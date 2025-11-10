Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

To ψυγείο, μπορεί να μην τυγχάνει της υπερπροβολής της σταρ του σαλονιού σου, της τηλεόρασης, αποτελεί, ωστόσο, ένα από τα «highlight» κάθε νοικοκυριού, έναν ακούραστο «εργάτη» που καθημερινά φροντίζει να μη σου λείπει τίποτα, συντηρώντας τρόφιμα και πόσιμα υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες. Πριν επιλέξεις τη συσκευή που για 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 365 μέρες τον χρόνο στέκεται αδιαμαρτύρητα στο πλευρό σου, πρόσεξε τα παρακάτω.

Ενεργειακή ετικέτα: Μάθε πόσα χρήματα θα γλιτώσεις στον λογαριασμό του ρεύματος!

Εδώ και λίγα χρόνια η ανανεωμένη ευρωπαϊκή ετικέτα που συνοδεύει κάθε ψυγείο αναγράφει από την προβλεπόμενη κατανάλωση kWh ανά έτος και τη χωρητικότητα των θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης, μέχρι το επίπεδο των εκπομπών θορύβου σε Decibel (db). Μην αμελήσεις να λάβεις υπόψη σου όλο αυτόν τον πλούτο πληροφορίας στις συγκρίσεις σου.

Προτίμησε μια επιλογή όσο πιο κοντά γίνεται στην ενεργειακή κλάση Α, καθώς υψηλότερη κλάση μεταφράζεται σε μειωμένη κατανάλωση ρεύματος μιας συσκευής που ο ρόλος της είναι να λειτουργεί αδιάκοπα. Ένα σύγχρονο ψυγείο υψηλής ενεργειακής κλάσης σε σχέση με ένα «παλαιολιθικό» μοντέλο, που μετράει πάνω από 15 χρόνια στην κουζίνα σου, μπορεί να σου αποφέρει μια εντυπωσιακή εξοικονόμηση ρεύματος. Παράλληλα, κάθε ενεργειακή ετικέτα έρχεται παρέα με ένα QR, το οποίο μπορείς να σκανάρεις με το κινητό σου για να διαβάσεις ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

Tip σύγκρισης: Αν θέλεις να μάθεις πόσο περίπου θα πληρώνεις για κάθε ένα από τα ψυγεία που συγκρίνεις στην Black Friday λίστα σου, πολλαπλασίασε τη μέση ετήσια κατανάλωση που αναγράφεται στην ενεργειακή ετικέτα με τον μέσο όρο της τιμής κιλοβατώρας που πληρώνεις στον πάροχό σου και θα μάθεις πόσο θα σου κοστίσει η λειτουργία της συσκευής για ένα έτος. Αν θεωρήσουμε πως θα κρατήσεις το επόμενό σου ψυγείο για μια δεκαετία, το ποσό που θα γλιτώσεις από τους λογαριασμούς ρεύματος, ίσως σε κάνει να σκεφτείς πιο θετικά την αγορά μιας συσκευής ανώτερης ενεργειακής κλάσης!

No Frost και αντίο απόψυξη

Η διαδικασία της απόψυξης είναι τόσο ανιαρή και «μπελαλίδικη» που οι περισσότεροι από εμάς την παραμελούμε, ακόμα και όταν την επιβάλει ο κατασκευαστής του ψυγείου, με αποτέλεσμα πλήθος δυσάρεστων συνεπειών για τη μακροβιότητα του ψυγείου αλλά και την ποιότητα συντήρησης των τροφίμων. Με την τεχνολογία «No Frost» δεν εμφανίζεται πάγος στην κατάψυξη και δεν θα χρειαστεί να ξαναλιώσεις τους πάγους! Πολλά σύγχρονα ψυγεία, μάλιστα, διατηρούν σταθερά και τα επίπεδα υγρασίας, για ακόμα πιο αποτελεσματική συντήρηση.

Inverter για οικονομία, αντοχή και λιγότερο θόρυβο

Ένα «συμβατικό» ψυγείο με μοτέρ σταθερών τροφών λειτουργεί για να ψύξει τα τρόφιμα και σταματά μέχρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του να ξανανέβει και ο θερμοστάτης να πυροδοτήσει εκ νέου τη διαδικασία. Αυτό το συνεχές «onoff» είναι ενεργοβόρο και θορυβώδες, ενώ παράλληλα φθείρει τη συσκευή.

Αντιθέτως, όταν στην «καρδιά» του ψυγείου που θα αποκτήσεις τη φετινή Black Friday βρίσκεται ένας inverter συμπιεστής, τότε οι στροφές λειτουργίας ρυθμίζονται δυναμικά, κρατώντας τη θερμοκρασία σταθερή και κάνοντας σημαντική οικονομία σε κατανάλωση ρεύματος και… decibel! Προαναφέραμε πως η ενεργειακή ετικέτα θα σε ενημερώσει και για τα decibel (db) του θορύβου που παράγει κάθε ψυγείο. Αν θες, λοιπόν, να κοιμάσαι ήρεμα τα βράδια και να μην ξυπνάς από μια συσκευή που «αγκομαχά» να ψύξει τα ψώνια της εβδομάδας, καλό θα ήταν να μην ξεπεράσεις κατά πολύ τα 40db, εκτός κι αν το ψυγείο είναι τοποθετημένο μακριά από το σαλόνι και τις κρεβατοκάμαρες.

