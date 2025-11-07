Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τρυπάνι στο Ιόνιο

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

40 χρόνια μετά τον Πρίνο

Τρυπάνι στο Ιόνιο

• Η ιστορική συμφωνία ExxonMobil με HelleniQ Energy και Energean για το «Οικόπεδο 2»

• Νέες συμφωνίες για αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου τις επόμενες ώρες

• Και δεύτερη όδευση στον κάθετο διάδρομο

• Νέο αγωγό προτείνει το Ισραήλ στο πλαίσιο του «3+1»

• Υπογράφεται στο Ζάππειο συνεργασία και για το ΑΙ

==========

Το ΑΙ ψηφίζει

Ο ιδανικός πρωθυπουργός θα ήταν ο…

«ΤΑ ΝΕΑ» ρώτησαν δύο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, το αμερικανικό ChatGPT και το κινεζικό DeepSeek, πώς θα πρέπει να μοιάζει και τι πρέπει να κάνει ο/η επόμενος/η πρωθυπουργός της χώρας.

==========

Για την Πύλο

Διώκεται η ηγεσία του λιμενικού

• Ποινική δίωξη κατά 4 αξιωματικών του Λιμενικού – ανάμεσά τους και στον νυν αρχηγό του, Τρύφωνα Κοντιζά – ασκήθηκε για το ναυάγιο

==========

Κάμερες

Αναβάλλεται η τοποθέτηση στους δρόμους

• Στις αρχές του 2026 προβλέπεται, εκτός απροόπτου, να λειτουργήσουν

==========

Κλίμα

Μια σύνοδος για Δον Κιχώτες

==========

Μεσόγειος

Δύο βαθμούς πιο θερμά τα νερά τον Οκτώβριο

==========

Βορίζια

Και άλλη βεντέτα στοιχειώνει το χωριό

==========

Debate

Να μπουν αντίγραφα εκθεμάτων στα μουσεία;

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μάλμε -ΠΑΟ 0-1

Σπουδαία νίκη και ελπίδες πρόκρισης

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0

Εκανε πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1

Εσωσε τον βαθμό, έχασε έδαφος

Παναθηναϊκός

Η υπόσχεση για ανασύνταξη και ποιοι θα βγουν μπροστά