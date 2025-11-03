Γεωργία: Ελεύθερη η νεαρή έγκυος από τη Βρετανία που είχε φυλακιστεί για εισαγωγή ναρκωτικών από την Ταϊλάνδη

Η Μπέλα Κάλεϊ, μια νεαρή Βρετανίδα, η οποία είναι έγκυος, και βρίσκεται σε φυλακές στη Γεωργία κατηγορούμενη ότι εισήγαγε λαθραία δεκάδες σακούλες κάνναβης στη χώρα από την Ταϊλάνδη, απελευθερώθηκε σήμερα με βάση δικαστικό διακανονισμό με τον οποίο καταδικάστηκε στους σχεδόν έξι μήνες που είχε ήδη περάσει στη φυλακή.

Πλαισιωμένη από τη μητέρα και τον δικηγόρο της έξω από τη δικαστική αίθουσα λίγα λεπτά αφότου απελευθερώθηκε, η 19χρονη Κάλεϊ δήλωσε ότι δεν ανέμενε την απελευθέρωσή της και ότι νιώθει «χαρά και ανακούφιση».

Η υπόθεση της Κάλεϊ στη Γεωργία

Η Κάλεϊ από το Μπίλινχαμ της βορειοανατολικής Αγγλίας καταδικάστηκε σε πέντε μήνες και 24 ημέρες που έχει ήδη εκτίσει σε φυλακή της χώρας του Νότιου Καυκάσου, όπου συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή της τον Μάιο ενώ αγνοούνταν στην Ταϊλάνδη. Έχει πληρώσει επίσης πρόστιμο ύψους 187.000 δολαρίων, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Γεωργιανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι μετέφερε 12 κιλά μαριχουάνα και δύο κιλά χασίς μέσα στις βαλίτσες της. Τόσο η ίδια όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισής της έχουν υποστηρίξει ότι βασανίστηκε στην Ταϊλάνδη και υποχρεώθηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά.

Η Κάλεϊ, η οποία είναι σχεδόν οκτώ μηνών έγκυος, δήλωσε αρχικά αθώα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών κατά την ακροαματική διαδικασία τον Ιούλιο.

Ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεσή της, ο Βαχτάνγκ Τσαλουγκελασβίλι, είπε ότι οι αρχές διαμόρφωσαν τον δικαστικό διακανονισμό αφού έλαβαν υπόψη τους το νεαρό της ηλικίας της και το γεγονός ότι είναι έγκυος.

«Είμαστε ευγνώμονες που έλαβαν υπόψη τους την οικονομική κατάσταση της Μπέλα και την εγκυμοσύνη», είπε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος της Μαλχάζ Σαλακάγια.

Στη Γεωργία, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 20 έτη. Νωρίτερα μέσα στον χρόνο η κυβέρνηση ψήφισε τροπολογίες με τις οποίες αυξάνονται οι ποινές για τη χρήση και κατοχή μικροποσοτήτων ορισμένων ναρκωτικών.