Βρες το «sweet spot» της χωρητικότητας και της εργονομίας

Η χωρητικότητα ψυγείου που χρειάζεται κάθε οικογένεια ποικίλlει όχι μόνο ανάλογα με τον αριθμό των μελών της, αλλά και ανάλογα με τις συνήθειές της. Για παράδειγμα, αν ψωνίζεις μαζικά και γεμίζεις την κατάψυξη και το ψυγείο σου λες και δεν θα ξαναβγείς από το σπίτι τους επόμενους τρεις μήνες, τότε μάλλον θα χρειαστεί να υπερβείς τον μέσο όρο των 400 λίτρων που απαιτεί μια συνηθισμένη τετραμελής οικογένεια. Υποκειμενική είναι και η βέλτιστη αναλογία χώρων συντήρησης/κατάψυξης, η οποία εξαρτάται και πάλι από τις καταναλωτικές σου συνήθειες. Εξίσου διαφορετικές είναι οι προτιμήσεις του καθενός για τη διαμόρφωση του εσωτερικού, όπου ρυθμιζόμενα ράφια, αβγοθήκες, θέσεις μπουκαλιών κ.ά. παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργονομία και στην εμπειρία της καθημερινής χρήσης. Ειδικά συρτάρια που διατηρούν την κατάλληλη υγρασία για να διατηρούνται καλύτερα φρούτα και λαχανικά, κάνουν τη διαφορά για αρκετούς καταναλωτές. Επίσης σκέψου  αν είσαι από εκείνους που επιθυμούν να έχουν κρύο νερό και πάγο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του ψυγείου. Εσύ αποφασίζεις!

Μέτρα δυο φορές το χώρο που διαθέτεις

Το ψυγείο είναι μια ογκώδης συσκευή και αν δεν υπολογίσεις σωστά τις διαστάσεις του ώστε να χωράει στην κουζίνα σου, σίγουρα θα το μετανιώσεις! Όταν, λοιπόν, μετράς τις διαστάσεις του χώρου σου για να δεις ποιο ψυγείο μπορεί να φιλοξενηθεί, συνυπολόγισε πως η συσκευή πρέπει να έχει ένα εύλογο περιθώριο κάποιων εκατοστών, ειδικά στην πίσω και στην πάνω μεριά της, προκειμένου να λειτουργεί επαρκώς ο εξαερισμός. Επιπρόσθετα, λάβε υπόψη σου τη φορά που ανοίγει η πόρτα και τον επιπρόσθετο χώρο που απαιτεί. Αρκετά σύγχρονα ψυγεία υποστηρίζουν δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας. Σε κάθε περίπτωση, σου προτείνουμε να δεις το υποψήφιο νέο σου ψυγείο από κοντά σε κάποιο κατάστημα Public. Μπορείς, μάλιστα, να τσεκάρεις πρώτα online σε ποιο φυσικό κατάστημα είναι διαθέσιμος ο επόμενος καταναλωτικός σου «στόχος», ώστε να πας να τον μελετήσεις από κοντά! Μόλις συνειδητοποιήσεις το μέγεθος του επόμενού σου ψυγείου, μπορεί να πρέπει να προσθέσεις στην εξίσωση έξοδα για συνεργείο μεταφοράς με γερανό.

Να είναι και smart;

Σου υπενθυμίζουμε πως το ψυγείο δεν είναι κινητό που το αλλάζεις κάθε δυο χρόνια, δεν είναι καν τηλεόραση που μετά από μια πενταετία έχεις, ήδη, αρχίσει να «ζαχαρώνεις» την επόμενη. Αν όλα πάνε καλά, το ψυγείο θα μείνει τόσα χρόνια στην κουζίνα σου που θα σε κάνει να πιστεύεις πως είναι ένα ακόμα μέλος της οικογένειάς σου! Για τον λόγο αυτό, ακόμα κι αν το σπίτι σου δεν είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας και δεν διεκδικεί τον τίτλο του «smart home» της χρονιάς, καλό θα ήταν το επόμενό σου ψυγείο να έχει ανάλογες «smart» δυνατότητες και την άνεση να συμβαδίσει με τις μελλοντικές σου αγορές. Αρκετά μοντέλα έρχονται με συνδεσιμότητα Wi-Fi, με app για εποπτεία από το κινητό ή ακόμα και με εξωτερική οθόνη στην πόρτα και κάμερες στο εσωτερικό! Επιπρόσθετα, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθά στη βελτιστοποίηση της ρύθμισης της θερμοκρασίας και της ροής αέρα, με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Το μέλλον όπου το AI σάς υπενθυμίζει στο supermarket πως έχουν τελειώσει τα αβγά, για κάποιους είναι παρόν!

