Αξίζει να το δοκιμάσεις: Το κυδώνι είναι «ταπεινό» και μας κάνει καλό

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μοναδικά διατροφικά «διαμάντια», και το κυδώνι είναι σίγουρα ένα από αυτά. Αν και παραδοσιακά συνδέεται με μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού και ζεστά φθινοπωρινά γλυκίσματα, η πραγματική αξία του φρούτου αυτού βρίσκεται σε πιάτα χωρίς ζάχαρη.

Το κυδώνι διαθέτει γλυκόξινη γεύση και διακριτικό άρωμα, ενώ η σάρκα του είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που μπορούν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή υγεία και να συμβάλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Το φρούτο αυτό, αν και συχνά το παραμελούμε ή το παραβλέπουμε, αποτελεί έναν φυσικό σύμμαχο για την καρδιά μας.

Το κυδώνι στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το κυδώνι δεν είναι απλώς ένα φθινοπωρινό φρούτο για γλυκά πιάτα. Ερευνητές αναλύοντας πλήθος μελέτων σχετικά με το φρούτο αυτό, από τα φύλλα, τους σπόρους και τη σάρκα του, διαπίστωσαν ότι διαθέτει σημαντικές καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατανάλωση κυδωνιού μπορεί να:

Μειώσει την αρτηριακή πίεση

Βελτιώσει το λιπιδαιμικό προφίλ, μειώνοντας την «κακή» χοληστερόλη (LDL)

Ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Περιορίσει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες

Αυτές οι ιδιότητες επομένως καθιστούν το κυδώνι ένα φρούτο με υψηλή θρεπτική αξία και προστατευτική δράση για την καρδιά.

Πώς το κυδώνι «φροντίζει» την καρδιά

Η ευεργετική δράση του κυδωνιού οφείλεται κυρίως στις πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή που περιέχει. Μελέτες δείχνουν ότι μεταξύ 50% και 70% των πολυφαινολών που περιέχει μπορούν να διατηρηθούν εάν το μαγείρεμα είναι σύντομο ή γίνεται σε μέτριες θερμοκρασίες. Αυτές οι ουσίες έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση και συμβάλλουν σε πολλούς μηχανισμούς προστασίας της καρδιάς:

Προστατεύουν τα τοιχώματα των αρτηριών από βλάβες

Ενισχύουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), που διαστέλλει τα αγγεία και βελτιώνει την κυκλοφορία

Μειώνουν την παραγωγή της ορμόνης που προκαλεί στένωση των αγγείων και αύξηση της πίεσης

Βελτιώνουν τη ροή του αίματος, διευκολύνοντας την καρδιά να λειτουργεί πιο αποδοτικά

Πώς να απολαύσετε το κυδώνι…χωρίς ενοχές

Το κυδώνι είναι εξαιρετικά ευέλικτο στη μαγειρική. Μπορεί να καταναλωθεί:

Ως κομπόστα με μέλι

Ποσέ με κανέλα, κρασί και βανίλια ή ψημένο στον φούρνο

Ως συνοδευτικό σε πιάτα με ψαρονέφρι ή χοιρινό, όπου η γλυκόξινη γεύση του αναδεικνύει το κρέας

Μια ολιστική προσέγγιση

Αν και το κυδώνι μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της πίεσης, δεν αντικαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή. Οι ειδικοί συνιστούν να συνδυάζεται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που περιλαμβάνει περιορισμό αλατιού και ζάχαρης, μείωση αλκοόλ, τακτική φυσική δραστηριότητα, επαρκή ύπνο και καλή διαχείριση του άγχους. Ο τακτικός έλεγχος από γιατρό είναι επίσης απαραίτητος.

