Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Οι Σωκράτης Διούδης, Μάρτιν Φρίντεκ και Ντούντου Ροντρίγκες είναι τα νέα πρόσωπα που συμπεριέλαβε στην αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ ενόψει του Κυριακάτικου (9/11, 15:00) εντός έδρας αγώνα που δίνει ο Άρης με τον Αστέρα Τρίπολης. Αντίθετα, ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει τους τραυματίες Μισεουί, Δώνη και Φαμπιάνο, ενώ εκτός έμειναν και οι Βοριαζίδης, Χαρούπας, Παπασαραφιανός και Καράι.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (09/11), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Frydek, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Dudu Rodrigues, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Fabiano Leismann, Hamza Mendyl, Gabriel Misehouy, Tino Kadewere, Τάσος Δώνης (τραυματίες), Εμιλιάνο Καράι, Κώστας Χαρούπας, Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός».