Τέξας: Γυναίκα υπέστη κακοποίηση από πέντε άτομα – Την κρατούσαν φυλακισμένη και αλυσοδεμένη

Αντιμέτωπα με σοβαρές κατηγορίες είναι στο Όστιν του Τέξας πέντε άτομα, τα οποία κρατούσαν δεμένη με χειροπέδες πάνω σε σάκο του μποξ μια γυναίκα και την κακοποιούσαν επί μακρό χρονικό διάστημα.

Η αστυνομία του Όστιν πήγε στο σπίτι όπου κρατούνταν η γυναίκα, έπειτα από κλήση στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα με την καταγγελία, μια γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, καθώς φαινόταν ακινητοποιημένη και καλούσε σε βοήθεια.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν το πρωί της 30ής Οκτωβρίου ημίγυμνη, δεμένη με χειροπέδες σε έναν σάκο του μποξ. Βρισκόταν σε σύγχυση, είχε ορατά τραύματα, πληγές και μώλωπες που παρέπεμπαν σε μακροχρόνια κακοποίηση, καθώς και σημάδια ότι την είχαν χτυπήσει με αεροβόλο όπλο.

Πολλούς μήνες

Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι οι ένοικοι του σπιτιού παλιά ήταν φίλοι της. Αλλά μετά της είπαν ότι «δεν τη συμπαθούσαν πια» και την κρατούσαν σε αυτό το σπίτι για αρκετούς μήνες και δεν της επιτρεπόταν να φύγει. Είπε επίσης ότι της έδιναν ένα πιάτο φαγητό μια φορά την ημέρα. Επίσης, ότι την άφηναν έξω στο κρύο, έτσι ημίγυμνη όπως τη βρήκαν. Οι αστυνομικοί την απελευθέρωσαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο του Όστιν. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν μακροχρόνια κακοποίηση και τραυματισμούς με όπλο ακόμα και στο μάτι.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν αρκετά άτομα, τα οποία συνελήφθησαν, αλλά και τρία μικρά παιδιά, τα οποία παραδόθηκαν στις υπηρεσίες πρόνοιας.

Έπειτα από την αστυνομική έρευνα και τη σχετική ανάκριση, οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι ένοικοι του σπιτιού είχαν πράγματι φυλακίσει αυτή τη γυναίκα. Για σημαντικό χρονικό διάστημα, της επιτίθεντο και την κακοποιούσαν. Ένας εξ αυτών, παραδέχθηκε ότι την κυνηγούσε με αεροβόλο στην αυλή του σπιτιού, γιατί τη «μισούσε».

Οι αρχές στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος πέντε ατόμων. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα της απαγωγής, της επίθεσης, του τραυματισμό ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία και παράνομη ακινητοποίηση.