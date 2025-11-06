Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/11): Που θα δείτε τις μάχες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των σημερινών (6/11) αθλητικών μεταδόσεων, με τις μάχες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League να ξεχωρίζουν
Ώρα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη, όπου θα αντιμετωπίσουν τις Μάλμε, Γιουνγκ Μπόις και Σάμροκ Ρόβερς αντίστοιχα.
Η αναμέτρηση των Πρασίνων στη Σουηδία είναι προγραμματισμένη στις 19:45 και θα μεταδοθεί από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD. Η Ένωση υποδέχεται τους Ιρλανδούς την ίδια ώρα, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 4 HD. Ο «δικέφαλος του βορρά» φιλοξενεί στην Τούμπα την ελβετική ομάδα στις 22:00, με το COSMOTE SPORT 5 HD να καλύπτει τη μετάδοση της αναμέτρησης.
Αναλυτικά οι σημερινές μεταδόσεις (6/11) με φουλ… Europa και Conference League:
10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ολυμπιακός – Λας Πάλμας CEV Champions League βόλεϊ ανδρών
19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουτρέχτη – Πόρτο UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μάιντς – Φιορεντίνα UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα UEFA Europa League
19:45 ANT1 – COSMOTE SPORT 3 HD Μάλμε – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
20:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
20:30 Novasports 5HD WTA Finals : Ριάντ, Αγώνας Διπλού
21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
22:00 Novasports 4HD Παρί – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λωζάνη – Ομόνοια UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Φέγενορντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Λιόν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26
