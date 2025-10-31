newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Οικονομία 31 Οκτωβρίου 2025 | 23:21

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Spotlight

Δεν πείθεται από την ελληνική ανάπτυξη η γερμανική εφημερίδα taz, σε ένα άρθρο «χαστούκι» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η εμβληματική βερολινέζικη εφημερίδα, που αποχαιρέτησε πρόσφατα τους αναγνώστες του καθημερινού χάρτινου φύλλου, συνεχίζει ακάθεκτη τη διαδικτυακή της πορεία και διατηρεί την έντυπη έκδοση του Σαββατοκύριακου.

Το άρθρο της taz υπογράφει ο έμπειρος δημοσιογράφος Φέρυ Μπατζόγλου, ανταποκριτής πολλών γερμανόφωνων ΜΜE, μεταξύ άλλων και του περιοδικού Stern.

Σκληρό άρθρο της taz: To κράτος έχει χρήματα, οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι

Aρνητική αποταμίευση

Το άρθρο ξεκινάει με την παραδοχή ότι οι Έλληνες καταναλώνουν περισσότερα από το εισόδημά τους και εμφανίζουν σταθερά αρνητικό ρυθμό αποταμίευσης εδώ και τρία χρόνια.

Συνεχίζει με τους δείκτες της Εurostat για την «υποκειμενική φτώχεια», που καθιστούν την Ελλάδα πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια και καταλήγει στη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και το πώς κατευθύνονται «σε λίγες μεγάλες εταιρείες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η taz βγάζει στη σέντρα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο δεν έχει διστάσει να αποκαλέσει «νεκροθάφτη της δημοκρατίας».

«13ωρη εργασία στην Ελλάδα: Βitte Nicht! (Σας παρακαλώ, όχι!)» έγραφε εν όψει της ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου, παρουσιάζοντας όσα συμβαίνουν στη χώρα μας ως παράδειγμα προς αποφυγή για τους Γερμανούς εργαζόμενους.

Βέλη και από την κεντροδεξιά

Η κριτική από μια εφημερίδα όπως η taz, όσο σκληρή κι αν είναι, δεν είναι κάτι που θα κάνει το αυτί των κυβερνώντων να ιδρώσει. Θα την προσπεράσουν ως μια άποψη που εκφράζει το «αριστεροχώρι» της Γερμανίας, αφού το εναλλακτικό συνεταιριστικό Μέσο, απευθύνεται κυρίως στον προοδευτικό χώρο.

Μόνο που τα βέλη για την άνιση ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν έρχονται μόνο εξ αριστερών. Διεθνή ΜΜΕ, κάθε άλλο παρά αριστερόστροφα, έχουν αναγνωρίσει επανειλημμένα, ότι η βελτίωση των κάποιων οικονομικών δεικτών, δεν σημαίνει απαραίτητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων.

Η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt δεν μπορεί να κατηγορηθεί για μεροληψία υπέρ των «μη προνομιούχων», αφού απευθύνεται προνομιακά στον επιχειρηματικό κόσμο, και κινείται στο χώρο της κεντροδεξιάς.

Στις κατά καιρούς αναλύσεις της η Handelsblatt, αναγνωρίζει μεν τα θετικά βήματα που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, αλλά η ετυμηγορία της είναι αμείλικτη:  Η χώρα μας είναι ένα ιδιάζον παράδειγμα, «ανάπτυξης χωρίς ευημερία», όπως έγραφε σχετικό άρθρο του 2024, που είχε προκαλέσει αίσθηση.

«Η ισχυρή ανάπτυξη στη Νότια Ευρώπη έχει ένα μειονέκτημα», έγραφε η Handeslblatt, θυμίζοντας ότι οι Έλληνες ζουν χειρότερα από ό,τι πριν την κρίση

Handelsblatt: Οι Έλληνες ζουν χειρότερα παρά την ανάπτυξη

«Η  Ελλάδα αναπτύχθηκε πέντε φορές ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ζωή των περισσότερων ανθρώπων όμως δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει χειροτερεύσει σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση. Εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού μεταξύ άλλων οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν σήμερα κατά ένα τρίτο χαμηλότερο εισόδημα στη διάθεσή τους σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ», διαπίστωνε η Handelsblatt.

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία οικονομική εφημερίδα της Γερμανίας, «υπάρχουν δύο παράγοντες που μειώνουν την ευημερία των πολιτών ακόμη και σε περιόδους μεγάλης οικονομικής δυναμικής: πρώτον, το υψηλό μερίδιο του τουρισμού στην οικονομική παραγωγή και δεύτερον, η περιορισμένη παραγωγικότητα».

Διευρύνεται το επενδυτικό χάσμα

Πιο πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2025, η Handelsblatt φιλοξένησε ρεπορτάζ για το επενδυτικό χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης, το οποίο αντί να γεφυρώνεται μεγαλώνει. «Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, δεν είναι βιώσιμη», έγραφε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων κατευθύνονται στο Real Estate και όχι σε παραγωγικές δραστηριότητες.

