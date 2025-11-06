Ισραήλ: Το Καζακστάν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Παρότι το Καζακστάν έχει ήδη αναγνωρίσει το Ισραήλ από το 1991 και διατηρεί διπλωματικές σχέσεις μαζί του, θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ.
- Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
- Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
- Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
- Η νέα χρυσή πινακίδα του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο προκαλεί χλευασμό και οργή
Ακόμα μία χώρα θα ενταχθεί σήμερα στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τη διαδικασία που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του για την εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών χωρών με το Ισραήλ.
Με τη διαδικασία αυτή, πολλές χώρες εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020.
Σύμφωνα με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες είναι το Καζακστάν. Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ένταξη για τη χώρα της κεντρικής Ασίας που, σε αντίθεση με τις αραβικές χώρες, διατηρεί ήδη διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.
Το Καζακστάν θα εμβαθύνει τις σχέσεις το με το Ισραήλ ανέφερε αξιωματούχος
Άλλος αξιωματούχος είπε ότι ο στόχος θα είναι η «εμβάθυνση» αυτών των σχέσεων.
«Πολύς κόσμος είναι σε διαδικασία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε και τη Σαουδική Αραβία», είπε την Τετάρτη ο Τραμπ, που ασκεί πιέσεις και στη Συρία με τον ίδιο στόχο.
Το 2020 το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Όμως η Σαουδική Αραβία, η Συρία και ο Λίβανος αρνήθηκαν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή.
Το Ριάντ έχει αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο εάν δεν δημιουργηθεί προηγουμένως ένα παλαιστινιακό κράτος, κάτι που βρίσκει αντίθετη την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Το Καζακστάν αναγνωρίζει ξανά το Ισραήλ
Το Καζακστάν αναγνώρισε το Ισραήλ το 1991 η προσχώρηση στις συμφωνίες θεωρείται καθαρά συμβολική και υποστηρικτική προς τις ΗΠΑ.
Το Καζακστάν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ θα ανακοινώσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο Τραμπ ότι η χώρα του θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ.
- Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 07.11.2025]
- Περού: «Persona non grata» κηρύχθηκε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ
- ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0: Περίπατος με τεσσάρα για τον «δικέφαλο» του Βορρά
- Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109: Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Ιτούδη
- ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις