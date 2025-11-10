magazin
Θεωρίες του TikTok: Αν κάποιος σε φιλήσει στο μέτωπο, μάλλον θα σε χωρίσει εντός λίγων ημέρων
Social 10 Νοεμβρίου 2025 | 21:15

Θεωρίες του TikTok: Αν κάποιος σε φιλήσει στο μέτωπο, μάλλον θα σε χωρίσει εντός λίγων ημέρων

Oι νεαρές γυναίκες του TikTok προειδοποιούν: ο άνδρας που θα σε φιλήσει στο μέτωπο, πρόκειται να χαθεί σύντομα από προσώπου γης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Αφού χιλιάδες αρθρογράφοι ασχολήθηκαν με έννοιες όπως το «ghosting» και ενώ οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν μια πληθώρα από memes γι’ αυτό το σύγχρονο φαινόμενο (το προσωπικό μου αγαπημένο είναι εκείνο που με την μέθοδο του μοντάζ παντρέυει διάφορα στιγμιότυπα από ερωτευμένους χαρακτήρες ελληνικών σειρών και φέρει την περιγραφή: «Πως περάσατε την ημέρα πριν εξαφανιστεί»), τώρα έχουμε κάτι νέο να ασχοληθούμε: το φιλί στο μέτωπο που υποδηλώνει χωρισμό εντός λίγων ημερών, σύμφωνα με το TikTok.

Nαι, καλά ακούσατε.

To φιλί της συμφοράς

Σε αμέτρητα βίντεο, χρήστες του TikTok, κυρίως γυναίκες της Gen Z, προειδοποιούν ότι αν ένας άνδρας σε φιλήσει στο πάνω μέρος του προσώπου σου, τότε θα πρέπει να πάρεις στυλο και μολύβι και να δημιουργήσεις ένα χρονοδιάγραμμα με πιθανές ημερομηνίες λήξης του παρόντος ερωτικού ειδυλλίου που μοιράζεστε.

«Το αληθινό είναι υπερβολικά απλό. Πρέπει να φτάνεις σ’ αυτό πάντα μέσα από το πολύπλοκο»

«Προσεύχομαι για κάθε κορίτσι που μόλις έλαβε το φιλί της συμφοράς στο μέτωπο», γράφει μια χρήστης στην περιγραφή ενός βίντεο, ενώ μια άλλη αναφέρει: «Έλαβα το αναθεματισμένο φιλί στο μέτωπο, οπότε κατευθείαν κατάλαβα ότι είναι ο διάολος προσωποποιημένος».

@hayden.the.hottie always #foreheadkisses #ho #frankocean #real ♬ original sound – tine – tinay :DD

Όμως, σε αυτό το σημείο τίθεται ένα ερώτημα: πώς φτάσαμε στο σημείο ένα φιλί να έχει γίνει ωρολογιακή βόμβα;

Υπόσχεση;

Όπως εύστοχα αναφέρει η Isabel Bekele στο περιοδικό Dazed, τα φιλιά στο μέτωπο θεωρούνταν -τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βάλουν επιπλέον φιτιλιές- πράξη αγάπης και σεβασμού.

«Στην κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας, οι ηλικιωμένοι χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και συχνά τους φιλούν στο μέτωπο. Ομοίως, στην ιρακινή κουλτούρα, μπορεί κανείς να χαιρετήσει κάποιον με ένα φιλί στο μέτωπο για να δείξει σεβασμό. Αυτό συνήθως συμβαίνει με κάποιον με υψηλότερη κοινωνική θέση».

Παράλληλα, μέχρι και πριν λίγους μήνες, το διαδίκτυο ήταν πλημμυρισμένο με άρθρα για το πως το φιλί στο μέτωπο θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ήσυχο «σε νοιάζομαι».

Για παράδειγμα, το 2024, η Aditi Jha έγραψε χαρακτηριστικά σε κείμενο της στο περιοδικό Medium: «Είναι απαλό, απροσδόκητο και, πριν το καταλάβεις, βυθίζεσαι στην πιο αγνή μορφή αγάπης. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, ένα φιλί στο μέτωπο δεν είναι απλώς ένα φιλί. Είναι μια υπόσχεση».

Σύμφωνα όμως με τις νεαρές γυναίκες του TikTok, πρόκειται για μια υπόσχεση άλλου είδους: της εξαφάνισης.

«Συναισθηματικός δεσμός, χωρίς να αναζητάς το σεξ»

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα φιλιά στο μέτωπο, ως πράξη, μπορούν να φαίνονται τόσο συναισθηματικά φορτισμένα -είτε θετικά, είτε αρνητικά-.

Στα καλά νέα της ημέρας, όπως επισημαίνει η Jayashree Kamblé, καθηγήτρια αγγλικής λογοτεχνίας, μιλώντας στο Dazed: «Αν μιλάμε για ένα ζευγάρι που έχει ή που ενδέχεται να συνάψει ερωτική σχέση, τότε θα έλεγα ότι το φιλί στο μέτωπο είναι ένα σημάδι αληθινής αγάπης. Δημιουργείς φυσική επαφή για να εκφράσεις συναισθηματικούς δεσμούς χωρίς να επιζητάς το σεξ».

Η Kamblé σημειώνει επίσης ότι τα φιλιά στο μέτωπο μπορεί να είναι μια μίμηση άλλων σχέσεων στη ζωή σου όπου λαμβάνεις φροντίδα. Δεν είναι ασυνήθιστο, για παράδειγμα, ένα παιδί να λαμβάνει ένα φιλί στο μέτωπο από έναν γονέα.

Ωστόσο, σε μια εποχή που κυριαρχεί ο όρος «situationship» -δηλαδή δύο άτομα που φέρονται λες και έχουν σχέση, αλλά δεν βάζουν ταμπέλες γιατί συνήθως ένας από τους δύο έχει αλλεργία στην δέσμευση- δεν υπάρχουν κανόνες, πόσο μάλλον τρόπος να διακρίνεις τι σημαίνει πραγματικά μια συγκεκριμένη εκδήλωση τρυφερότητας.

@alley.eveeur time is up♬ original sound – Clipse ✟

Είναι σύγχρονο φαινόμενο ή απλά το είδαμε στο TikTok;

Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε βέβαια σε αυτό το σημείο είναι αν το φιλί στο μέτωπο ήταν από πάντα δίκοπο μαχαίρι λόγω του φορτίου που φέρει: μήπως και παλαιότερα σήμαινε σε κάποιες περιπτώσεις χωρισμός και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλώς γιγαντώνουν το γεγονός ότι υπάρχουν συναισθηματικά μη διαθέσιμοι άνδρες που πρ0τιμούν να εξαφανιστούν από το να μιλήσουν ευθέως για το τι νιώθουν;

Όπως μου λέει η Α. η οποία ανήκει στην Generation X και με την οποία συζητήσαμε για το εν λόγω θέμα: «Έτσι με χώρισε ένας γκόμενος το 2007. Με φίλησε στο μέτωπο, μου είπε καληνύχτα και δεν τον ξαναείδα ποτέ, ενώ είχαμε σχέση έναν χρόνο. Τον πήρα τηλέφωνο στην δουλειά του και στο σπίτι του, αλλά ήταν άφαντος».

Αν υπήρχε το TikTok εκείνη την εποχή και η Α. αποφάσιζε να διηγηθεί την ιστορία της στην πλατφόρμα, πιθανότατα να βρισκόταν στην ενότητα με τα σχόλια χιλιάδες γυναίκες που θα ταυτιζόταν μαζί της – όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα.

Που καταλήγουμε; Ότι δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα για να οδηγηθούμε σε αυτό. Αλλά αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, είναι τα λόγια της Γαλλίδας συγγραφέως Γεωργία Σάνδη: «Το αληθινό είναι υπερβολικά απλό. Πρέπει να φτάνεις σ’ αυτό πάντα μέσα από το πολύπλοκο».

Κοινώς, ανεξάρτητα από την εποχή που ζει και ερωτεύεται η καθεμία, αν κάποιος εξαφανιστεί με ένα φιλί στο μέτωπο, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να τον θεωρήσετε ένα ακόμη δυσάρεστο σκαλί προς το αληθινό: δηλαδή, το απλό.

Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Ελλάδα 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Ραγδαίες εξελίξεις 10.11.25 Upd: 21:07

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Σύνταξη
Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»

Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους
Ακροδεξιοί / Νεοφασίστες 10.11.25

Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους

Μετά από πολλά χρόνια φημών, μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και υποψιών η Ιταλία ξεκινά με εισαγγελική παραγγελία να ελέγχει για πολίτες της χώρας που φέρονται να πήγαιναν για κυνήγι στο πολύπαθο Σαράγεβο

Σύνταξη
Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους - Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων και από τις δύο οικογένειες στα Βορίζια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 10.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»
Μπάσκετ 10.11.25

Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»

Η Μονακό με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε στην ποινή απαγόρευσης μεταγραφών που της επέβαλε η Ευρωλίγκα κι έκανε λόγο για «προσωρινή τιμωρία, διαδικαστικού χαρακτήρα».

Σύνταξη
Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