Tην οδυνηρή πλευρά της ελληνικής ανάκαμψης, φώτισε άρθρο των Financial Times

Καρότο και μαστίγιο από τους Financial Times

Οι Financial Times είναι από τις εφημερίδες που έχουν γράψει διθυράμβους για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Το εκτενέστατο ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας Ελένης Βαρβιτσιώτη για το «Πώς η Ελλάδα επανήλθε από το χείλος της αβύσσου», με αφορμή τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα, αναπαράχθηκε μαζικά από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, ως επιβεβαίωση της ρητορικής περί «success story».

Μόνο που η αναπαραγωγή ήταν επιλεκτική. Το ρεπορτάζ τελείωνε με την παραδοχή ότι σχεδόν το ένα τρίτο των Ελλήνων βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Τόνιζε ότι η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας είναι κάτω από το 50% της ΕΕ,  ενισχύοντας τις ανησυχίες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη στασιμότητα των μισθών.

«Η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τομείς όπως ο τουρισμός και τα ακίνητα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την ηλιόλουστη Ελλάδα, αλλά όχι απαραίτητα ευνοϊκό για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας», σημείωνε.

Ανάπτυξη με φτωχοποίηση

Έτερη αρθρογράφος των FT είχε πει τα ίδια πράγματα, πιο ωμά: «Η τελευταία ανάκαμψη (των ετών 2023-2024) έχει ανεβάσει μόνο ελαφρώς το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, και δεν είναι αρκετή για να τους βγάλει από τη θέση των φτωχότερων στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι σχετικά νέο για την Ελλάδα, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν παρόμοιο με τον μέσο όρο της ΕΕ μέχρι το 2009. Από τότε, δέκα χώρες έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο να αυξάνεται πάνω από αυτό της Ελλάδας, αφήνοντάς την δεύτερη φτωχότερη χώρα της ΕΕ μετά τη Βουλγαρία και τη φτωχότερη της ζώνης του κοινού νομίσματος.

Με το χάσμα με τη Βουλγαρία να μειώνεται δραστικά, δεν είναι παράλογο να αναμένουμε ότι η Ελλάδα θα γίνει σύντομα η φτωχότερη χώρα της ΕΕ», προέβλεπε η οικονομική αναλύτρια Βαλεντίνα Ρομέι, σε ένα δυσοίωνα προφητικό άρθρο.

Η Ελλάδα στον κόσμο

Αν και τα  ρεπορτάζ του διεθνούς Τύπου είναι διαφωτιστικά για το πώς μας βλέπουν εκτός συνόρων, θα ήταν λάθος να τα αντιμετωπίζουμε με δέος. Το να χαιρόμαστε όταν μας δίνουν εύσημα και να ζαρώνουμε όταν μας τραβάνε το αυτί τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, θα ήταν ένδειξη ενός κακώς εννοούμενου επαρχιωτισμού. Το υποτιμητικό «bon pour l’Οrient» (καλό για την Ανατολή, αλλά υποδεέστερο των ευρωπαϊκών στάνταρ), συνεχίζει να μας στοιχειώνει αλλά δεν χρειάζεται να μας κομπλάρει. Τα παραπάνω άρθρα δεν λένε κάτι που δεν ξέρουμε, απλώς είναι διαφορετικό να το ακούμε «από τον ξένο άνθρωπο». Το θέμα είναι αν όσα καταγράφουν, μπορούμε να τα αλλάξουμε.

Τα χαμένα χρόνια της Ελλάδας

Ακολουθεί το πλήρες άρθρο της taz:

Για τους Έλληνες, το 2024 ήταν – από οικονομική άποψη – ένα ακόμη χαμένο έτος. Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, από 151,7 σε 158,6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 4,5%.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτικές δαπάνες τους αυξήθηκαν από 155,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 κατά 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 162,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, μια αύξηση 4,6%.

Ως εκ τούτου, το ποσοστό αποταμίευσης των ιδιωτικών νοικοκυριών το 2024 ήταν αρνητικό, με μείωση 2,5%. «Αρνητικό» σημαίνει ότι οι Έλληνες όχι μόνο δεν μπόρεσαν να αποταμιεύσουν, αλλά έπρεπε να ζήσουν από τις αποταμιεύσεις τους, αν είχαν. Έτσι, το 2024 ήταν το τρίτο συνεχόμενο έτος με αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης. Το 2023 έκλεισε με μείωση 2,4%, το 2022 με μείωση 5%.

Έτσι, η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση στην Ευρώπη, καθώς σε ολόκληρη την ευρωζώνη το ποσοστό αποταμίευσης ήταν 15,4%. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το ποσοστό αποταμίευσης είναι αρνητικό ήδη από το 2012 – την πρώτη κορύφωση της καταστροφικής οικονομικής κρίσης.

Μόνο σε δύο ημερολογιακά έτη το ποσοστό αποταμίευσης στην Ελλάδα ήταν θετικό: το 2020 τα ελληνικά νοικοκυριά κατέγραψαν θετικό ποσοστό αποταμίευσης 0,7%, ενώ το 2021 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 4,4%. Η απλή εξήγηση για αυτό είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, οι Έλληνες ξόδεψαν (ακόμα) λιγότερα χρήματα λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα: η μείωση της κατανάλωσης ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση των εισοδημάτων τους.

