newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο αμφισβητεί τον Tariff Man
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο αμφισβητεί τον Tariff Man

Ακόμα και συντηρητικοί δικαστές που διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο, αμφισβητούν τη νομιμότητα της επιβολής δασμών από τον πρόεδρο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Spotlight

«Tο δασμολογικό τείχος που όρθωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στα σύνορα της αμερικανικής επικράτειας φαίνεται πιο επισφαλές από ποτέ», γράφει στη «Les Echos» ο ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας στη Νέα Υόρκη Μπαστιάν Μπουσό, λαμβάνοντας υπόψιν το Ανώτατο Δικαστήριο.

Την Τετάρτη οι περισσότεροι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης που έλαβε χώρα σχετικά με τη νομιμότητα των «αμοιβαίων» δασμών που έχει επιβάλει στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ με προσωπικές του αποφάσεις ο αμερικανός πρόεδρος.

Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι η επιβολή δασμών αποτελεί προνόμιο της εκτελεστικής εξουσίας. Το μήλον της έριδος είναι ένας νόμος του 1977 που παρέχει στον πρόεδρο απεριόριστες εξουσίες περί τα εμπορικά σε περιπτώσεις «έκτακτης εθνικής ανάγκης».

Ακόμα και συντηρητικοί δικαστές όμως δυσκολεύονται, όπως φάνηκε στη δημόσια ακρόαση, να δεχθούν τα επιχειρήματα του Λευκού Οίκου και της κυβέρνησης. Αμφισβήτησαν δηλαδή ευθέως την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου του 1977 από τον πρόεδρο και την κυβέρνηση.

Τι ανέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο

«Η ερμηνεία του εν λόγω νόμου από τον Λευκό Οίκο ισοδυναμεί με την έγκριση ενός μονόδρομου μηχανισμού που ανοίγει την πόρτα σε μια σταδιακή αλλά συνεχή ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, εις βάρος των εκλεγμένων αντιπροσώπων του αμερικανικού λαού», σημείωσε ο δικαστής Νιλ Γκόρσατς.

Η συνάδελφός του Έιμι, Κόνι Μπάρετ, εξέφρασε αμφιβολίες για την σκοπιμότητα εφαρμογής του νόμου «σε χώρες σαν την Ισπανία και τη Γαλλία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μπορώ να το καταλάβω για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά εξηγήστε μου γιατί τόσες πολλές χώρες έπρεπε να υπόκεινται σε αυτούς τους αμοιβαίους δασμούς», ρώτησε η Κόνι Μπάρετ τον Τζον Σάουερ, τον γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ που εκπροσώπησε την κυβέρνηση Τραμπ.

Τόσο ο Γκόρσατς όσο και η Κόνι Μπάρετ θεωρούνται δικαστές συντηρητικών πολιτικών και κοινωνικών πεποιθήσεων και έχουν διοριστεί ως ισόβια μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του. Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ είναι αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που εκπροσωπεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου υπερασπίστηκε σθεναρά την κυβερνητική ερμηνεία των δασμών ως «κανονισμού εισαγωγών»

«Δεν είναι φόροι»

«Ο πρόεδρος Τραμπ τελικά δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Τετάρτη για να παρακολουθήσει τις συζητήσεις γύρω από το πεδίο εφαρμογής των έκτακτων εξουσιών του. Αν βρισκόταν εκεί πιθανότατα θα είχε και ο ίδιος εκπλαγεί από ορισμένα από τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν εξ ονόματός του κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης ακρόασης από τον εκπρόσωπό του, Τζον Σάουερ», γράφει ο ρεπόρτερ της «Les Echos».

Ο Σάουερ υποστήριξε οτι «οι δασμοί δεν αποσκοπούν διόλου στη δημιουργία εσόδων και ως εκ τούτου δεν αποτελούν φόρο». Ο γενικός εισαγγελέας εξήγησε ότι «οι δασμοί είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί αν κανείς δεν χρειάζεται να τους πληρώσει». Εννοεί προφανώς ο γενικός εισαγγελέας ότι οι δασμοί αποτελούν ένα μέσο, ένα εργαλείο για να κάνει η εκτελεστική εξουσία «ντιλ» σαν κι αυτά που αρέσκεται να κάνει ο αυτοαποκαλούμενος «Tariff Man».

