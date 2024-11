Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 76 από τον αριθμό ρεκόρ των 188 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας, με τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις να προκαλούν, σύμφωνα με το Κίεβο, ζημιές σε κτήρια κατοικιών και «ζωτικής σημασίας υποδομές».

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας επεσήμανε ότι έχασε τα ίχνη 96 drones, ενώ πέντε κατευθύνθηκαν προς τη Λευκορωσία.

«Στη διάρκεια της νυκτερινής επίθεσης ο εχθρός εκτόξευσε αριθμό ρεκόρ drones τύπου Shahed και άλλα μη ταυτοποιημένα», όπως και τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους Iskander- M, πρόσθεσε η πολεμική αεροπορία.

«Δυστυχώς επλήγησαν ζωτικής σημασίας υποδομές», τόνισε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Russia launched a record-high 188 strike drones into Ukraine on Monday night and Tuesday morning, expanding its long-range campaign against Ukrainian infrastructure to coincide with the onset of winter.

— ABC News (@ABC) November 26, 2024