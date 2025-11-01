newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καραμπόλα στον Πύργο με 7 τραυματίες
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 11:44

Καραμπόλα στον Πύργο με 7 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο με 7 τραυματίες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ε.Ο Πατρών- Πύργου στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ από την σύγκρουση έχουν τραυματιστεί επτά επιβάτες από όλα τα οχήματα.

Σύμφωνα με το patris news  στο ένα από αυτά, επέβαινε και ένα μωρό παιδί.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)
Παρατεταμένη Ανομβρία 01.11.25

Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)

O Κώστας Λαγουβάρδος, επικεφαλής της μονάδας METEO, μιλάει στο in για τις ευεργετικές βροχές που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο και για τον πολύ δρόμο που έχουμε μπροστά μας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μοσχάτο: Τι λέει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από 15 ανήλικους
«Συμμορία 183» 01.11.25

«Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στο Μοσχάτο

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου - Το μήνυμα των δραστών στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό

Σύνταξη
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία στο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη χώρα – Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο
Κρίσιμες αποφάσεις 01.11.25

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη Βενεζουέλα - Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες - Βοήθεια σε συμμάχους αναζητά το Καράκας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πέτυχε ένα ακόμη γκολ και ανάγκασε τον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Σύνταξη
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)
Παρατεταμένη Ανομβρία 01.11.25

Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)

O Κώστας Λαγουβάρδος, επικεφαλής της μονάδας METEO, μιλάει στο in για τις ευεργετικές βροχές που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο και για τον πολύ δρόμο που έχουμε μπροστά μας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μοσχάτο: Τι λέει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από 15 ανήλικους
«Συμμορία 183» 01.11.25

«Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στο Μοσχάτο

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου - Το μήνυμα των δραστών στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο