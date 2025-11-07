newspaper
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 19:15

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την πίεση προς την Ελλάδα, ζητώντας πιο αποφασιστικά μέτρα απέναντι στo λεγόμενo «ρωσικό στόλο-φάντασμα» — το δίκτυο πλοίων που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, επιτρέπει στη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να συνεχίζει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία μέσω των εσόδων από το πετρέλαιο.

Στο τηλεγράφημά του από την Αθήνα το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας με τον οποίο παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις

Αθήνα (EuroEFE) – Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε τις ενέργειες της Ρωσίας που στοχεύουν στην παράκαμψη των κυρώσεων», υπογράμμισε την Παρασκευή η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, η Εσθονή Κάγια Κάλας, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, στην Αθήνα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι «τα περισσότερα έσοδα της Ρωσίας προέρχονται από το πετρέλαιο» που εμπορεύεται μέσω ενός στόλου πλοίων «στη σκιά», καταχωρημένων σε εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αποφυγή διεθνών κυρώσεων. Πρόσθεσε επίσης ότι «πρέπει να γίνουν περισσότερα για να διαλυθούν τα δίκτυα αυτού του στόλου-φαντάσματος».

Η Κάλας δήλωσε πως «η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα των απειλών» και ότι «δεν έχει κανένα πραγματικό ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», επομένως η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία να αμυνθεί, εντείνοντας παράλληλα την πίεση προς τη Μόσχα μέσω της απονομής ευθυνών και της ενίσχυσης των κυρώσεων.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η υποστήριξή σας είναι κρίσιμη», δήλωσε η Κάλας απευθυνόμενη στον Γεραπετρίτη, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την «εξαιρετικά εκτιμημένη διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική στήριξη» που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο.

Η ανάπτυξη του «στόλου-φαντάσματος»

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που επέβαλαν η ΕΕ και οι χώρες της G7 τον Δεκέμβριο του 2022, η Μόσχα άρχισε να αναπτύσσει έναν «στόλο στη σκιά» αποτελούμενο από περίπου 600 πλοία, όλα καταχωρημένα σε εταιρείες-φαντάσματα με έδρα φορολογικούς παραδείσους, τα οποία χρησιμοποιούνται για το εμπόριο πετρελαίου και τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού κρίσιμης σημασίας για τις επιθέσεις της.

Μια έρευνα της ολλανδικής ψηφιακής πλατφόρμας Follow The Money, σε συνεργασία με 40 δημοσιογράφους από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, κατέγραψε την πώληση, μεταξύ 2022 και 2024, 230 πλοίων από Ευρωπαίους και Αμερικανούς πλοιοκτήτες, τα οποία στη συνέχεια αποτέλεσαν μέρος του ρωσικού στόλου-φαντάσματος.
Από αυτά, το 55%, δηλαδή 127 πλοία, πωλήθηκαν από Έλληνες πλοιοκτήτες, αποφέροντας συνολικά 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα.

Πριν από δύο εβδομάδες, η ΕΕ ενέκρινε το δέκατο ένατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει και εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, η ΕΕ πρόσθεσε 117 πλοία στη λίστα των σκαφών με «απαγόρευση πρόσβασης στα ευρωπαϊκά λιμάνια» και απαγόρευση «παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών», με σκοπό να εμποδιστεί η λειτουργία του «παράλληλου στόλου» της Ρωσίας που παρακάμπτει τις κυρώσεις μεταφέροντας πετρέλαιο, στρατιωτικό εξοπλισμό ή ακόμη και «κλεμμένο ουκρανικό σιτάρι», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Ουκρανία πρέπει να είναι μέρος της λύσης»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει «τον αγώνα του ουκρανικού λαού για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς του», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Αθήνα θα υποστηρίξει και «κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποτελεί «μέρος της λύσης» και να «παίξει σημαντικό ρόλο» σε ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όπως επίσης και η ίδια η ΕΕ.

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία παρέμεινε και το 2024 η μεγαλύτερη στον κόσμο, με 5.691 πλοία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε τόνους deadweight (DWT), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο».

Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος
OT FORUM 07.11.25

Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)
Hellenic Championship 07.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Πρωθυπουργός, ο προπονητής, αλλά και παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού παρακολούθησαν από κοντά τη νίκη του Τζόκοβιτς επί του Χάνφμαν με 2-0 στο Hellenic Championship.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ - Όρμπαν στην Ουάσινγκτον

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους

Πρωτοποριακή κίνηση από τη σκωτσέζικη ομάδα της πέμπτης κατηγορίας, που καλεί τους τετράποδους φίλους των φιλάθλων να γίνουν επίσημα μέλη της ποδοσφαιρικής της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
Ελλάδα 07.11.25

Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία

Σύνταξη
Αϊβαζόγλου: «Αυτή θα είναι η μορφή του NBA Europe: Οι 12 μόνιμες ομάδες και μία από την Αθήνα»
Μπάσκετ 07.11.25

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες, μία από την Αθήνα - Πότε κάνει τζάμπολ

Ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το φιλόδοξο πρότζεκτ. Τζάμπολ το 2027, με 12 μόνιμες ομάδες, 4 ανοικτές θέσεις και ομάδα από την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