Ελλάδα: Ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στην «υποκειμενική φτώχεια»

Η Ελλάδα είναι επίσης ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια για το 2024 στον δείκτη της λεγόμενης «υποκειμενικής φτώχειας». Αυτός αντικατοπτρίζει την αντίληψη των ιδιωτικών νοικοκυριών για το «πώς τα βγάζουν πέρα». Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο το εισόδημα των ιδιωτικών νοικοκυριών, αλλά και τις δαπάνες, την υπάρχουσα περιουσία και τα υπάρχοντα χρέη. Οι ερωτηθέντες μπορούν να δώσουν έξι διαφορετικές απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των βασικών αναγκών τους: «πολύ δύσκολα», «δύσκολα», «με ορισμένες δυσκολίες», «μάλλον εύκολα», «εύκολα» και «πολύ εύκολα».

Το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που δήλωσαν ότι τα βγάζουν «πολύ δύσκολα» ή «δύσκολα» ήταν ένα εντυπωσιακό 66,8%. Έτσι, η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2024. Η  Βουλγαρία είχε το δεύτερο χειρότερο αποτέλεσμα το 2024, με ποσοστό 37,4%.

Ακολούθησαν οι χώρες εκτός ΕΕ, η Σερβία με 34% και η Τουρκία με 32,2%. Στην ευρωζώνη, ο δείκτης υποκειμενικής φτώχειας το 2024 ήταν κατά μέσο όρο 17,6%.

Στα ύψη το ιδιωτικό χρέος

Επιπλέον, το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων έχει φτάσει σε ιλιγγιώδη ύψη. Συνολικά, το ιδιωτικό χρέος από ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, εκκρεμείς κοινωνικές εισφορές, δάνεια (τόσο «μη εξυπηρετούμενα» δάνεια που δεν αποπληρώνονται όσο και εκείνα που εξυπηρετούνται), καθώς και ακάλυπτες επιταγές και εκκρεμείς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ανέρχεται στο τέλος του 2024 στο εντυπωσιακό ποσό των 394,85 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την τάση να βαίνει αυξητική. συνεχίζει να αυξάνεται.

Το ελληνικό ιδιωτικό χρέος αντιστοιχεί ήδη στο 166% του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο το 2024 ανήλθε σε 237,573 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέτριοι ρυθμοί ανάπτυξης

Παραδόξως, από το 2021 η ελληνική οικονομία παρουσιάζει και πάλι μέτρια ανάπτυξη. Το 2023 και το 2024, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,3% και το ίδιο ποσοστό αύξησης αναμένεται και για το τρέχον έτος. Αυτό είναι ευκολότερο να επιτευχθεί στην Ελλάδα, καθώς το ΑΕΠ της χώρας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ο Μητσοτάκης δίνει χρήματα μόνο σε μεγάλες εταιρείες

Πάνω απ’ όλα, όμως, ισχύει το εξής: χωρίς τα πλούσια κονδύλια της ΕΕ που ρέουν στην Αθήνα, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε πολύ άσχημη θέση. Από το 2021 έως το 2027, κονδύλια της ΕΕ ύψους σχεδόν 60 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ρέουν στην Αθήνα – ένα τεράστιο ποσό σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, η κυβέρνηση στην Αθήνα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη φροντίζει ώστε σχεδόν το σύνολο των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης  να διατεθεί μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες – εκατοντάδες χιλιάδες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – μένουν με άδεια ταμεία.

Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο

Το εμπορικο ισοζύγιο της Ελλάδα παραμένει, όπως πάντα, έντονα αρνητικό – παρά τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό που απομένει είναι η ακμάζουσα όσο και ευάλωτη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, καθώς και η εμπορική ναυτιλία, η οποία είναι απαλλαγμένη από φόρους – και έτσι απλώς κάνει τους εφοπλιστές όλο και πλουσιότερους από χρόνο σε χρόνο.

Υποτίμηση των μισθών, αύξηση των φορολογικών βαρών για τους φτωχούς

Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα, όμως, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Το 2009, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 1.379 ευρώ μικτά το μήνα. Σήμερα είναι 37 ευρώ λιγότερο. Λόγω του πληθωρισμού, το ποσό αυτό είναι ακόμη μικρότερο. Οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 22% από το 2020, ενώ τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 30%. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει πέσει στην προτελευταία θέση στην ΕΕ, μόνο οι Βούλγαροι βρίσκονται πίσω τους.

Φθηνά δάνεια της ΕΕ από τους δημόσιους δανειστές της Ελλάδας, την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ταυτόχρονα μαζική υποτίμηση του νομίσματος, πλούσια φορολογικά έσοδα από έναν πολύ υψηλό ΦΠΑ 24%, ο οποίος πλήττει περισσότερο τους φτωχούς: Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, της χώρας με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη, είναι πλέον σταθερά. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία
«Γκάζι» 31.10.25

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Σύνταξη
Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
Επέτειος διαμαρτυρίας 31.10.25

Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
Διάστημα 31.10.25

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Επίκληση στον Πούτιν 31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο