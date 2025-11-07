Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αξίζει να το δοκιμάσεις: Το κυδώνι είναι «ταπεινό» και μας κάνει καλό
Αντί-σταρ 07 Νοεμβρίου 2025 | 06:30

Αξίζει να το δοκιμάσεις: Το κυδώνι είναι «ταπεινό» και μας κάνει καλό

Δεν ανήκει στην κατηγορία «σταρ των φρούτων», αλλά το κυδώνι αξίζει να το βάλουμε στη διατροφή μας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μοναδικά διατροφικά «διαμάντια», και το κυδώνι είναι σίγουρα ένα από αυτά. Αν και παραδοσιακά συνδέεται με μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού και ζεστά φθινοπωρινά γλυκίσματα, η πραγματική αξία του φρούτου αυτού βρίσκεται σε πιάτα χωρίς ζάχαρη.

Το κυδώνι διαθέτει γλυκόξινη γεύση και διακριτικό άρωμα, ενώ η σάρκα του είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που μπορούν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή υγεία και να συμβάλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Το φρούτο αυτό, αν και συχνά το παραμελούμε ή το παραβλέπουμε, αποτελεί έναν φυσικό σύμμαχο για την καρδιά μας.

Το κυδώνι στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το κυδώνι δεν είναι απλώς ένα φθινοπωρινό φρούτο για γλυκά πιάτα. Ερευνητές αναλύοντας πλήθος μελέτων σχετικά με το φρούτο αυτό, από τα φύλλα, τους σπόρους και τη σάρκα του, διαπίστωσαν ότι διαθέτει σημαντικές καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατανάλωση κυδωνιού μπορεί να:

  • Μειώσει την αρτηριακή πίεση
  • Βελτιώσει το λιπιδαιμικό προφίλ, μειώνοντας την «κακή» χοληστερόλη (LDL)
  • Ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
  • Περιορίσει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες

Αυτές οι ιδιότητες επομένως καθιστούν το κυδώνι ένα φρούτο με υψηλή θρεπτική αξία και προστατευτική δράση για την καρδιά.

Πώς το κυδώνι «φροντίζει» την καρδιά

Η ευεργετική δράση του κυδωνιού οφείλεται κυρίως στις πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή που περιέχει. Μελέτες δείχνουν ότι μεταξύ 50% και 70% των πολυφαινολών που περιέχει μπορούν να διατηρηθούν εάν το μαγείρεμα είναι σύντομο ή γίνεται σε μέτριες θερμοκρασίες. Αυτές οι ουσίες έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση και συμβάλλουν σε πολλούς μηχανισμούς προστασίας της καρδιάς:

  • Προστατεύουν τα τοιχώματα των αρτηριών από βλάβες
  • Ενισχύουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), που διαστέλλει τα αγγεία και βελτιώνει την κυκλοφορία
  • Μειώνουν την παραγωγή της ορμόνης που προκαλεί στένωση των αγγείων και αύξηση της πίεσης
  • Βελτιώνουν τη ροή του αίματος, διευκολύνοντας την καρδιά να λειτουργεί πιο αποδοτικά

Πώς να απολαύσετε το κυδώνι…χωρίς ενοχές

Το κυδώνι είναι εξαιρετικά ευέλικτο στη μαγειρική. Μπορεί να καταναλωθεί:

  • Ως κομπόστα με μέλι
  • Ποσέ με κανέλα, κρασί και βανίλια ή ψημένο στον φούρνο
  • Ως συνοδευτικό σε πιάτα με ψαρονέφρι ή χοιρινό, όπου η γλυκόξινη γεύση του αναδεικνύει το κρέας

Μια ολιστική προσέγγιση

Αν και το κυδώνι μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της πίεσης, δεν αντικαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή. Οι ειδικοί συνιστούν να συνδυάζεται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που περιλαμβάνει περιορισμό αλατιού και ζάχαρης, μείωση αλκοόλ, τακτική φυσική δραστηριότητα, επαρκή ύπνο και καλή διαχείριση του άγχους. Ο τακτικός έλεγχος από γιατρό είναι επίσης απαραίτητος.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Cooking
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο