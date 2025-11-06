Νίκολιτς: «Υπάρχει πρόβλημα με τις φάσεις και τα τελειώματα»

Για τον τρόπο που ήρθε αυτό το 1-1 κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς και για το πρόβλημα της ΑΕΚ στην τελική προσπάθεια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως στα ματς με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ θα πρέπει να Ένωση να βρει τους βαθμούς που έχασε με τους Ιρλανδούς.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Προφανώς και δεν είμαστε χαρούμενοι από το αποτέλεσμα. Αφήσαμε δυο βαθμούς που είχαμε υπολογίσει. Ηταν περίεργο το ματς. Είχαμε 30 προσπάθειες να σκοράρουμε. Οι αντίπαλοί μας μία κι αυτή με το πέναλτι που αμφισβητείται. Υπάρχει πρόβλημα με τις φάσεις και τα τελειώματα. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους, από τα άκρα, από τον άξονα, από τα πέντε μέτρα, από τα 10 μέτρα, αλλά σκοράραμε μόνο με πέναλτι. Ήταν δύσκολη αναμέτρηση, αμύνθηκαν με 10 παίκτες πίσω από τη μπάλα. Υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις. Μόνο το VAR το κοιτούσαν 10 λεπτά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας βέβαια. Εκτιμώ την προσπάθεια που έγινε. Δε βγήκε το ματς όπως θέλαμε. Τώρα έχουμε το ματς με τη Φιορεντίνα. Μία καλή ομάδα και τη Σάμσουσπορ, που νίκησε και σήμερα. Δύσκολες αναμετρήσεις. Πρέπει να καλύψουμε σε αυτά τα ματς την απώλεια των βαθμών που χάσαμε σήμερα».

Πού εστιάζει το θέμα με τα τελειώματα φάσεων; Κι αν σκέφτεται να δοκιμάσει κάτι άλλο ή πιστεύετε ότι θα διορθωθεί;

«Είναι λίγο απ’ όλα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζεται. Στα μέσα της σεζόν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ανάλυση εις βάθος. Δεν υπάρχει θέμα συμπεριφοράς. Πολεμούν οι παίκτες. Αν ήταν θέμα δημιουργίας; Βλέπουμε ότι πιέζουμε τον αντίπαλο. Δεν τον αφήνουμε να… ανασάνει. Είναι λίγο απ’ όλα: είναι και πνευματικό και προπόνησης και επιλογές. Θα αναζητήσουμε τις λύσεις. Ξέραμε ότι ήμασταν δυνατοί στις στημένες φάσεις. Το ξέρουν και οι αντίπαλοί μας αυτό και είναι πιο συγκεντρωμένοι. Υπάρχει και η ατυχία με τα δοκάρια να μας σταματούν, με τους αντιπάλους τερματοφύλακες να κάνουν σπουδαία παιχνίδια».