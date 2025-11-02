Επίθεση στα Εξάρχεια με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

Εξάρχεια επίθεση 20 ατόμων με μολότοφ σε διμοιρία ΜΑΤ στην γωνία των Θεμιστοκλέους και Κωλεττη, σημειώθηκε απόψε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή κάποιες προσαγωγές.

Νωρίτερα το μεσημέρι, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τις 13.30 προσέγγισε τους αστυνομικούς και εκτόξευσαν 5 μολότοφ με συνέπεια να προκληθούν φθορές σε ένα όχημα ενώ υπάρχει αναφορά και για έναν τραυματία αστυνομικό.

Μεγάλο πέσιμο στη λαμαρίνα της Θεμιστοκλέους με μολότωφ. Κόσμος κυνηγήθηκε στους δρόμους και οι ΜΑΤατζηδες χτυπάνε όποιον τους κοιτάει ή είναι μπροστά τους απλά.

Πρόκειται περί εντολής ξεκάθαρα.

Πρόκειται για την δεύτερη ημέρα έντασης, που ακολούθησε την πορεία αντιεξουσιαστών για την επέτειο του ενός έτους από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης. Η πορεία αντιμετωπίστηκε με βία μέχρι και εναντίον αναπήρου και θαμώνων της περιοχής.

Τι συνέβη χθες στα Εξάρχεια

Εικόνες με τα ΜΑΤ να πετούν χημικά σε θαμώνες καταστημάτων και να βιαιοπραγούν εναντίον τους το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια μετά την ολοκλήρωση της πορείας έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Από τη ΓΑΔΑ διατάχθηκε «Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης», όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Το περιστατικό με τα ΜΑΤ σε κατάστημα καταγράφηκε από την κάμερα του in και περιοίκων που απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τους άνδρες της αστυνομίας να γρονθοκοπούν θαμώνες.

