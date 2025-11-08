Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση στην πρώην πρωθυπουργό της χώρας Μπέτσι Τσάβες, στην οποία χορηγήθηκε άσυλο από τις αρχές του Μεξικού, απαγορεύοντάς της την έξοδο από την επικράτεια (στη φωτογραφία του Reuters/Sebastian Castaneda, επάνω, αστυνομικές δυνάμεις έξω από την πρεσβεία του Μεξικού στη Λίμα, όπου έχει καταφύγει η Μπέτσι Τσάβες).

Η κ. Τσάβες είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για «συνωμοσία», συνδεόμενες με την απόπειρα του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο να διαλύσει το Κογκρέσο το 2022, που οδήγησε στην καθαίρεση, τη σύλληψη και τη φυλάκισή του. Εισαγγελείς ζητούν να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Η Μπέτσι Τσάβες, 36 ετών, αρνείται τις κατηγορίες. Τη Δευτέρα, η κ. Τσάβες, που δικάζεται για «εξέγερση» από τον Μάρτιο, κατέφυγε στην πρεσβεία του Μεξικού, αναμένοντας να της επιτραπεί ασφαλής διέλευση για τη χώρα.

Oμως ο περουβιανός πρόεδρος Χοσέ Χερί επιβεβαίωσε την απόφαση της κυβέρνησής του, τονίζοντας ότι η κ. Τσάβες «δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Μεξικό».

Η ανακοίνωση της Λίμας υπογραμμίζει τη διπλωματική ρήξη – που μοιάζει να βαθαίνει ολοένα περισσότερο – με το Μεξικό, το οποίο ανακοίνωσε πως παραχωρεί άσυλο στην Μπέτσι Τσάβες επικαλούμενο τη Σύμβαση του Καράκας (1954).

Με ανακοίνωσή του χθες, το περουβιανό υπουργείο Εξωτερικών άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση της μεξικανικής κυβέρνησης, επιχειρηματολογώντας πως το δικαίωμα στο άσυλο «διαστρέφεται» με την εκχώρηση ασύλου σε πρόσωπα διωκόμενα για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν υφίστανται, κατ’ αυτό, «πολιτικό διωγμό».

Πρόσθεσε πως θα πιέσει στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) προκειμένου να τροποποιηθεί η Σύμβαση ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων.

Παράλληλα, σε άλλη διπλωματική εξέλιξη, που δεν γίνεται σαφές αν συνδέεται με την υπόθεση της κ. Τσάβες, η περουβιανή διπλωματία ανέφερε πως ο πρεσβευτής της Κούβας στη Λίμα, ο Κάρλος Σαμόρα, αφού κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, «ολοκλήρωσε» τη θητεία του και αποχώρησε «οριστικά» από τη χώρα, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, και χωρίς να γίνει σαφές αν και πότε θα τοποθετηθεί αντικαταστάτης του.

Τη Δευτέρα, το Περού διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με το Μεξικό, κρίνοντας πως η χορήγηση ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες αποτελούσε «ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις του.

Η διμερής διπλωματική κρίση επιδεινώθηκε περαιτέρω την Πέμπτη, όταν το περουβιανό Κογκρέσο ανακήρυξε persona non grata την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξαιτίας της «απαράδεκτης ανάμιξής της στις εσωτερικές υποθέσεις» του κράτους των Ανδεων.

Η μεξικανική διπλωματία απέρριψε έντονα την κατηγορία, τονίζοντας πως «δεν επενέβη καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε εσωτερικές υποθέσεις του Περού».

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Λίμα και στο Μεξικό είχαν ήδη εισέλθει σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης όταν καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος Καστίγιο κι η μεξικανική κυβέρνηση παραχώρησε πολιτικό άσυλο στην οικογένειά του.

Εκτοτε, οι κυβερνήσεις των δυο κρατών ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους η μια από την πρωτεύουσα του άλλου, κάτι πάντως που άφησε ανεπηρέαστες τις εμπορικές ανταλλαγές τους.

