Καραμπόλα στον Πύργο με 7 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ε.Ο Πατρών- Πύργου στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ από την σύγκρουση έχουν τραυματιστεί επτά επιβάτες από όλα τα οχήματα.

Σύμφωνα με το patris news στο ένα από αυτά, επέβαινε και ένα μωρό παιδί.