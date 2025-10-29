Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού – Αναφορές για παιδιά κάτω από τα συντρίμμια

Μεγάλη είναι η ανησυχία για την ύπαρξη εγκλωβισμένων κάτω από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία, στην πόλη Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με τα αιτία της πτώσης του κτιρίου να παραμένουν άγνωστα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Τουρκία

Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κοτζαελί, Ιλχάμι Ακτάς, ο οποίος δήλωσε: «Εκτιμάται ότι χθες το βράδυ μια οικογένεια βρέθηκε κάτω από τα ερείπια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία παιδιά τους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Η φήμη είναι αληθινή. Οι συνάδελφοί μας που άκουσαν τη φωνή του πολίτη συνεχίζουν τις προσπάθειές τους».

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο του Γκεμπζέ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Τις επόμενες ώρες πιο ξεκάθαρη εικόνα

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπιουγιουκγιόζ ανέφερε ότι στο κτίριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας TÜİK, κατοικούσαν δύο οικογένειες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

🇹🇷 A six-story residential building collapsed in Istanbul According to AHaber TV, several members of a family of five or six people, including children, may still be trapped under the rubble. The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/3VXNkGBluv — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025

Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları hep birlikte, koordineli bir şekilde sürüyor. Ekiplerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. pic.twitter.com/IQCQsgEyBG — Kocaeli Büyükşehir (@kocaelibld) October 29, 2025

«Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε πιο σαφή εικόνα», δήλωσε, την ίδια ώρα που όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.

Φωτογραφία: Kocaeli Büyükşehir/X