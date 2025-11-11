Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Οι χρόνοι φόρτισης των ηλεκτροκίνητων αλλά και η αναζήτηση σημείου φόρτισης αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν αυτονόητα τη λήψη απόφασης σε σχέση με την ιδιοκτησία ενός αντίστοιχης τεχνολογίας οχήματος.

Αν και η τεχνολογία σε ό,τι αφορά την ταχεία φόρτιση προοδεύει με εξίσου… ταχείς ρυθμούς, υποσχόμενη ολοένα και μειωμένους χρόνους, τα κόστη, ο συνήθης διαχωρισμός ανάμεσα σε premium και mainstream προϊόντα όσο και τα τεχνολογικά στεγανά μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα φόρτισης αλλά και οι συνήθεις αγκυλώσεις όταν πρόκειται για δημιουργία υποδομής, δεν επιτρέπουν τον «εκδημοκρατισμό» της με όρους μαζικής παραγωγής ώστε να είναι προσβάσιμη σε περισσότερους.

Κάπως έτσι τα ερωτήματα για το πόση ώρα χρειάζεται ένα ηλεκτροκίνητο όχημα για την αναπλήρωση της ενέργειας των μπαταριών του, αλλά και το πού θα φορτίζει, ταλανίζουν πολλούς και κρίνουν, εν μέρει, την απόφασή τους να ενστερνιστούν ή όχι τα EV.

Να σημειωθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση του πιο εξελιγμένου ηλεκτροκίνητου οχήματος σε όρους κυκλώματος φόρτισης, συνδεδεμένου με τον ταχύτερο υπερταχυφορτιστή, ο ελάχιστος χρόνος αναμονής προκειμένου οι μπαταρίες να αναπληρώσουν την ενέργειά τους διαμορφώνεται σε περίπου 25-30 λεπτά κατά μέσο όρο με διάφορες παραλλαγές, ανάλογα με την εταιρεία και το αυτοκίνητο.

Με αυτό δεδομένο οι κατασκευαστές έχουν κατά καιρούς επιδιώξει πολλαπλές λύσεις προκειμένου να μειώσουν τον συγκεκριμένο χρόνο. Μια ήδη εφαρμοσμένη τεχνολογία η οποία δείχνει τουλάχιστον να τα έχει «καταφέρει» είναι το σύστημα «φόρτισης» το οποίο πρωτολάνσαρε σε Κίνα αλλά και Ευρώπη η κινεζική Nio και το οποίο έγκειται ουσιαστικά στην παροχή της δυνατότητας αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της συνήθους διαδικασίας φόρτισης.

Μια πρακτική ιδέα

Η ιδέα δεν είναι καινούρια, μιας και πολλοί κατασκευαστές έχουν κατά καιρούς φλερτάρει και ορισμένοι δημιουργήσει που θα υποστηρίζουν και την αντικατάσταση μπαταριών, παρουσιάζοντας αντίστοιχες πρωτότυπες κατασκευές, ωστόσο η Νio το εφαρμόζει ήδη από το 2021, έχοντας ήδη εγκαταστήσει έως το περασμένο καλοκαίρι πάνω από 3.445 σταθμούς Power Swap, όπως ονομάζονται, στην Κίνα αλλά και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε Νορβηγία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Oλλανδία.

Για την ιστορία, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ανακοινωθεί η κινεζική φίρμα, επιθυμεί έως το τέλος του 2025 να έχει εγκαταστήσει έως και 4.000 σταθμούς αντικατάστασης μπαταριών, εκ των οποίων οι 1.000 θα βρίσκονται εκτός Κίνας.

Με δεδομένους τους παραπάνω αριθμούς είναι σαφές ότι πρόκειται για «δοκιμασμένη» τεχνολογία, η οποία σύμφωνα με τις συστάσεις μειώνει τον χρόνο αναπλήρωσης ενέργειας σε διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών για τους πρώτης γενιάς σταθμούς Power Swap, και σε μόλις τρία λεπτά για τους νέας γενιάς που η Nio λανσάρισε το 2021 και όπου η είσοδος του αυτοκινήτου στον σταθμό πραγματοποιείται με τη συνδρομή του συστήματος αυτόνομης οδήγησης και πραγματοποιείται αυτόματα. Κάθε σταθμός νέας γενιάς (PSS Generation 3.0), συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στην Ευρώπη μπορεί να φιλοξενήσει και να επαναφορτίσει έως και 21 μπαταρίες αλλά κυρίως να αλλάξει έως και 408 μπαταρίες ημερησίως.

Να σημειωθεί ότι έως τις αρχές του 2025 οι σταθμοί της Nio είχαν κάνει 67 εκατομμύρια αντικαταστάσεις μπαταριών παγκοσμίως.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η Nio προσφέρει στους ιδιοκτήτες-χρήστες μοντέλων της ως υπηρεσία, μαζί με το βασικό πακέτο συνδρομής, ύψους μεταξύ 169 και 289 ευρώ, ανάλογα την χωρητικότητα της μπαταρίας, την πλήρη αντικατάσταση μπαταριών έως δύο φορές τον μήνα. Φυσικά, αν ο οδηγός δεν επιθυμεί αντικατάσταση της μπαταρίας μπορεί να επιλέξει τη συμβατική φόρτισή της στα hub σε ταχυφορτιστές DC για έως και 200 kWh ή στο σπίτι του. Αν τώρα επιθυμεί επιπλέον αντικαταστάσεις πάνω από δύο φορές το μήνα αντί για φόρτιση το κόστος ανέρχεται σε περίπου 30 ευρώ.

Η διαδικασία αντικατάστασης δια χειρός Nio

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αντικατάστασης των μπαταριών είναι λιγότερο «διαστημική» από ό,τι ίσως θα φανταζόταν κανείς. Αρχικά ο οδηγός μπορεί να κλείσει μια θέση στο Power Swap μέσω του συστήματος infotainment του αυτοκινήτου. Αυτό του εξασφαλίζει ότι μια μπαταρία φορτισμένη ως το 90% θα τον περιμένει αλλά όχι και προτεραιότητα στην ουρά.

Όταν φτάσει στον σταθμό το μοναδικό πράγμα που έχει να κάνει είναι να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στον ενδεδειγμένο χώρο που θυμίζει ένα sci-fi πλυντήριο και στη συνέχεια μέσω του infotainment να παραδώσει τον έλεγχο στο σύστημα αυτόνομης στάθμευσης του αυτοκινήτου που θα αναλάβει να κατευθύνει το αυτοκίνητο ακριβώς στο σημείο που πρέπει.

Ακολούθως και αφού το αυτοκίνητο ανυψωθεί κατά 5,0 εκατοστά, ένας ηλεκτρονικά ελεγχόμενος βραχίονας με τις απαραίτητες κεφαλές θα αναλάβει να αφαιρέσει τις 10 «βίδες» που συγκρατούν την μπαταρία στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και εν τέλει την ίδια την μπαταρία η οποία «βυθίζεται» κάτω από το αυτοκίνητο και αποσύρεται στην μία πλευρά της κατασκευής προς επαναφόρτιση.

Στη συνέχεια ο ηλεκτρονικός βραχίονας θα ανασύρει με τον ίδιο τρόπο, από την άλλη πλευρά του χώρου, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία επανατοποθετώντας την στο δάπεδο του αυτοκινήτου.

Για τους προφανείς λόγους το όλο σύστημα υποστηρίζεται από σύστημα ακριβείας με τεχνολογία laser που διασφαλίζει ότι η διαδικασία αφαίρεσης, τοποθέτησης καθώς και σύσφιξης στις βίδες πραγματοποιείται βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ένα πράσινο φως διαχέεται στον χώρο του Power Swap δίνοντας έτσι στον οδηγό το σήμα για να αποχωρήσει. Βάσει των στοιχείων η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της στάθμευσης, διαρκεί λιγότερο από έξι λεπτά ενώ δεν ενέχει καμία παράδοξη αίσθηση, πλην ίσως της ανύψωσης και κάποιων μηχανικών ήχων.

Ίσως τα μοναδικά μειονεκτήματα της διαδικασίας είναι ότι οι σταθμοί Power Swap απαιτούν σίγουρα περισσότερο χώρο και μια πιο σοφιστικέ υποδομή από έναν απλό φορτιστή ενώ μπορούν προς το παρόν να υποστηρίξουν αποκλειστικά αυτοκίνητα της Nio.

Οι παίκτες και το αυξημένο ενδιαφέρον

Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το δεύτερο να σημειωθεί ότι η κινεζική φίρμα η οποία έχει εισέλθει στην αγορά της Ευρώπης από το 2021 όπου και επεκτείνεται συνεχώς (μετά την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Δανία το 2025, Κύπρος και Βουλγαρία θα προστεθούν στον εμπορικό της χάρτη από το 2026) ούσα παράλληλα μια εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά προέλευσής της, σχεδιάζει να διαθέσει την τεχνολογία σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατασκευαστές, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξουν και άλλα ηλεκτροκίνητα που θα μπορούν να υποστηρίξουν την αντικατάσταση αντί της φόρτισης. Ήδη υπάρχει σχετική συμφωνία με τις Changan Automobiles, Geely Holding, Chery Automobile και GAC οι οποίες είναι επίσης κινεζικές αλλά διόλου άγνωστες στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας.

Να σημειωθεί επίσης ότι στο παιχνίδι των ευρωπαϊκών swap stations σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, να εισέλθει και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας μπαταριών αυτοκινήτων παγκοσμίως, η CATL η οποία αφενός συνεργάζεται με την Nio για την εξέλιξη μπαταριών. Η επέκταση των swap stations της CATL στην Ευρώπη. Αυτή θα αποφασιστεί εφόσον καταφέρει να εγκαταστήσει 10.000 αντίστοιχους σταθμούς στην μητρική της αγορά, Κίνα.

Οι σταθμοί αντικατάστασης μπαταριών ωστόσο δεν αποτελούν αποκλειστικά κινεζική υπόθεση μιας και ο όμιλος Stellantis, ήδη από το καλοκαίρι, σε συνεργασία με την αμερικανική Ample η οποία και κατασκευάζει τους σχετικούς σταθμούς, αξιοποιεί δοκιμαστικά ένα στόλο από 100 Fiat 500e με τεχνολογία που επιτρέπει την αντικατάσταση αντί την φόρτιση της μπαταρίας τους. Το πείραμα υλοποιείται αρχικά στην Μαδρίτη με την προοπτική επέκτασης και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.