Καραμπόλα στον Πύργο με 7 τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο με 7 τραυματίες
- Κολλημένος στο παρελθόν ο αρχιτέκτονας της αίθουσας χορού του Τραμπ
- Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
- Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους, λέει το Ισραήλ
- Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για mobbing στον χώρο εργασίας το 2024 - Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ε.Ο Πατρών- Πύργου στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ από την σύγκρουση έχουν τραυματιστεί επτά επιβάτες από όλα τα οχήματα.
Σύμφωνα με το patris news στο ένα από αυτά, επέβαινε και ένα μωρό παιδί.
- Σπάτα: Νέα τροπή στον θάνατο του φοιτητή – Ο εισαγγελέας ζητά νέα έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία
- Διπλωματική νίκη στον ΟΗΕ για το Μαρόκο
- Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
- Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
- Ισραήλ: Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους
- Καραμπόλα στον Πύργο με 7 τραυματίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις