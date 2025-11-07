Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τρυπάνι στο Ιόνιο
40 χρόνια μετά τον Πρίνο
Τρυπάνι στο Ιόνιο
• Η ιστορική συμφωνία ExxonMobil με HelleniQ Energy και Energean για το «Οικόπεδο 2»
• Νέες συμφωνίες για αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου τις επόμενες ώρες
• Και δεύτερη όδευση στον κάθετο διάδρομο
• Νέο αγωγό προτείνει το Ισραήλ στο πλαίσιο του «3+1»
• Υπογράφεται στο Ζάππειο συνεργασία και για το ΑΙ
Το ΑΙ ψηφίζει
Ο ιδανικός πρωθυπουργός θα ήταν ο…
«ΤΑ ΝΕΑ» ρώτησαν δύο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, το αμερικανικό ChatGPT και το κινεζικό DeepSeek, πώς θα πρέπει να μοιάζει και τι πρέπει να κάνει ο/η επόμενος/η πρωθυπουργός της χώρας.
Για την Πύλο
Διώκεται η ηγεσία του λιμενικού
• Ποινική δίωξη κατά 4 αξιωματικών του Λιμενικού – ανάμεσά τους και στον νυν αρχηγό του, Τρύφωνα Κοντιζά – ασκήθηκε για το ναυάγιο
Κάμερες
Αναβάλλεται η τοποθέτηση στους δρόμους
• Στις αρχές του 2026 προβλέπεται, εκτός απροόπτου, να λειτουργήσουν
Κλίμα
Μια σύνοδος για Δον Κιχώτες
Μεσόγειος
Δύο βαθμούς πιο θερμά τα νερά τον Οκτώβριο
Βορίζια
Και άλλη βεντέτα στοιχειώνει το χωριό
Debate
Να μπουν αντίγραφα εκθεμάτων στα μουσεία;
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Μάλμε -ΠΑΟ 0-1
Σπουδαία νίκη και ελπίδες πρόκρισης
ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0
Εκανε πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο
ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1
Εσωσε τον βαθμό, έχασε έδαφος
Παναθηναϊκός
Η υπόσχεση για ανασύνταξη και ποιοι θα βγουν μπροστά
- Ο Μασκ κέρδισε το συμβόλαιο του ενός τρισ. για να παραμείνει στο τιμόνι της Tesla
- ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
- Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
- Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
- Cristiano Amon: Ο κόσμος υποτιμά το μέγεθος που θα αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη
- Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
