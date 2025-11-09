Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (21:00) για το ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Θυμίζουμε ότι για τους πράσινους παραμένουν εκτός οι: Kαλάμπρια, Σάντσες, Ντέσερς και Σφιντέρσκι. Φανέλα βασικού πήρε ο Μίλος Πάντοβιτς, ενώ στη θέση του Γιάννη Κώτσιρα που έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων, θα παίξει ο Γεντβάι.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Ο Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία των πράσινων και την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι: Γεντβάι, Πάλμπερ- Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος.

Στον άξονα θα παραταχθούν οι Σιώπης και Τσιριβέγια.