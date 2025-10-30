Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Εμβολιαζόμαστε πιο αργά λόγω κλιματικής αλλαγής
Υγεία 30 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Η παρατεταμένη καλοκαιρία και η καθυστέρηση της φθινοπωρινής περιόδου οδηγούν τους πολίτες να αναβάλλουν την επίσκεψή τους στο φαρμακείο

ΡεπορτάζΜάρθα Καϊτανίδη
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Ολο και πιο αργά μετατίθεται τα τελευταία χρόνια στην πράξη η έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας κατά της εποχικής γρίπης. Αιτία, η παρατεταμένη καλοκαιρία και, κατ’ επέκταση, η καθυστέρηση της φθινοπωρινής περιόδου, που οδηγούν τους πολίτες να αναβάλλουν την επίσκεψή τους στο φαρμακείο της γειτονιάς για το καθιερωμένο ετήσιο «τσίμπημα», όσο το κρύο… αργεί να έρθει.

Η τάση αυτή, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, είναι πλέον σταθερή. Οπως δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Απόστολος Βαλτάς, «μόλις τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται σχετική κινητικότητα. Ο εμβολιασμός πλέον ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου και συνεχίζεται εντός του Νοεμβρίου». Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί το φετινό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση, τα φαρμακεία έχουν προμηθευτεί συνολικά 3,4 εκατ. δόσεις, εκ των οποίων οι 450.000 αφορούν ανοσοενισχυμένα εμβόλια. Τα εμβόλια αυτά χορηγούνται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή και συνιστώνται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Αντίθετα, όσον αφορά τα υπόλοιπα – τα συμβατικά δηλαδή εμβόλια -, η διάθεσή τους δεν προϋποθέτει ιατρική συνταγή.

50.000 δόσεις ρινικού εμβολίου

Παράλληλα, για πρώτη φορά φέτος διατίθεται και ρινικό εμβόλιο (αναμένονται συνολικά 50.000 δόσεις), το οποίο προορίζεται για παιδιά. Συγκεκριμένα, το νέας γενιάς εμβόλιο – που εφαρμόζεται απευθείας στη μύτη, ενεργοποιώντας την τοπική ανοσία στους βλεννογόνους – θα συνταγογραφείται από τους παιδιάτρους για παιδιά 2 έως 5 ετών και θα διατίθεται δωρεάν από τα φαρμακεία. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, το ρινικό εμβόλιο έχει εγκριθεί για χρήση έως την ηλικία των 18 ετών· ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη θα είναι ιδιωτική, καθώς δεν υπάρχει σχετική σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

«Τα δεδομένα που έχουμε από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι σταδιακά το ρινικό εμβόλιο κερδίζει έδαφος, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται μια νέα κουλτούρα, που συμβαδίζει με τις εξελίξεις και σηματοδοτεί μια επερχόμενη «επανάσταση» στον τρόπο χορήγησης εμβολίων και φαρμάκων», τονίζει ο Απ. Βαλτάς. Και προσθέτει: «Ο ρόλος των φαρμακοποιών είναι κομβικός – αφενός στην ενημέρωση των πολιτών και αφετέρου στην προσπάθεια να καμφθούν πιθανοί φόβοι και αντιστάσεις, με στόχο πάντα την προάσπιση της δημόσιας υγείας».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση στην Ελλάδα, η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αυξάνεται τον Ιανουάριο και κορυφώνεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αν και ο χρόνος έναρξης του επιδημικού κύματος δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. Οπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ, πέρυσι ο δείκτης γριπώδους συνδρομής άρχισε να αυξάνεται από τις 11 Νοεμβρίου έως τις αρχές του 2025, παρουσίασε επιπέδωση που διήρκεσε μέχρι τις αρχές Μαρτίου και στη συνέχεια μειώθηκε σταδιακά.

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν από την έναρξη της περιόδου έξαρσης των κρουσμάτων, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσιακής απόκρισης. «Κατά προτίμηση, σύμφωνα με την περίοδο έναρξης της έξαρσης των κρουσμάτων στη χώρα μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός οφείλει να διενεργείται από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Εν τω μεταξύ, έως σήμερα η επιδημιολογική επιτήρηση δείχνει χαμηλή δραστηριότητα των ιών της γρίπης στην κοινότητα, καθώς καταγράφονται μόνο σποραδικά κρούσματα. Ωστόσο, το φετινό κύμα δεν εξελίσσεται με τον «παραδοσιακό» ημερολογιακό ρυθμό διεθνώς: πρόωρη επιδημία γρίπης καταγράφεται ήδη στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές χώρες (όπως η Σιγκαπούρη και η Ινδία), ενώ αύξηση των κρουσμάτων παρατηρείται από τις αρχές Οκτωβρίου και στη Βρετανία.

googlenews

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Υγεία
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GLP1: Αντιεθιστική η δράση των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος – Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο, κάπνισμα
Ενέσιμα GLP1 25.10.25

Αντιεθιστική η δράση των φαρμάκων αδυνατίσματος - Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο και κάπνισμα

Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος GLP1 χορηγούνταν αρχικώς σε αντιδιαβητικούς, οι οποίοι παρατηρήθηκε ότι έχαναν βάρος - Εξηγεί τη λειτουργία τους ο ακαδημαϊκός και καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος Χρούσος

Σύνταξη
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα
Ζούμε περισσότερο 24.10.25

Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα

Φάρμακα ισχυρά και λιγότερο τοξικά και νέες μέθοδοι χειρουργικής και ακτινοθεραπείας συμβάλλουν στη διατήρηση του μαστού  και αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Μπάσκετ 30.10.25

Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)
Euroleague 30.10.25

Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)

Ένα τρομερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο ΣΕΦ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Σύνταξη
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
