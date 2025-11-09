Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (21:00) για το ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.
Θυμίζουμε ότι για τους πράσινους παραμένουν εκτός οι: Kαλάμπρια, Σάντσες, Ντέσερς και Σφιντέρσκι. Φανέλα βασικού πήρε ο Μίλος Πάντοβιτς, ενώ στη θέση του Γιάννη Κώτσιρα που έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων, θα παίξει ο Γεντβάι.
Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.
Ο Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία των πράσινων και την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι: Γεντβάι, Πάλμπερ- Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος.
Στον άξονα θα παραταχθούν οι Σιώπης και Τσιριβέγια.
