικαταστάσεις πάνω από δύο φορές το μήνα αντί για φόρτιση το κόστος ανέρχεται σε περίπου 30 ευρώ.

Η διαδικασία αντικατάστασης δια χειρός Nio

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αντικατάστασης των μπαταριών είναι λιγότερο «διαστημική» από ό,τι ίσως θα φανταζόταν κανείς. Αρχικά ο οδηγός μπορεί να κλείσει μια θέση στο Power Swap μέσω του συστήματος infotainment του αυτοκινήτου. Αυτό του εξασφαλίζει ότι μια μπαταρία φορτισμένη ως το 90% θα τον περιμένει αλλά όχι και προτεραιότητα στην ουρά.

Όταν φτάσει στον σταθμό το μοναδικό πράγμα που έχει να κάνει είναι να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στον ενδεδειγμένο χώρο που θυμίζει ένα sci-fi πλυντήριο και στη συνέχεια μέσω του infotainment να παραδώσει τον έλεγχο στο σύστημα αυτόνομης στάθμευσης του αυτοκινήτου που θα αναλάβει να κατευθύνει το αυτοκίνητο ακριβώς στο σημείο που πρέπει.

Ακολούθως και αφού το αυτοκίνητο ανυψωθεί κατά 5,0 εκατοστά, ένας ηλεκτρονικά ελεγχόμενος βραχίονας με τις απαραίτητες κεφαλές θα αναλάβει να αφαιρέσει τις 10 «βίδες» που συγκρατούν την μπαταρία στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και εν τέλει την ίδια την μπαταρία η οποία «βυθίζεται» κάτω από το αυτοκίνητο και αποσύρεται στην μία πλευρά της κατασκευής προς επαναφόρτιση.

Στη συνέχεια ο ηλεκτρονικός βραχίονας θα ανασύρει με τον ίδιο τρόπο, από την άλλη πλευρά του χώρου, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία επανατοποθετώντας την στο δάπεδο του αυτοκινήτου.

Για τους προφανείς λόγους το όλο σύστημα υποστηρίζεται από σύστημα ακριβείας με τεχνολογία laser που διασφαλίζει ότι η διαδικασία αφαίρεσης, τοποθέτησης καθώς και σύσφιξης στις βίδες πραγματοποιείται βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ένα πράσινο φως διαχέεται στον χώρο του Power Swap δίνοντας έτσι στον οδηγό το σήμα για να αποχωρήσει. Βάσει των στοιχείων η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της στάθμευσης, διαρκεί λιγότερο από έξι λεπτά ενώ δεν ενέχει καμία παράδοξη αίσθηση, πλην ίσως της ανύψωσης και κάποιων μηχανικών ήχων.

Ίσως τα μοναδικά μειονεκτήματα της διαδικασίας είναι ότι οι σταθμοί Power Swap απαιτούν σίγουρα περισσότερο χώρο και μια πιο σοφιστικέ υποδομή από έναν απλό φορτιστή ενώ μπορούν προς το παρόν να υποστηρίξουν αποκλειστικά αυτοκίνητα της Nio.

Οι παίκτες και το αυξημένο ενδιαφέρον

Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το δεύτερο να σημειωθεί ότι η κινεζική φίρμα η οποία έχει εισέλθει στην αγορά της Ευρώπης από το 2021 όπου και επεκτείνεται συνεχώς (μετά την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Δανία το 2025, Κύπρος και Βουλγαρία θα προστεθούν στον εμπορικό της χάρτη από το 2026) ούσα παράλληλα μια εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά προέλευσής της, σχεδιάζει να διαθέσει την τεχνολογία σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατασκευαστές, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξουν και άλλα ηλεκτροκίνητα που θα μπορούν να υποστηρίξουν την αντικατάσταση αντί της φόρτισης. Ήδη υπάρχει σχετική συμφωνία με τις Changan Automobiles, Geely Holding, Chery Automobile και GAC οι οποίες είναι επίσης κινεζικές αλλά διόλου άγνωστες στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας.

Να σημειωθεί επίσης ότι στο παιχνίδι των ευρωπαϊκών swap stations σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, να εισέλθει και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας μπαταριών αυτοκινήτων παγκοσμίως, η CATL η οποία αφενός συνεργάζεται με την Nio για την εξέλιξη μπαταριών. Η επέκταση των swap stations της CATL στην Ευρώπη. Αυτή θα αποφασιστεί εφόσον καταφέρει να εγκαταστήσει 10.000 αντίστοιχους σταθμούς στην μητρική της αγορά, Κίνα.

Οι σταθμοί αντικατάστασης μπαταριών ωστόσο δεν αποτελούν αποκλειστικά κινεζική υπόθεση μιας και ο όμιλος Stellantis, ήδη από το καλοκαίρι, σε συνεργασία με την αμερικανική Ample η οποία και κατασκευάζει τους σχετικούς σταθμούς, αξιοποιεί δοκιμαστικά ένα στόλο από 100 Fiat 500e με τεχνολογία που επιτρέπει την αντικατάσταση αντί την φόρτιση της μπαταρίας τους. Το πείραμα υλοποιείται αρχικά στην Μαδρίτη με την προοπτική επέκτασης και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Νατάσσα Κοντογιάννη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Ουκρανία 11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
Διαρκής κλιμάκωση 11.11.25

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Σύνταξη
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
Κομισιόν 11.11.25

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
Ελλάδα 11.11.25

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο