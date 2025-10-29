newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού – Αναφορές για παιδιά κάτω από τα συντρίμμια
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 12:39

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού – Αναφορές για παιδιά κάτω από τα συντρίμμια

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού ατόμων κάτω από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία

Σύνταξη
Μεγάλη είναι η ανησυχία για την ύπαρξη εγκλωβισμένων κάτω από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία, στην πόλη Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με τα αιτία της πτώσης του κτιρίου να παραμένουν άγνωστα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Τουρκία

Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κοτζαελί, Ιλχάμι Ακτάς, ο οποίος δήλωσε: «Εκτιμάται ότι χθες το βράδυ μια οικογένεια βρέθηκε κάτω από τα ερείπια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία παιδιά τους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Η φήμη είναι αληθινή. Οι συνάδελφοί μας που άκουσαν τη φωνή του πολίτη συνεχίζουν τις προσπάθειές τους».

YouTube thumbnail

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο του Γκεμπζέ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Τις επόμενες ώρες πιο ξεκάθαρη εικόνα

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπιουγιουκγιόζ ανέφερε ότι στο κτίριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας TÜİK, κατοικούσαν δύο οικογένειες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

«Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε πιο σαφή εικόνα», δήλωσε, την ίδια ώρα που όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.

Φωτογραφία: Kocaeli Büyükşehir/X

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Στα 111,8 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς την εφορία

ΑΑΔΕ: Στα 111,8 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς την εφορία

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Καταδικάζει 29.10.25

Επίθεση στα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη - «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ

Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Σύνταξη
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 χρόνια, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
