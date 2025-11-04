Ένας εργάτης 60 ετών βρήκε τραγικό θάνατο σε ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα, αυτή τη φορά στην Ξάνθη, στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου.

Η τραγωδία που έχει συγκλονίσει την Ξάνθη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου, όπου ο 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο τροφίμων.

Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ξάνθη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Η πόρτα του φούρνου, κατασκευασμένη από σίδερο, εκτοξεύθηκε και χτύπησε τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία, με τους συναδέλφους του εργάτη να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.