Το Ευρωκοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στην Ουκρανία – Η Ρωσία εκπαιδεύει στρατεύματα της Βόρειας Κορέας

Οι ευρωβουλευτές επαναβεβαίωσαν την Τρίτη (26/11) την ισχυρή υποστήριξή τους στην Ουκρανία, καταδικάζοντας τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας και καλώντας το μπλοκ να ενισχύσει την υποστήριξή του προς τις μαχόμενες δυνάμεις του Κιέβου.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά την ομιλία του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος δήλωσε πως «ο Πούτιν έφερε 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στα σύνορα της Ουκρανίας» και «το απόσπασμα μπορεί να αυξηθεί σε 100.000».

Πολλά από αυτά τα στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα ως μέρος των ρωσικών μονάδων στην περιοχή του Κουρσκ, όπου το Κίεβο εξαπέλυσε αιφνιδιαστική εισβολή τον Αύγουστο, αλλά τώρα φέρεται να χάνει έδαφος.

Σε δήλωση που εξέδωσαν οι επικεφαλής του κοινοβουλίου της ΕΕ κάλεσαν το μπλοκ να «ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία με κάθε τρόπο, μεταξύ άλλων πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά και με ανθρωπιστική βοήθεια». Επαναλαμβάνεται επίσης ότι το Ευρωκοινοβούλιο «στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και την υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο μέχρι τη νίκη της».

«Όλες οι αποστολές στρατιωτικής βοήθειας της ΕΕ θα επιτύχουν τον στόχο των 75.000 εκπαιδευμένων Ουκρανών στρατιωτών μέχρι το τέλος του χειμώνα», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για την Ειρήνη, Ντιντιέ Ρέιντερς. «Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το σημερινό επίπεδο βοήθειας παραμένει ανεπαρκές για να γείρει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης υπέρ της Ουκρανίας», προσέθεσε, τονίζοντας πως «πρέπει να εντείνουμε τη βοήθεια».

