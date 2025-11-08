sports betsson
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Καλάθης
Euroleague 08 Νοεμβρίου 2025 | 09:06

Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης μίλησε πριν το ματς της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό και άνοιξε την πόρτα της επιστροφής στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ο νεοαποκτηθέντας από την Παρτιζάν, Νικ Καλάθης, έκανε δηλώσεις στη NOVA πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Έλληνας γκαρντ μίλησε για αρκετά θέματα, όπως τη μεταγραφή του στη σερβική ομάδα, τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, την Εθνική ομάδα, τη σημαντικότερη στιγμή του στη Euroleague, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα μας για κλείσει την καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καλάθη:

Για την μεταγραφή του στην Παρτιζάν και για το πόσο ήθελε να βρίσκεται ξανά με τον Ομπράντοβιτς: «Το να ξαναπαίξω για τον coach σίγουρα, το ρόστερ που έχουν, ένας σύλλογος όπως η Παρτιζάν που παίζει μπροστά σε 20.000 οπαδούς κάθε βράδυ, σίγουρα με ενθουσίασε και ήταν πολύ δύσκολο να αντισταθώ σε αυτή την πρόταση και να μην πάω. Ήθελα να παίξω — το είχα πει και πέρυσι. Ήθελα να παίξω με τον coach και να δείξω στον κόσμο ότι ακόμα μπορώ να παίξω και θέλω πολύ να τους βοηθήσω να κερδίσουν. Είναι μια σημαντική επιλογή για μένα».

Για τις προσφορές που είχε το καλοκαίρι και τις φήμες για επιστροφή στην Ελλάδα: «Τις εξέτασα, εννοείται. Δεν ήταν στη φάση που μου έδωσαν κάτι χειροπιαστό, υπήρχε όμως μία κανονική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, εγώ αγαπάω την Ελλάδα — θα ήταν χαρά μου να ξαναγυρίσω να παίξω, σίγουρα».

Για τον Παναθηναϊκό και τους τραυματισμούς: «Δυσκολεύονται, σίγουρα, όπως είπες. Οι βασικοί τους είναι τραυματισμένοι και έχουν και έναν καινούργιο παίκτη, τον Σορτς, που θα χρειαστεί λίγο χρόνο να προσαρμοστεί και να παίξει έτσι όπως έχει συνηθίσει να παίζει — πλέον μαζί με τον Κέντρικ Ναν και τον Σλούκα. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες δυσκολεύονται λίγο· δεν υπάρχει η τέλεια ομάδα που παίζει απίστευτα αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι ΟΚ στο τέλος».

Για τον Σορτς και την ένταξη στους «πράσινους» και αν το θέμα είναι περισσότερο ψυχολογικό: Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και τα δύο. Σίγουρα όμως είναι ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ από αυτό που έπαιζε πέρσι· ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ της Παρί. Χρειάζεται να προσαρμοστεί σε αυτό που θέλει ο προπονητής του και να μάθει να παίζει με τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι δύσκολο να πας σε μια ομάδα όταν προέρχεσαι από μια ομάδα όπου ήσουν ο star. Μπορεί να μην παίρνεις την μπάλα τόσες φορές όσες πέρσι — κάτι πρέπει να κρατήσει, κάτι να αφήσει. Αλλά θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο».

Για την Εθνική ομάδα και αν είδε τους αγώνες του Eurobasket: «Είδα όλα τα παιχνίδια. Πανηγύρισα το μετάλλιο. Ήμουν κατενθουσιασμένος για τους συμπαίκτες μου — παίκτες όπως ο Σλούκας, ο Γιάννης, ο Παπανικολάου. Εννοείται πως ευχόμουν να ήμουν εκεί μαζί τους, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί μέσα στα χρόνια ώστε να φτάσουμε σε ένα μετάλλιο. Αλλά για μένα αυτό που μετράει είναι ότι ήμουν πολύ χαρούμενος για αυτούς».

Για το αν θα συνεχίσει να είναι μέλος της Εθνικής ομάδας: «Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει. Αν είμαι υγιής… Είχα έναν χρόνο εκτός. Όπως έχω ξαναπεί, λατρεύω να παίζω για την Ελλάδα και ήθελα πάρα πολύ να παίξω αυτό το καλοκαίρι, μαζί μ’ αυτούς τους παίκτες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά σίγουρα αν είμαι υγιής και, ας πούμε, με πάρει ένα τηλέφωνο ο Σλούκας ή ο Γιάννης και μου πουν “έλα να προσπαθήσουμε ακόμα μία φορά”, θα είναι πολύ δύσκολο να πω όχι. Ελπίζω φέτος να δείξω ότι μπορώ να παίξω, να είμαι υγιής και να αποδείξω ότι έχω ακόμα πολλά να δώσω. Αγαπώ και απολαμβάνω να παίζω για την Εθνική ομάδα και δεν βλέπω λόγο να μην είμαι εκεί».

Για την ανανέωση του Κώστα Σλούκα με τον Παναθηναϊκό και πόσο περήφανος είναι για τον πρώην συμπαίκτη του: «Εννοείται και είμαι! Είναι σπουδαίο αυτό που έχει κάνει ο Κώστας για τον Παναθηναϊκό και αυτά που έχει πετύχει ο Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτες–κλειδιά στην ιστορία της Euroleague και είναι απίστευτο να τους βλέπεις να συνεχίζουν να παίζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο».

Για το ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή του στην Ευρωλίγκα: «Νομίζω πως πρέπει να πω τη Βαρκελώνη το 2011, όταν κερδίσαμε την Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η στιγμή που με έκανε, ως παίκτη, να γίνω αυτός που είμαι — αυτός που ήξερα ότι μπορούσα να γίνω. Κατά τη διάρκεια των πλέι οφ και του Final Four έδειξα ποιος είμαι και “έφτιαξα” το όνομά μου. Οπότε θα πω σίγουρα αυτή τη στιγμή ως την καλύτερη της καριέρας μου. Φυσικά, είναι εξίσου σημαντικοί για μένα όλοι οι παίκτες που έχουν βρεθεί δίπλα μου και όλοι οι προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα. Οι σχέσεις που έχω χτίσει μέσα από το μπάσκετ είναι ό,τι πιο πολύτιμο».

googlenews

