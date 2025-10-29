Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Μέτρα ανάλογα με αυτά που έχουν επιβληθεί στο TikTok εξετάζει να επιβάλει σε ρωσικά ΜΜΕ το Ευρωκοινοβούλιο, έπειτα από αίτημα Λετονού ευρωβουλευτή. Προτίθεται να απαγορεύσει στα δίκτυα Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti και RT την πρόσβαση στην υποδομή πληροφορικής του.

Ο Λετονός ευρωβουλευτής Ρίχαρντς Κολς έχει ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα δίκτυα από όλες τις συσκευές και τα δίκτυα του Κοινοβουλίου. Μιλώντας στο Politico, ο Κολς είπε ότι «πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας πληροφοριών, θεσμικής συνοχής και αξιοπιστίας της θέσης του Κοινοβουλίου κατά της ρωσικής παραπληροφόρησης».

Και πρόσθεσε ότι ήδη «η λετονική εθνική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης έχει θέσει το ζήτημα απευθείας» στη Ρομπέρτα Μέτσολα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ο Κολς είπε ότι «αναμένεται να προταθεί μια λύση στο εγγύς μέλλον».

Αν περάσει η πρόταση, δεν θα είναι η πρώτη εις βάρος ρωσικών ΜΜΕ. Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τη μετάδοση των Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia και Rossiyskaya Gazeta εντός της ΕΕ, με την κατηγορία της πολεμικής προπαγάνδας. Η Ρωσία κατηγορήθηκε για συστηματική εκστρατεία χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και παραμόρφωσης γεγονότων. Το φθινόπωρο του 2024, το Telegram μπλόκαρε το κανάλι RT στην Ουκρανία για παραβίαση των τοπικών νόμων.

Ωστόσο, δεκάδες ιστότοποι που φιλοξενούν το περιεχόμενο των ρωσικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων παραμένουν προσβάσιμοι. Και αυτό, παρά την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ένωση το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Και παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει κηρύξει τη Ρωσία «κράτος-τρομοκράτη», λόγω του πολέμου.

Αντιδράσεις

Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου, όταν ρωτήθηκε σχετικά, με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε μελλοντική συνάντηση των ηγετών της ΕΕ. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των χρηστών του και των δεδομένων τους και εφαρμόζει μέτρα για την προστασία αυτών και των υποδομών του», σημείωσε.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ζήτησε από τις υπηρεσίες να διερευνήσουν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό και τι κάνουν ήδη άλλοι φορείς της ΕΕ.

Ωστόσο, υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Αρκετοί ηγέτες πολιτικών ομάδων φέρονται ότι εξέφρασαν ανησυχίες για την υιοθέτηση του μέτρου. Ανέφεραν ότι η απαγόρευση θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για την απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους διαφορετικούς από την ασφάλεια». Επίσης, ανέφεραν τις τεχνικές και νομικές προκλήσεις της επιβολής τέτοιων περιορισμών.

Εάν εγκριθεί, το μέτρο θα αντικατοπτρίζει τους περιορισμούς που έχουν ήδη επιβληθεί στον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης TikTok, του οποίου η μητρική εταιρεία ByteDance έχει την έδρα της στο Πεκίνο, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του δικτύου. Η εφαρμογή TikTok μπλοκαρίστηκε στο Wi-Fi και τις συσκευές του Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2023.