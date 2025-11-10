Θεωρίες του TikTok: Αν κάποιος σε φιλήσει στο μέτωπο, μάλλον θα σε χωρίσει εντός λίγων ημέρων

Αφού χιλιάδες αρθρογράφοι ασχολήθηκαν με έννοιες όπως το «ghosting» και ενώ οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν μια πληθώρα από memes γι’ αυτό το σύγχρονο φαινόμενο (το προσωπικό μου αγαπημένο είναι εκείνο που με την μέθοδο του μοντάζ παντρέυει διάφορα στιγμιότυπα από ερωτευμένους χαρακτήρες ελληνικών σειρών και φέρει την περιγραφή: «Πως περάσατε την ημέρα πριν εξαφανιστεί»), τώρα έχουμε κάτι νέο να ασχοληθούμε: το φιλί στο μέτωπο που υποδηλώνει χωρισμό εντός λίγων ημερών, σύμφωνα με το TikTok.

Nαι, καλά ακούσατε.

To φιλί της συμφοράς

Σε αμέτρητα βίντεο, χρήστες του TikTok, κυρίως γυναίκες της Gen Z, προειδοποιούν ότι αν ένας άνδρας σε φιλήσει στο πάνω μέρος του προσώπου σου, τότε θα πρέπει να πάρεις στυλο και μολύβι και να δημιουργήσεις ένα χρονοδιάγραμμα με πιθανές ημερομηνίες λήξης του παρόντος ερωτικού ειδυλλίου που μοιράζεστε.

«Το αληθινό είναι υπερβολικά απλό. Πρέπει να φτάνεις σ’ αυτό πάντα μέσα από το πολύπλοκο»

«Προσεύχομαι για κάθε κορίτσι που μόλις έλαβε το φιλί της συμφοράς στο μέτωπο», γράφει μια χρήστης στην περιγραφή ενός βίντεο, ενώ μια άλλη αναφέρει: «Έλαβα το αναθεματισμένο φιλί στο μέτωπο, οπότε κατευθείαν κατάλαβα ότι είναι ο διάολος προσωποποιημένος».

Όμως, σε αυτό το σημείο τίθεται ένα ερώτημα: πώς φτάσαμε στο σημείο ένα φιλί να έχει γίνει ωρολογιακή βόμβα;

Υπόσχεση;

Όπως εύστοχα αναφέρει η Isabel Bekele στο περιοδικό Dazed, τα φιλιά στο μέτωπο θεωρούνταν -τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βάλουν επιπλέον φιτιλιές- πράξη αγάπης και σεβασμού.

«Στην κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας, οι ηλικιωμένοι χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και συχνά τους φιλούν στο μέτωπο. Ομοίως, στην ιρακινή κουλτούρα, μπορεί κανείς να χαιρετήσει κάποιον με ένα φιλί στο μέτωπο για να δείξει σεβασμό. Αυτό συνήθως συμβαίνει με κάποιον με υψηλότερη κοινωνική θέση».

Παράλληλα, μέχρι και πριν λίγους μήνες, το διαδίκτυο ήταν πλημμυρισμένο με άρθρα για το πως το φιλί στο μέτωπο θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ήσυχο «σε νοιάζομαι».

Για παράδειγμα, το 2024, η Aditi Jha έγραψε χαρακτηριστικά σε κείμενο της στο περιοδικό Medium: «Είναι απαλό, απροσδόκητο και, πριν το καταλάβεις, βυθίζεσαι στην πιο αγνή μορφή αγάπης. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, ένα φιλί στο μέτωπο δεν είναι απλώς ένα φιλί. Είναι μια υπόσχεση».

Σύμφωνα όμως με τις νεαρές γυναίκες του TikTok, πρόκειται για μια υπόσχεση άλλου είδους: της εξαφάνισης.

«Συναισθηματικός δεσμός, χωρίς να αναζητάς το σεξ»

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα φιλιά στο μέτωπο, ως πράξη, μπορούν να φαίνονται τόσο συναισθηματικά φορτισμένα -είτε θετικά, είτε αρνητικά-.

Στα καλά νέα της ημέρας, όπως επισημαίνει η Jayashree Kamblé, καθηγήτρια αγγλικής λογοτεχνίας, μιλώντας στο Dazed: «Αν μιλάμε για ένα ζευγάρι που έχει ή που ενδέχεται να συνάψει ερωτική σχέση, τότε θα έλεγα ότι το φιλί στο μέτωπο είναι ένα σημάδι αληθινής αγάπης. Δημιουργείς φυσική επαφή για να εκφράσεις συναισθηματικούς δεσμούς χωρίς να επιζητάς το σεξ».

Η Kamblé σημειώνει επίσης ότι τα φιλιά στο μέτωπο μπορεί να είναι μια μίμηση άλλων σχέσεων στη ζωή σου όπου λαμβάνεις φροντίδα. Δεν είναι ασυνήθιστο, για παράδειγμα, ένα παιδί να λαμβάνει ένα φιλί στο μέτωπο από έναν γονέα.

Ωστόσο, σε μια εποχή που κυριαρχεί ο όρος «situationship» -δηλαδή δύο άτομα που φέρονται λες και έχουν σχέση, αλλά δεν βάζουν ταμπέλες γιατί συνήθως ένας από τους δύο έχει αλλεργία στην δέσμευση- δεν υπάρχουν κανόνες, πόσο μάλλον τρόπος να διακρίνεις τι σημαίνει πραγματικά μια συγκεκριμένη εκδήλωση τρυφερότητας.

Είναι σύγχρονο φαινόμενο ή απλά το είδαμε στο TikTok;

Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε βέβαια σε αυτό το σημείο είναι αν το φιλί στο μέτωπο ήταν από πάντα δίκοπο μαχαίρι λόγω του φορτίου που φέρει: μήπως και παλαιότερα σήμαινε σε κάποιες περιπτώσεις χωρισμός και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλώς γιγαντώνουν το γεγονός ότι υπάρχουν συναισθηματικά μη διαθέσιμοι άνδρες που πρ0τιμούν να εξαφανιστούν από το να μιλήσουν ευθέως για το τι νιώθουν;

Όπως μου λέει η Α. η οποία ανήκει στην Generation X και με την οποία συζητήσαμε για το εν λόγω θέμα: «Έτσι με χώρισε ένας γκόμενος το 2007. Με φίλησε στο μέτωπο, μου είπε καληνύχτα και δεν τον ξαναείδα ποτέ, ενώ είχαμε σχέση έναν χρόνο. Τον πήρα τηλέφωνο στην δουλειά του και στο σπίτι του, αλλά ήταν άφαντος».

Αν υπήρχε το TikTok εκείνη την εποχή και η Α. αποφάσιζε να διηγηθεί την ιστορία της στην πλατφόρμα, πιθανότατα να βρισκόταν στην ενότητα με τα σχόλια χιλιάδες γυναίκες που θα ταυτιζόταν μαζί της – όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα.

Που καταλήγουμε; Ότι δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα για να οδηγηθούμε σε αυτό. Αλλά αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, είναι τα λόγια της Γαλλίδας συγγραφέως Γεωργία Σάνδη: «Το αληθινό είναι υπερβολικά απλό. Πρέπει να φτάνεις σ’ αυτό πάντα μέσα από το πολύπλοκο».

Κοινώς, ανεξάρτητα από την εποχή που ζει και ερωτεύεται η καθεμία, αν κάποιος εξαφανιστεί με ένα φιλί στο μέτωπο, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να τον θεωρήσετε ένα ακόμη δυσάρεστο σκαλί προς το αληθινό: δηλαδή, το απλό.