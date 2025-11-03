Το Generation Next δείχνει τον δρόμο της καινοτομίας

Σε ένα σχολείο κάπου στην Ελλάδα, μια ομάδα μαθητών δουλεύει πυρετωδώς πάνω σε μια ιδέα: ένα έξυπνο σύστημα που βοηθά τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν ευκολότερα την τεχνολογία. Σε ένα άλλο, μια παρέα κοριτσιών σχεδιάζει ένα project για να κάνει το σχολικό περιβάλλον πιο “πράσινο” με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του Generation Next, του προγράμματος του Ιδρύματος Vodafone που κάθε χρόνο δίνει φωνή στη νέα γενιά δημιουργών. Και φέτος, μέσα από τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next, το ταξίδι συνεχίζεται με ακόμη περισσότερη έμπνευση, φαντασία και τεχνολογία.

Η τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο

Ο φετινός διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Skills Upload Jr Challenge (SUJ) και έχει στόχο να βοηθήσει τους νέους να δημιουργήσουν λύσεις για πραγματικά προβλήματα, προωθώντας από την ψηφιακή ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέχρι την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Για το Generation Next η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι το εργαλείο που καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ώστε να προσφέρουν λύσεις, να συνδέσουν ανθρώπους, να ενισχύσουν τη συμπερίληψη και να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο.

Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα generationnext.vodafone.gr, οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι προτάσεις θα υποβάλλονται από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 28 Ιανουαρίου 2026. Οι 35 πρώτες ομάδες που θα εγγραφούν θα λάβουν ένα ειδικό τεχνολογικό kit, ώστε να φέρουν την ιδέα τους στη ζωή.

Από την τάξη… στη διεθνή σκηνή

Και βέβαια, οι τρεις πρώτες ελληνικές ομάδες που θα ξεχωρίσουν θα λάβουν βραβεία τεχνολογίας, όπως laptop τελευταίας γενιάς, βιονικά ρομπότ και smartwatches ως ένδειξη έμπρακτης αναγνώρισης της δημιουργικότητας και της δουλειάς των μαθητών.

Για τους συμμετέχοντες, το ταξίδι δεν σταματά στην Ελλάδα. Η πρώτη νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό SUJ, μαζί με ομάδες από Αλβανία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία, με έπαθλο ένα ταξίδι στο Λονδίνο για μια μοναδική εμπειρία ζωής.

Όπως σημειώνει η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα: «Για ακόμη μια χρονιά, ο Διαγωνισμός Generation Next καλεί νέους και νέες από όλη την Ελλάδα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ως σύμμαχο για το κοινό καλό. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μας εκπλήξουν ξανά, με ιδέες που αποδεικνύουν πως η νέα γενιά παραμένει συνδεδεμένη, δημιουργική και παρούσα».

Η επόμενη μέρα ανήκει στα παιδιά

Από το 2017 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα Generation Next έχει προσφέρει δεξιότητες STEM και δημιουργικής σκέψης σε πάνω από 135.000 μαθητές σε όλη τη χώρα, ενώ μέσα από τους διαγωνισμούς του έχουν γεννηθεί 962 καινοτόμα projects.

Πίσω από κάθε project κρύβεται μια ιδέα, μια ομάδα, ένα όνειρο και η πεποίθηση ότι η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να ενώσει, να εμπνεύσει και να αλλάξει ζωές.

Γιατί τελικά, το μέλλον δεν το προβλέπεις, το δημιουργείς, και το Generation Next δείχνει τον δρόμο.

Το Πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.