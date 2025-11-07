Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τρυπάνι στο Ιόνιο
Media 07 Νοεμβρίου 2025 | 00:40

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τρυπάνι στο Ιόνιο

40 χρόνια μετά τον Πρίνο • Η ιστορική συμφωνία ExxonMobil με HelleniQ Energy και Energean για το «Οικόπεδο 2»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

40 χρόνια μετά τον Πρίνο
Τρυπάνι στο Ιόνιο

• Η ιστορική συμφωνία ExxonMobil με HelleniQ Energy και Energean για το «Οικόπεδο 2»
• Νέες συμφωνίες για αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου τις επόμενες ώρες
• Και δεύτερη όδευση στον κάθετο διάδρομο
• Νέο αγωγό προτείνει το Ισραήλ στο πλαίσιο του «3+1»
• Υπογράφεται στο Ζάππειο συνεργασία και για το ΑΙ

==========

Το ΑΙ ψηφίζει
Ο ιδανικός πρωθυπουργός θα ήταν ο…
«ΤΑ ΝΕΑ» ρώτησαν δύο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, το αμερικανικό ChatGPT και το κινεζικό DeepSeek, πώς θα πρέπει να μοιάζει και τι πρέπει να κάνει ο/η επόμενος/η πρωθυπουργός της χώρας.

==========

Για την Πύλο
Διώκεται η ηγεσία του λιμενικού
• Ποινική δίωξη κατά 4 αξιωματικών του Λιμενικού – ανάμεσά τους και στον νυν αρχηγό του, Τρύφωνα Κοντιζά – ασκήθηκε για το ναυάγιο

==========

Κάμερες
Αναβάλλεται η τοποθέτηση στους δρόμους
• Στις αρχές του 2026 προβλέπεται, εκτός απροόπτου, να λειτουργήσουν

==========

Κλίμα
Μια σύνοδος για Δον Κιχώτες

==========

Μεσόγειος
Δύο βαθμούς πιο θερμά τα νερά τον Οκτώβριο

==========

Βορίζια
Και άλλη βεντέτα στοιχειώνει το χωριό

==========

Debate
Να μπουν αντίγραφα εκθεμάτων στα μουσεία;

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μάλμε -ΠΑΟ 0-1
Σπουδαία νίκη και ελπίδες πρόκρισης

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0
Εκανε πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1
Εσωσε τον βαθμό, έχασε έδαφος

Παναθηναϊκός
Η υπόσχεση για ανασύνταξη και ποιοι θα βγουν μπροστά

OT FORUM
ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Media
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)

Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία
Αιώνια 06.11.25

Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία

Ο Léonce Evrard έχασε την αγαπημένη του, Louise Flignot, το 1916 και, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της φιλοτέχνησε ένα μαυσωλείο στο οποίο αγκαλιάζονται νεκροί μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

