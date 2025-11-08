ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο αμφισβητεί τον Tariff Man

«Tο δασμολογικό τείχος που όρθωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στα σύνορα της αμερικανικής επικράτειας φαίνεται πιο επισφαλές από ποτέ», γράφει στη «Les Echos» ο ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας στη Νέα Υόρκη Μπαστιάν Μπουσό, λαμβάνοντας υπόψιν το Ανώτατο Δικαστήριο.

Την Τετάρτη οι περισσότεροι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης που έλαβε χώρα σχετικά με τη νομιμότητα των «αμοιβαίων» δασμών που έχει επιβάλει στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ με προσωπικές του αποφάσεις ο αμερικανός πρόεδρος.

Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι η επιβολή δασμών αποτελεί προνόμιο της εκτελεστικής εξουσίας. Το μήλον της έριδος είναι ένας νόμος του 1977 που παρέχει στον πρόεδρο απεριόριστες εξουσίες περί τα εμπορικά σε περιπτώσεις «έκτακτης εθνικής ανάγκης».

Ακόμα και συντηρητικοί δικαστές όμως δυσκολεύονται, όπως φάνηκε στη δημόσια ακρόαση, να δεχθούν τα επιχειρήματα του Λευκού Οίκου και της κυβέρνησης. Αμφισβήτησαν δηλαδή ευθέως την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου του 1977 από τον πρόεδρο και την κυβέρνηση.

Τι ανέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο

«Η ερμηνεία του εν λόγω νόμου από τον Λευκό Οίκο ισοδυναμεί με την έγκριση ενός μονόδρομου μηχανισμού που ανοίγει την πόρτα σε μια σταδιακή αλλά συνεχή ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, εις βάρος των εκλεγμένων αντιπροσώπων του αμερικανικού λαού», σημείωσε ο δικαστής Νιλ Γκόρσατς.

Η συνάδελφός του Έιμι, Κόνι Μπάρετ, εξέφρασε αμφιβολίες για την σκοπιμότητα εφαρμογής του νόμου «σε χώρες σαν την Ισπανία και τη Γαλλία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μπορώ να το καταλάβω για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά εξηγήστε μου γιατί τόσες πολλές χώρες έπρεπε να υπόκεινται σε αυτούς τους αμοιβαίους δασμούς», ρώτησε η Κόνι Μπάρετ τον Τζον Σάουερ, τον γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ που εκπροσώπησε την κυβέρνηση Τραμπ.

Τόσο ο Γκόρσατς όσο και η Κόνι Μπάρετ θεωρούνται δικαστές συντηρητικών πολιτικών και κοινωνικών πεποιθήσεων και έχουν διοριστεί ως ισόβια μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του. Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ είναι αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που εκπροσωπεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου υπερασπίστηκε σθεναρά την κυβερνητική ερμηνεία των δασμών ως «κανονισμού εισαγωγών»

«Δεν είναι φόροι»

«Ο πρόεδρος Τραμπ τελικά δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Τετάρτη για να παρακολουθήσει τις συζητήσεις γύρω από το πεδίο εφαρμογής των έκτακτων εξουσιών του. Αν βρισκόταν εκεί πιθανότατα θα είχε και ο ίδιος εκπλαγεί από ορισμένα από τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν εξ ονόματός του κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης ακρόασης από τον εκπρόσωπό του, Τζον Σάουερ», γράφει ο ρεπόρτερ της «Les Echos».

Ο Σάουερ υποστήριξε οτι «οι δασμοί δεν αποσκοπούν διόλου στη δημιουργία εσόδων και ως εκ τούτου δεν αποτελούν φόρο». Ο γενικός εισαγγελέας εξήγησε ότι «οι δασμοί είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί αν κανείς δεν χρειάζεται να τους πληρώσει». Εννοεί προφανώς ο γενικός εισαγγελέας ότι οι δασμοί αποτελούν ένα μέσο, ένα εργαλείο για να κάνει η εκτελεστική εξουσία «ντιλ» σαν κι αυτά που αρέσκεται να κάνει ο αυτοαποκαλούμενος «Tariff Man».

Ακόμα κι αν διογκώνουν τα κρατικά ταμεία με χρήματα, «αυτή είναι απλώς μια τυχαία συνέπεια του πρωταρχικού στόχου των δασμών, που είναι η ρύθμιση του εμπορίου» είπε ο Σάουερ εξηγώντας ουσιαστικά τη «φιλοσοφία» και τον τρόπο σκέψης του προέδρου.

Επικεφαλής της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στην ακρόαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ.

Τα επιχειρήματα

Ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου υπερασπίστηκε σθεναρά την κυβερνητική ερμηνεία των δασμών ως «κανονισμού εισαγωγών», χρησιμοποιώντας ορισμένα δικολαβίστικα, κυνικά επιχειρήματα που δεν υποδηλώνουν ιδιαίτερο σεβασμό στη νομοθετική εξουσία.

Ο Τζον Σάουερ είπε ότι ένας μελλοντικός Δημοκρατικός πρόεδρος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το «εργαλείο», διατηρώντας την πλήρη ελευθερία να εφαρμόσει δασμούς που θα δικαιολογούνται, κατά την κρίση και τις πεποιθήσεις του, από τον «επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής» – επιχείρημα με το οποίο προφανώς δεν συμφωνεί η σημερινή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.

Οι δικηγόροι των εναγόντων, οι οποίοι εκπροσωπούν Αμερικανούς εισαγωγείς και ορισμένες Πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες, υποστήριξαν τα ζητήματα διάκρισης των εξουσιών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Υπενθύμισαν στο δικαστήριο ότι η επιβολή δασμών προορίζεται ρητά για το Κογκρέσο (Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία) και δεν μπορεί να παραχωρηθεί τόσο εύκολα στην εκτελεστική εξουσία», σημείωσαν οι δύο δικηγόροι των εναγόντων.

Οι συντηρητικότεροι και ακραιφνείς «Τραμπικοί» δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σάμιουελ Αλίτο και Τόμας Κλάρενς, υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πώς το Κογκρέσο του νόμου IEEPA του 1977 θα μπορούσε να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να επιβάλει εμπάργκο σε μια χώρα, αλλά ταυτόχρονα να του απαγορεύει να επιβάλλει δασμούς.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «όλος ο κόσμος θα έπεφτε σε ύφεση» αν δεν είχε καταφέρει να εφαρμόσει την πολιτική δασμών του

«Υπόθεση ιστορικής σημασίας»

Σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι, όπως τον πληροφόρησαν, «η υπόθεση είχε πήγε καλά». Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «όλος ο κόσμος θα έπεφτε σε ύφεση» αν δεν είχε καταφέρει να εφαρμόσει την πολιτική δασμών του.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις, ίσως και η πιο σημαντική στην ιστορία της χώρας μας», τόνισε ο Τραμπ και επανέλαβε ότι θα ήταν «καταστροφικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες» αν το Ανώτατο Δικαστήριο άρει τους δασμούς του.

Ωστόσο το μπαράζ ερωτήσεων που αντιμετώπισε ο νομικός εκπρόσωπος του προέδρου και της κυβέρνησης Τζον Σάουερ όχι μόνο από τους τρεις φιλελεύθερους δικαστές αλλά και από ορισμένους συντηρητικούς, «δεν αποτελεί καλό οιωνό για τις πιθανότητες να κερδίσει την υπόθεση η πλευρά της κυβέρνησης», μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos». Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται σε αρκετές εβδομάδες.