Ακόμα κι αν διογκώνουν τα κρατικά ταμεία με χρήματα, «αυτή είναι απλώς μια τυχαία συνέπεια του πρωταρχικού στόχου των δασμών, που είναι η ρύθμιση του εμπορίου» είπε ο Σάουερ εξηγώντας ουσιαστικά τη «φιλοσοφία» και τον τρόπο σκέψης του προέδρου.

Επικεφαλής της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στην ακρόαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ.

Τα επιχειρήματα

Ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου υπερασπίστηκε σθεναρά την κυβερνητική ερμηνεία των δασμών ως «κανονισμού εισαγωγών», χρησιμοποιώντας ορισμένα δικολαβίστικα, κυνικά επιχειρήματα που δεν υποδηλώνουν ιδιαίτερο σεβασμό στη νομοθετική εξουσία.

Ο Τζον Σάουερ είπε ότι ένας μελλοντικός Δημοκρατικός πρόεδρος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το «εργαλείο», διατηρώντας την πλήρη ελευθερία να εφαρμόσει δασμούς που θα δικαιολογούνται, κατά την κρίση και τις πεποιθήσεις του, από τον «επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής» – επιχείρημα με το οποίο προφανώς δεν συμφωνεί η σημερινή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.

Οι δικηγόροι των εναγόντων, οι οποίοι εκπροσωπούν Αμερικανούς εισαγωγείς και ορισμένες Πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες, υποστήριξαν τα ζητήματα διάκρισης των εξουσιών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Υπενθύμισαν στο δικαστήριο ότι η επιβολή δασμών προορίζεται ρητά για το Κογκρέσο (Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία) και δεν μπορεί να παραχωρηθεί τόσο εύκολα στην εκτελεστική εξουσία», σημείωσαν οι δύο δικηγόροι των εναγόντων.

Οι συντηρητικότεροι και ακραιφνείς «Τραμπικοί» δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σάμιουελ Αλίτο και Τόμας Κλάρενς, υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πώς το Κογκρέσο του νόμου IEEPA του 1977 θα μπορούσε να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να επιβάλει εμπάργκο σε μια χώρα, αλλά ταυτόχρονα να του απαγορεύει να επιβάλλει δασμούς.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «όλος ο κόσμος θα έπεφτε σε ύφεση» αν δεν είχε καταφέρει να εφαρμόσει την πολιτική δασμών του

«Υπόθεση ιστορικής σημασίας»

Σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι, όπως τον πληροφόρησαν, «η υπόθεση είχε πήγε καλά». Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «όλος ο κόσμος θα έπεφτε σε ύφεση» αν δεν είχε καταφέρει να εφαρμόσει την πολιτική δασμών του.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις, ίσως και η πιο σημαντική στην ιστορία της χώρας μας», τόνισε ο Τραμπ και επανέλαβε ότι θα ήταν «καταστροφικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες» αν το Ανώτατο Δικαστήριο άρει τους δασμούς του.

Ωστόσο το μπαράζ ερωτήσεων που αντιμετώπισε ο νομικός εκπρόσωπος του προέδρου και της κυβέρνησης Τζον Σάουερ όχι μόνο από τους τρεις φιλελεύθερους δικαστές αλλά και από ορισμένους συντηρητικούς, «δεν αποτελεί καλό οιωνό για τις πιθανότητες να κερδίσει την υπόθεση η πλευρά της κυβέρνησης», μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos». Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται σε αρκετές εβδομάδες.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια
Ελλάδα 08.11.25

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το 2001 και ο φόβος νέας βεντέτας το 2004 με πρωταγωνιστές τις ίδιες εμπλεκόμενες οικογένειες!

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο