Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Πώς σώζεται η περιουσία από το… δάσος
Ο γρίφος μετά το Κτηματολόγιο • Ποια ακίνητα μπορούν και πώς να μεταβιβαστούν • Τι ισχύει με τις ιδιοκτησίες δασωμένων αγρών - 10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες
Ο γρίφος μετά το Κτηματολόγιο
Πώς σώζεται η περιουσία από το… δάσος
• Ποια ακίνητα μπορούν και πώς να μεταβιβαστούν
• Τι γίνεται με όσα έχουν οικοδομική άδεια
• Τι ισχύει αν δεν καταθέσατε εμπρόθεσμη αντίρρηση
• Τι ισχύει με τις ιδιοκτησίες δασωμένων αγρών
10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ
Ο Μαρκ Σπάιχ, γενικός γραμματέας του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, και ο Μάικλ Κίματζ, διευθυντής του Ινστιτούτου Κέναν, μιλούν στα «ΝΕΑ» ενόψει του αυριανού Athens Security Forum που γίνεται στην πρωτεύουσα
Debate
Είναι τέχνη μια χρυσή λεκάνη αξίας… 10 εκατ.;
• Δημοπρατείται στις 18 Νοεμβρίου από τους Sotheby’s
Παρέμβαση
Αλλο ένα βήμα για το κόμμα από τον Σαμαρά
• Τα μηνύματα από τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού
Ενέργεια
Πράσινη αυτονομία σε Χάλκη, Αστυπάλαια
• Ενώ σήμερα ξεκινά η ώρα της αλήθειας για το παγκόσμιο κλίμα στη Βραζιλία
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Χρυσός Αλέξανδρος στη γυναίκα της Αφρικής
Επίδομα θέρμανσης
Οσα πρέπει να ξέρετε από την αίτηση μέχρι την πληρωμή
600.000 φυτά
Στην Αμυγδαλέζα το «στρατηγείο» της αναδάσωσης
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – ΠΑΟΚ 2-1
Γκρέμισε τον Δικέφαλο, ερυθρόλευκη η κορυφή
Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ, 1-0 στο Παγκρήτιο
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3
Με πρωταγωνιστές Νασιμέντο και Ελ Κααμπί
Μάντσεστερ Σ. – Λίβερπουλ 3-0
Δώρο στον Πεπ για τους 1.000 αγώνες στους πάγκους
Μαραθώνιος
Περίπου 80.000 συμμετοχές, νικητές οι Καραΐσκος και Νούλα
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις με πυροβόλα και εκρηκτικά μέσα σε φυλακή
- Μαλί: Δημόσια εκτέλεση νεαρής τικτόκερ από τους τζιχαντιστές
- Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
- Μπακς – Ρόκετς 115-122: Σούπερ ο Σενγκούν, 37 πόντους ο Γιάννης, αλλά και μοιραίος στο τέλος (vid)
- Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
