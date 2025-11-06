Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/11): Που θα δείτε τις μάχες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League

Ώρα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη, όπου θα αντιμετωπίσουν τις Μάλμε, Γιουνγκ Μπόις και Σάμροκ Ρόβερς αντίστοιχα.

Η αναμέτρηση των Πρασίνων στη Σουηδία είναι προγραμματισμένη στις 19:45 και θα μεταδοθεί από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD. Η Ένωση υποδέχεται τους Ιρλανδούς την ίδια ώρα, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 4 HD. Ο «δικέφαλος του βορρά» φιλοξενεί στην Τούμπα την ελβετική ομάδα στις 22:00, με το COSMOTE SPORT 5 HD να καλύπτει τη μετάδοση της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι σημερινές μεταδόσεις (6/11) με φουλ… Europa και Conference League:

10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ολυμπιακός – Λας Πάλμας CEV Champions League βόλεϊ ανδρών

19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουτρέχτη – Πόρτο UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μάιντς – Φιορεντίνα UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα UEFA Europa League

19:45 ANT1 – COSMOTE SPORT 3 HD Μάλμε – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

20:30 Novasports 5HD WTA Finals : Ριάντ, Αγώνας Διπλού

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague

22:00 Novasports 4HD Παρί – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λωζάνη – Ομόνοια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26