Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εξίσωναν τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου. Με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν «ανώτερες».
Αντισυνταγματικές κρίθηκαν, κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις με τις οποίες εξισώνονται οι απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου.
Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις 1941-1942/2025 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Σ. Κτιστάκη, Σύμβουλος) κρίθηκε ότι η παράλειψη πρόβλεψης στο Προσοντολόγιο (π.δ. 85/2022) ειδικής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης αυτών στο Δημόσιο, παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Ειδικότερα, με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι ο νομοθέτης υποχρεούται, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίσθηκαν ρητώς ως «ανώτερες» και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Περαιτέρω, συνεκτιμήθηκε η συνταγματική αποστολή του Κράτους για ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης. Εν όψει των ανωτέρω, κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις του π.δ. 85/2022, με τις οποίες εντάχθηκαν στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης, παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι η εξομοίωση των τίτλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους τίτλους που χορηγούν φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραβιάζει τη συνταγματική κατοχύρωση της εκπαίδευσης ανώτερης βαθμίδας.
