Επίθεση στα Εξάρχεια με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ
Σημειώθηκε επίθεση στα Εξάρχεια με βόμβα μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα έντασης στην περιοχή, μετά την άγρια επίθεση των ΜΑΤ σε πορεία στην περιοχή.
- Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
- Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη
- Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
- Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Εξάρχεια επίθεση 20 ατόμων με μολότοφ σε διμοιρία ΜΑΤ στην γωνία των Θεμιστοκλέους και Κωλεττη, σημειώθηκε απόψε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή κάποιες προσαγωγές.
Νωρίτερα το μεσημέρι, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τις 13.30 προσέγγισε τους αστυνομικούς και εκτόξευσαν 5 μολότοφ με συνέπεια να προκληθούν φθορές σε ένα όχημα ενώ υπάρχει αναφορά και για έναν τραυματία αστυνομικό.
Μεγάλο πέσιμο στη λαμαρίνα της Θεμιστοκλέους με μολότωφ. Κόσμος κυνηγήθηκε στους δρόμους και οι ΜΑΤατζηδες χτυπάνε όποιον τους κοιτάει ή είναι μπροστά τους απλά.
Πρόκειται περί εντολής ξεκάθαρα.#antireport #εξαρχεια
— μπερναμπέο (@bernabeo2022) November 1, 2025
Πρόκειται για την δεύτερη ημέρα έντασης, που ακολούθησε την πορεία αντιεξουσιαστών για την επέτειο του ενός έτους από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης. Η πορεία αντιμετωπίστηκε με βία μέχρι και εναντίον αναπήρου και θαμώνων της περιοχής.
Δακρυγόνα μεσολογγίου #antireport
— Tsouknida (@Marieti161) November 1, 2025
Τι συνέβη χθες στα Εξάρχεια
Εικόνες με τα ΜΑΤ να πετούν χημικά σε θαμώνες καταστημάτων και να βιαιοπραγούν εναντίον τους το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια μετά την ολοκλήρωση της πορείας έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.
Από τη ΓΑΔΑ διατάχθηκε «Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης», όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.
Το περιστατικό με τα ΜΑΤ σε κατάστημα καταγράφηκε από την κάμερα του in και περιοίκων που απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τους άνδρες της αστυνομίας να γρονθοκοπούν θαμώνες.
H κεντρική φωτογραφία προέρχεται από τα χθεσινά επεισόδια στα Εξάρχεια.
- Επίθεση στα Εξάρχεια με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ
- Τα ορφανά ελεφαντάκια του Ναϊρόμπι κοιμούνται με τους φροντιστές τους
- Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
- Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις