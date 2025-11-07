Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Το Roland Garros διεκδικεί μια θέση στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO: Τι σημαίνει στην πράξη;

Το Παρίσι θέλει να καταχωρίσει το ιστορικό τουρνουά τένις, Roland Garros ως πολιτιστικό θησαυρό – αλλά η διαδικασία είναι μακρά και το όφελος κυρίως συμβολικό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το Roland‑Garros, ο θρυλικός χωμάτινος ναός του γαλλικού τένις, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα ενταχθεί στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η Ομοσπονδία Τένις της Γαλλίας (FFT) υποστηρίζει ότι το τουρνουά, που διεξάγεται από το 1928, αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα: ένα σύνολο γνώσεων, παραδόσεων και συλλογικής μνήμης που αξίζει διεθνή αναγνώριση.

Στην πραγματικότητα όμως, η διαδικασία δεν είναι ούτε απλή ούτε γρήγορη. Για να μπορέσει να προχωρήσει ο φάκελος στην UNESCO, πρέπει πρώτα να εγγραφεί το Roland‑Garros στο εθνικό μητρώο άυλης κληρονομιάς της Γαλλίας. Αυτή η πρώτη φάση διαρκεί κατά μέσο όρο έναν χρόνο και, σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί ήδη από μόνη της ένα είδος αναγνώρισης. Μόλις ολοκληρωθεί, η διεθνής υποψηφιότητα μπορεί να εξεταστεί από την UNESCO – διαδικασία που εκτείνεται σε περίπου δέκα χρόνια. Από τα περισσότερα από 550 στοιχεία της γαλλικής λίστας, μόνο 30 έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι τον τελικό κατάλογο της UNESCO.

Η Γαλλική Ομοσπονδία Τένις παραδέχεται την πρόκληση. «Δεν είμαστε ο φυσικός υποψήφιος», λέει ο Κριστόφ Φανιέζ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της FFT. «Παρ’ όλα αυτά, θέλουμε να δείξουμε ότι το Roland‑Garros, με τις αξίες, τη γνώση και την κοινωνική του συμβολή, αποτελεί κάτι που ξεπερνά τον αθλητισμό». Η UNESCO από την πλευρά της ξεκαθαρίζει ότι δεν περιλαμβάνει συνήθως «μοντέρνες» αθλητικές διοργανώσεις, εκτός εάν αυτές διαθέτουν ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Στο παρελθόν εντάχθηκαν η παραδοσιακή κορεατική πάλη, η τουρκική τοξοβολία και η ορειβασία – πρακτικές με ιστορικές ρίζες και τοπική συνέχεια, πολύ διαφορετικές από τη γοητεία ενός τουρνουά Grand Slam.

Από πλευράς οφέλους, κανείς δεν κρύβει ότι η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO θα είναι περισσότερο τιμητική παρά πρακτική. Δεν εξασφαλίζει, για παράδειγμα, το δια βίου καθεστώς Grand Slam, ούτε νέο κύμα εσόδων. Αντιθέτως, θα λειτουργούσε ως διεθνής σφραγίδα πολιτιστικής αξίας, επιτρέποντας θεωρητικά την πρόσβαση σε μικρά κονδύλια για τη «διατήρηση» ή την «προώθηση» μιας πρακτικής με ιστορική σημασία.

Το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού διατηρεί επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η UNESCO αποφεύγει να εντάσσει δραστηριότητες με ισχυρό εμπορικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα στοιχεία του Roland‑Garros θα μπορούσαν, όπως αναφέρουν οι αρχές, να αποτελέσουν βάση για μια πολιτιστική υποψηφιότητα: η τεχνική φροντίδας της κόκκινης αργίλου, οι τελετουργίες του γηπέδου Philippe‑Chatrier, οι παραδόσεις στο καλωσόρισμα των παικτών και η ίδια η κοινότητα των φιλάθλων.

Στην καλύτερη περίπτωση, η πλήρης διαδικασία θα χρειαστεί χρόνια. Μέχρι τότε, η FFT θα δουλεύει με υπομονή για να αποδείξει ότι πίσω από τη φήμη, τα μεγάλα έπαθλα και τις εικόνες των πρωταθλητών, το Roland‑Garros παραμένει – όπως θέλει να πιστεύει – ένα ζωντανό κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Οι RSF «συνέλαβαν τους δράστες» των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF «συνέλαβαν τους δράστες» των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ελλάδα 07.11.25

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
«Τρομερό παιδί» 07.11.25

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ
Ελλάδα 07.11.25

Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Η υπάλληλος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καθυστερούσε να εκδώσει άδεια σε κτίριο του ΤΕΕ. Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία, αλλά και το χειρισμό της υπόθεσης.

Σύνταξη
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Euroleague 07.11.25

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Ελλάδα 07.11.25

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Σύνταξη
