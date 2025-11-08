newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το Περού δεν επιτρέπει ασφαλή διέλευση στην πρώην πρωθυπουργό προς το Μεξικό
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 06:40

Το Περού δεν επιτρέπει ασφαλή διέλευση στην πρώην πρωθυπουργό προς το Μεξικό

Η κ. Τσάβες «δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Μεξικό», το οποίο της χορήγησε πολιτικό άσυλο, δήλωσε ο πρόεδρος του Περού, επιβεβαιώνοντας την απόφαση της κυβέρνησής του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Spotlight

Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση στην πρώην πρωθυπουργό της χώρας Μπέτσι Τσάβες, στην οποία χορηγήθηκε άσυλο από τις αρχές του Μεξικού, απαγορεύοντάς της την έξοδο από την επικράτεια (στη φωτογραφία του Reuters/Sebastian Castaneda, επάνω, αστυνομικές δυνάμεις έξω από την πρεσβεία του Μεξικού στη Λίμα, όπου έχει καταφύγει η Μπέτσι Τσάβες).

Η κ. Τσάβες είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για «συνωμοσία», συνδεόμενες με την απόπειρα του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο να διαλύσει το Κογκρέσο το 2022, που οδήγησε στην καθαίρεση, τη σύλληψη και τη φυλάκισή του. Εισαγγελείς ζητούν να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Τη Δευτέρα, το Περού διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με το Μεξικό

Η Μπέτσι Τσάβες, 36 ετών, αρνείται τις κατηγορίες. Τη Δευτέρα, η κ. Τσάβες, που δικάζεται για «εξέγερση» από τον Μάρτιο, κατέφυγε στην πρεσβεία του Μεξικού, αναμένοντας να της επιτραπεί ασφαλής διέλευση για τη χώρα.

Oμως ο περουβιανός πρόεδρος Χοσέ Χερί επιβεβαίωσε την απόφαση της κυβέρνησής του, τονίζοντας ότι η κ. Τσάβες «δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Μεξικό».

Η ανακοίνωση της Λίμας υπογραμμίζει τη διπλωματική ρήξη – που μοιάζει να βαθαίνει ολοένα περισσότερο – με το Μεξικό, το οποίο ανακοίνωσε πως παραχωρεί άσυλο στην Μπέτσι Τσάβες επικαλούμενο τη Σύμβαση του Καράκας (1954).

Με ανακοίνωσή του χθες, το περουβιανό υπουργείο Εξωτερικών άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση της μεξικανικής κυβέρνησης, επιχειρηματολογώντας πως το δικαίωμα στο άσυλο «διαστρέφεται» με την εκχώρηση ασύλου σε πρόσωπα διωκόμενα για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν υφίστανται, κατ’ αυτό, «πολιτικό διωγμό».

Persona non grata

Πρόσθεσε πως θα πιέσει στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) προκειμένου να τροποποιηθεί η Σύμβαση ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων.

Παράλληλα, σε άλλη διπλωματική εξέλιξη, που δεν γίνεται σαφές αν συνδέεται με την υπόθεση της κ. Τσάβες, η περουβιανή διπλωματία ανέφερε πως ο πρεσβευτής της Κούβας στη Λίμα, ο Κάρλος Σαμόρα, αφού κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, «ολοκλήρωσε» τη θητεία του και αποχώρησε «οριστικά» από τη χώρα, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, και χωρίς να γίνει σαφές αν και πότε θα τοποθετηθεί αντικαταστάτης του.

Τη Δευτέρα, το Περού διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με το Μεξικό, κρίνοντας πως η χορήγηση ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες αποτελούσε «ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις του.

Η διμερής διπλωματική κρίση επιδεινώθηκε περαιτέρω την Πέμπτη, όταν το περουβιανό Κογκρέσο ανακήρυξε persona non grata την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξαιτίας της «απαράδεκτης ανάμιξής της στις εσωτερικές υποθέσεις» του κράτους των Ανδεων.

Η μεξικανική διπλωματία απέρριψε έντονα την κατηγορία, τονίζοντας πως «δεν επενέβη καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε εσωτερικές υποθέσεις του Περού».

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Λίμα και στο Μεξικό είχαν ήδη εισέλθει σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης όταν καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος Καστίγιο κι η μεξικανική κυβέρνηση παραχώρησε πολιτικό άσυλο στην οικογένειά του.

Εκτοτε, οι κυβερνήσεις των δυο κρατών ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους η μια από την πρωτεύουσα του άλλου, κάτι πάντως που άφησε ανεπηρέαστες τις εμπορικές ανταλλαγές τους.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια
Ελλάδα 08.11.25

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το 2001 και ο φόβος νέας βεντέτας το 2004 με πρωταγωνιστές τις ίδιες εμπλεκόμενες οικογένειες!

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο